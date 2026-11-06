Neo1 : ce robot humanoïde chinois de 4 mètres est capable de soulever 500 kg

La course aux robots humanoïdes prend une dimension XXL en Chine. NeodraDynamics a récemment dévoilé Neo1, une machine de près de 4 mètres de haut et 1,2 tonne destinée aux environnements industriels où les tâches sont trop dangereuses ou pénibles pour l’être humain. Présenté avec JD Industrial lors du China International Industry Fair 2026, le prototype vise notamment les mines, les installations nucléaires, les plateformes pétrolières et la manutention lourde.

Selon son constructeur, Neo1 peut soulever jusqu’à 500 kg avec ses deux bras, ou environ 300 kg avec un seul. Ces performances restent toutefois des données internes qui n’ont pas encore été validées indépendamment en conditions réelles.

L’hydraulique revient en force

Le robot possède 41 articulations actives, dont 39 sont animées par des actionneurs hydrauliques compacts. Seules les rotations des avant-bras utilisent des moteurs électriques. Chaque actionneur pèserait environ un kilogramme tout en pouvant fournir une poussée continue de l’ordre d’une tonne.

A true super-humanoid hero I first saw Neo1 at WRC 2026 and was genuinely impressed. The 4-meter, 1.2-ton humanoid from Beijing-based NeodraDynamics has returned at CIIF 2026. Neo1 is built for 4D work– heavy assembly, deep-sea operations, port and mine material handling, nuclear facility maintenance and fuel transfer, emergency rescue, and high-altitude construction…These are dangerous, dirty, high-intensity jobs it is designed to take on in place of people. It uses a hydraulic-electric hybrid drive with 41 active DoF– 39 hydraulically actuated joints and two electrically driven forearm rotations. Each arm is rated for a 300 kg payload, with a combined two-arm payload of 500 kg. Its dexterous hands claim 500 kgf of grip force and 0.01 mm fingertip precision, while the arms have a 1.7-meter working radius. Neo1 is also designed for extreme environments, with claimed operating temperatures from −50°C to 250°C and depths of up to 10,000 meters, alongside tolerance to radiation, dust and vibration. NeodraDynamics is bringing Neo1 into JD Industrial’s supply chain and industrial sites to test how it performs in real-world applications. — CyberRobo (@CyberRobooo) October 17, 2026

Ce choix de technologie tranche avec l’évolution globale du secteur de la robotique humanoïde. Boston Dynamics a notamment abandonné l’hydraulique avec son nouvel Atlas au profit d’une architecture entièrement électrique. NeodraDynamics estime au contraire que l’hydraulique conserve un avantage pour les charges extrêmes et les environnements difficiles.

Un prototype impressionnant mais encore très loin de l’autonomie

Neo1 ne sait pour l’instant pas encore marcher. Le robot géant fonctionne sur secteur, reste commandé à distance et exécute des séquences préprogrammées (est-ce même vraiment un robot ?). NeodraDynamics prévoit d’installer dans un premier temps ses puissants bras sur une plateforme à roues pour des essais industriels avec JD Industrial.

Ce projet insolite illustre en tout cas l’accélération spectaculaire de la robotique chinoise. Unitree a déjà présenté son imposant GD01 pilotable, tandis qu’UBTECH livre désormais ses humanoïdes Walker S2 à des industriels. Neo1 reste avant tout une vitrine technologique… et peut-être une vision d’un futur rempli de véritables mechas.