DALE, le robot de chantier qui a déjà percé 385 000 trous dans des data centers

Le robot autonome DALE a déjà percé plus de 385 000 trous dans du béton sur de vrais chantiers de data centers, avec une précision annoncée supérieure à 99 %. Développée par DEWALT et August Robotics, la machine n’est donc plus un simple démonstrateur : son constructeur détaille désormais un bilan portant sur 44 phases de construction et affirme qu’elle peut travailler jusqu’à dix fois plus vite qu’une méthode traditionnelle.

Un robot spécialisé plutôt qu’un humanoïde polyvalent

DALE signifie Downward Autonomous Layout and Execution. Son rôle est volontairement étroit : repérer les emplacements prévus sur une dalle, se déplacer jusqu’à eux puis forer verticalement les trous nécessaires à l’installation d’équipements et de réseaux. Sur un data center, cette opération doit être répétée des milliers de fois pour fixer des supports, des chemins de câbles ou d’autres éléments techniques.

Cette spécialisation explique en grande partie les chiffres communiqués. Le robot n’a pas à comprendre un chantier entier ni à manipuler des objets très différents. Il automatise une tâche répétitive, physiquement éprouvante et exigeante en précision. C’est une approche très différente des humanoïdes généralistes, dont l’apprentissage passe souvent par des environnements simulés (lire : DexForce entraîne ses robots humanoïdes dans des mondes virtuels).

DEWALT présente DALE comme le premier robot de perçage descendant pouvant fonctionner en flotte. Plusieurs unités peuvent donc être affectées au même projet afin de répartir les zones de travail. La société ne fournit toutefois pas, dans son annonce, le nombre de machines actuellement déployées, la durée moyenne d’une mission ou les conditions exactes dans lesquelles la vitesse maximale a été mesurée.

Des résultats cumulés sur 44 phases de chantier

Le nouvel élément est le retour d’expérience chiffré. D’après le communiqué de DEWALT, DALE a participé à 44 phases de construction de data centers. L’entreprise lui attribue une réduction cumulée de plus de 300 semaines dans les calendriers de ces projets, ainsi qu’une précision supérieure à 99 % sur plus de 385 000 perçages.

Le terme « réduction cumulée » est important. Il ne signifie pas qu’un seul chantier a gagné près de six ans. DEWALT additionne les délais économisés sur plusieurs phases et plusieurs sites. Le communiqué ne donne pas non plus la méthode de calcul ni un audit indépendant. Ces données restent donc des résultats déclarés par le fabricant, même si leur ampleur indique une utilisation bien plus avancée qu’un essai ponctuel.

La promesse de vitesse répond à un problème très concret. Les bâtiments destinés au calcul intensif concentrent énormément de câblage, de refroidissement et d’alimentation électrique. Une erreur de quelques centimètres dans une série de trous peut compliquer les étapes suivantes. Automatiser le positionnement et le forage peut limiter les reprises tout en éloignant les ouvriers du bruit, de la poussière et des vibrations produits par cette tâche.

Une automatisation concrète, mais encore difficile à comparer

DALE figure désormais dans la sélection 2026 des meilleures inventions de TIME, dans la catégorie robotique. La distinction a motivé la publication de ces résultats, mais elle ne transforme pas à elle seule la machine en nouveau standard du bâtiment. Aucun prix, modèle commercial, coût d’exploitation ou calendrier de déploiement international n’est précisé. On ignore également quelle part de la préparation du chantier reste manuelle et comment le robot réagit lorsque la dalle, le plan numérique ou l’environnement réel ne correspondent pas parfaitement.

Le cas illustre néanmoins une évolution mesurable de la robotique : les machines qui gagnent du terrain ne ressemblent pas nécessairement à des humains. Elles se concentrent souvent sur une opération étroite, avec un espace de travail connu et un résultat facile à contrôler. Cette logique rejoint d’autres expérimentations de construction automatisée, comme l’emploi de pièces imprimées en matériau recyclé pour un pont de 12 mètres, où l’innovation porte moins sur le spectacle que sur la répétabilité.

DEWALT indique que DALE est déjà entré sur le marché et qu’il est optimisé pour les data centers. Le communiqué ne nomme cependant aucun client ni chantier, ne détaille pas la disponibilité par pays et n’annonce pas de vente destinée au grand public. À ce stade, le robot doit donc être considéré comme une solution industrielle déployée dans un cadre professionnel, dont les performances publiques proviennent encore uniquement de ses concepteurs.