Ce dimanche 22 novembre, la Black Friday Week 2026 se poursuit avec notre sélection de promotions sur les smartphones, PC portables, téléviseurs, consoles, accessoires et équipements pour la maison. À cinq jours du Black Friday, les prix comme les conditions des offres évoluent : certaines remises du samedi ont pris fin, tandis que d’autres restent accessibles pendant le week-end. Retrouvez les bons plans high-tech et électroménager classés par catégorie, avec les précisions utiles sur les codes promo, les avantages fidélité et la livraison, pour préparer vos achats de Noël ou remplacer un appareil selon votre budget.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Aujourd’hui Console Nintendo Switch 2 — batterie remplaçable à 439,99€ sur @Amazon – après remise appliquée au panier

Console Nintendo Switch 2 — batterie remplaçable à 439,99€ – après remise appliquée au panier Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount – vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus

– vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 299,99€ sur @Amazon – jeu offert sous conditions jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18)

– jeu offert sous conditions jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18) Console portable MSI Claw 7 AI+ A2VM-021FR – Core Ultra 7 258V, RAM 32 Go, SSD 512 Go à 768,69€ sur @Amazon

Console portable MSI Claw A1M-212FR — Core Ultra 5 135H, RAM 16 Go et SSD 1 To à 499€ sur @Carrefour – vendu par Carrefour

– vendu par Carrefour Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 30€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux aux adhérents éligibles, hors Fnac&Moi, jusqu’au 30 novembre ; crédit après réception, valable 30 jours

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

HOT! NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ sur @Amazon – Vendeur tiers ; disques durs non inclus.

NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100 et réseau 2,5 GbE à 313,49€ – Vendeur tiers ; disques durs non inclus. NAS TerraMaster F2-425 – 2 baies, Intel N5095, RAM 4 Go et réseau 2,5 GbE à 255,99€ sur @Amazon – vendu sans disques

– vendu sans disques Disque dur externe Seagate FireCuda X Vault STNL8000400 — 8 To et USB-C à 249,99€ sur @Amazon – Tarif réservé aux membres Prime.

– Tarif réservé aux membres Prime. NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 179,11€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99

➡️ SSD :

SSD SATA Netac N530S 2 To – 2,5 pouces à 169,99€ sur @Amazon – prix réservé aux membres Prime ; vendeur tiers

– prix réservé aux membres Prime ; vendeur tiers SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon

SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon – vendeur tiers

– vendeur tiers [Prime] SSD NVMe PCIe 4 Netac NV7000-T 1 To (Vendeurs Tiers) à 135,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon

SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress – avec le code FRB13 et le coupon vendeur de 1,87€ à récupérer sur la fiche produit

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon.es – livrable en France

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

Aujourd’hui Boîtier PC Thermalright TR A70 Vision ATX avec écran LCD intégré à 113,52€ sur @Amazon – tarif réservé aux membres Prime ; vendeur tiers, ventilateurs non fournis

Boîtier PC Thermalright TR A70 Vision ATX avec écran LCD intégré à 113,52€ – tarif réservé aux membres Prime ; vendeur tiers, ventilateurs non fournis HOT! Boîtier PC ATX NZXT H5 Flow – verre trempé et 2 ventilateurs de 120 mm à 43,63€ sur @Amazon – prix réservé aux membres Prime

Boîtier PC ATX NZXT H5 Flow – verre trempé et 2 ventilateurs de 120 mm à 43,63€ – prix réservé aux membres Prime Ventirad DeepCool AK400 Digital SE WH — blanc, écran et ventilateur ARGB 120 mm à 24,99€ sur @Fnac – Retrait gratuit ; livraison standard à 4,99 € ou offerte avec Fnac+.

– Retrait gratuit ; livraison standard à 4,99 € ou offerte avec Fnac+. [Prime] Ventirad Thermalright Phantom Spirit 120 EVO – double tour, 7 caloducs et 2 ventilateurs 120 mm à 39,38€ sur @Amazon – tarif réservé aux membres Prime, vendeur tiers

– tarif réservé aux membres Prime, vendeur tiers [Prime] Ventirad CPU Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – Double tour, 6 heatpipes, écran de température à 36,20€ au lieu de 42,59€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 166,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon

➡️ Écrans PC :

➡️ Logiciels / Abonnements :

Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon

Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.

