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KultureGeek Science Yansyn X2 : ce robot humanoïde chinois peut pleurer en fonction de vos émotions
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Yansyn X2 : ce robot humanoïde chinois peut pleurer en fonction de vos émotions

2 min.
28 Sep. 2026 • 15:35
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Les robots humanoïdes savent désormais marcher, courir, manipuler des objets voire tenir une conversation. Avec Yansyn X2, la société chinoise Ningbo Yanxi Technology francuit un nouveau pallier beaucoup plus troublant en dotant ce type de robots… d’émotions. Présenté en 2026, le robot Yansyn X2 est capable de modifier son expression et de verser de véritables larmes artificielles lorsqu’une conversation devient suffisamment « émouvante » !

Une IA décide du moment où le robot doit pleurer

Yansyn X2 s’appuie sur un système d’intelligence artificielle chargé d’analyser le contexte d’une discussion, la voix et l’intensité émotionnelle de son interlocuteur. Lorsqu’une situation évoque la tristesse ou l’empathie, le système adapte l’expression faciale du robot puis active un dispositif microfluidique qui fait apparaître des larmes au niveau des yeux.

La recherche sur ce type d’interactions n’est pas nouvelle. Dès 2023, le robot Ameca associait GPT-3 à ses expressions faciales afin d’adapter son visage au contenu d’une conversation.

Le réalisme facial devient un nouveau terrain de compétition

Yansyn X2 reste pour l’instant très éloigné d’un humanoïde autonome. Le prototype ne marche pas mais peut tout de même tourner la tête, suivre une personne du regard et déplacer ses bras et son torse. L’essentiel du développement porte ici sur le visage et sur la qualité de l’interaction émotionnelle.

Cette stratégie tranche avec celle d’autres fabricants. Genesis AI a ainsi choisi un robot Eno dépourvu de visage humain, précisément pour éviter la vallée de l’étrange (uncanny valley), tandis que Unitree a doté son H2 d’un visage humanoïde, mais seulement en option.

Yansyn X2 amorce un nouveau champ d’exploration de la robotique : après la mobilité et l’intelligence, les constructeurs cherchent désormais à reproduire les signaux émotionnels humains. Reste à savoir si une machine en train de pleurer suscitera réellement l’empathie… ou produira exactement l’effet inverse.

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