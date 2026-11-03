Marvell rachète Lumentum pour 115 milliards de dollars

Marvell vient d’annoncer l’une des plus importantes opérations de consolidation jamais réalisées dans l’industrie technologique. Le spécialiste des semi-conducteurs va acquérir Lumentum, fabricant de composants photoniques et d’équipements réseau, dans le cadre d’une transaction entièrement financée en actions valorisant l’entreprise à 115 milliards de dollars, dette comprise.

Chaque actionnaire de Lumentum recevra 4,5 actions Marvell. À l’issue de l’opération, les actionnaires actuels de Marvell détiendront environ 67 % du nouvel ensemble, contre 33 % pour ceux de Lumentum. Matt Murphy conservera les fonctions de président et directeur général.

L’IA fait exploser les besoins en connexions optiques

Le rapprochement vise avant tout les immenses infrastructures nécessaires à l’intelligence artificielle. Marvell apporte ses puces personnalisées, ses contrôleurs réseau et ses technologies d’interconnexion, tandis que Lumentum maîtrise les lasers, les transceivers et les composants photoniques nécessaires pour déplacer toujours plus rapidement les données entre accélérateurs.

Cette évolution vers l’optique est déjà devenue stratégique pour Nvidia, qui a investi 2 milliards de dollars dans Lumentum au début de l’année. Le groupe a également injecté 2 milliards dans Marvell en mars dans le cadre d’un partenariat autour de NVLink Fusion et de la photonique sur silicium.

Un marché potentiel estimé à 550 milliards de dollars

Marvell estime que le nouvel ensemble pourra s’attaquer à un marché total de 550 milliards de dollars. L’entreprise anticipe également plus d’un milliard de dollars d’économies annuelles à terme, alors que la croissance des centres de données dédiés à l’IA continue d’alimenter une demande exceptionnelle en composants.

L’opération doit encore obtenir l’accord des actionnaires et des autorités de régulation. Sa finalisation est prévue durant le premier semestre 2028. Si elle aboutit, Marvell ne sera plus seulement un concepteur de puces : le groupe ambitionne de contrôler une part beaucoup plus large de la chaîne reliant calcul, réseau et photonique dans les futurs data centers IA.