—🔥 Films / Séries —

Aujourd’hui Coffret X-Men — 10 films sur 12 Blu-ray à 28,24€ sur @Amazon – vendu par Amazon

Coffret X-Men — 10 films sur 12 Blu-ray à 28,24€ – vendu par Amazon Abyss — coffret 4K Ultra HD et Blu-ray, édition 3 disques à 16,72€ sur @Amazon

Kill Bill Vol. 2 – coffret 4K Ultra HD + Blu-ray à 11,97€ sur @Amazon

Mars Express en Blu-ray à 10,07€ sur @Amazon

[Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,99€ sur @Amazon

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Black Friday 2026 : le calendrier des promotions de novembre

Le vendredi 27 novembre reste la date du Black Friday 2026, mais les opérations commerciales sont déjà en cours. Ce dimanche 22 novembre marque la dernière journée du week-end qui précède l’événement. Chez Amazon, la campagne s’étend du 19 au 30 novembre, jusqu’au Cyber Monday du lundi 30 novembre.

Chaque enseigne fixe toutefois ses propres échéances. Une réduction réservée au week-end, un coupon valable quelques heures et une promotion maintenue jusqu’à la fin du mois peuvent coexister sur un même site. La date indiquée dans les conditions de l’offre est donc celle à retenir pour le produit qui vous intéresse.

Comment comparer les bons plans high-tech du Black Friday ?

La référence exacte est votre meilleur point de départ. Deux ordinateurs d’une même gamme peuvent embarquer des processeurs ou des cartes graphiques différents ; un smartphone peut être proposé avec plusieurs capacités de stockage. Vérifiez également le clavier, le système d’exploitation et les accessoires fournis. Pour un NAS, par exemple, le prix du boîtier seul ne comprend pas nécessairement les disques durs.

Appuyez-vous ensuite sur le prix réellement pratiqué, au-delà du pourcentage de réduction mis en avant. Le ministère de l’Économie rappelle qu’une baisse annoncée doit se référer au plus bas prix appliqué par le marchand au cours des trente jours précédents. L’historique des tarifs et les offres concurrentes apportent un autre repère pour juger l’intérêt du montant affiché.

Notre comparateur de prix permet de retrouver les propositions des boutiques et de consulter l’évolution des prix. Comparez toujours le total de la commande, avec les frais de port et les éventuels accessoires indispensables.

Acheter ce dimanche ou attendre le vendredi 27 novembre ?

Il n’existe pas de garantie qu’un produit précis baissera davantage le jour du Black Friday. Si vous avez identifié le modèle qui répond à vos besoins, fixez un budget et un prix cible : une offre qui les respecte mérite d’être examinée dès maintenant. À l’inverse, une forte remise ne suffit pas à rendre utile un équipement surdimensionné. Nos guides d’achat peuvent vous aider à choisir les caractéristiques adaptées à votre usage avant de départager les promotions. Une alerte de prix permet ensuite de suivre le modèle retenu pendant la Black Week et jusqu’au Cyber Monday.

Coupons, cartes de fidélité et livraison : ce qui change le coût de l’achat

Le montant à régler et les avantages obtenus après l’achat doivent être distingués. Un coupon activé sur la fiche ou un code saisi au panier peut réduire immédiatement la facture. Un crédit fidélité ou un bon d’achat sert à une commande ultérieure ; une offre de remboursement impose généralement de déposer une demande avec les justificatifs prévus. Vérifiez les conditions de cumul et la date limite d’utilisation de chaque avantage.

Une offre en retrait magasin mérite aussi un contrôle de disponibilité près de chez vous. Le tarif peut ne concerner qu’une sélection de points de vente, même si le produit figure sur le site national de l’enseigne. Sur une marketplace, regardez le nom du vendeur et le mode d’expédition : ils peuvent modifier les frais et les délais proposés pour une même référence.

Pour les cadeaux de Noël, consultez la date de livraison annoncée avant de commander et les modalités de retour applicables à l’offre choisie. Si le marchand prévoit une période prolongée pour les fêtes, vérifiez les produits et les vendeurs concernés, ainsi que les frais éventuels de renvoi. Conservez enfin la facture et les éléments demandés pour une éventuelle offre de remboursement, notamment avant de jeter l’emballage.