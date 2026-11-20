Donald Trump veut empêcher les entreprises américaines de construire des data centers dédiés à l’intelligence artificielle hors des États-Unis. Le président américain menace de leur imposer une « taxe énorme », sans avoir encore précisé les modalités de cette mesure ni même présenté son projet aux responsables de son administration.

« Nous n’allons pas permettre à nos entreprises de construire des data centers en dehors de notre pays », a déclaré Donald Trump ce vendredi lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche. Le président affirme vouloir conserver sur le territoire américain les infrastructures nécessaires au développement de l’IA afin de permettre aux entreprises nationales de rivaliser avec leurs concurrentes chinoises. Il évoque une taxation particulièrement lourde pour les sociétés qui décideraient malgré tout d’investir à l’étranger.

Le projet reste toutefois très vague. Donald Trump n’a communiqué aucun taux d’imposition, aucun calendrier et aucune précision sur les entreprises concernées. Il a même reconnu ne pas avoir encore discuté de cette initiative avec les membres de son administration. Le président n’a pas davantage indiqué s’il solliciterait l’approbation du Congrès américain ou chercherait à utiliser des pouvoirs exécutifs existants. La Constitution américaine attribue au Congrès le pouvoir de lever les impôts fédéraux, ce qui soulève une première question sur la manière dont cette menace pourrait être concrétisée.

Les États-Unis veulent empêcher la Chine d’accéder aux infrastructures étrangères

Donald Trump justifie cette volonté de relocalisation par la compétition technologique avec la Chine. Lors de sa conférence de presse, il a notamment affirmé que les États-Unis ne laisseraient pas la Chine profiter des data centers construits dans d’autres pays. Cette préoccupation s’inscrit dans une politique de restrictions visant les capacités de calcul accessibles aux entreprises chinoises.

Les États-Unis interdisent déjà la vente directe de leurs puces IA les plus avancées à la Chine. Mais des entreprises chinoises continuent d’accéder à ces capacités de calcul en louant de la puissance informatique dans des data centers installés dans des pays autorisés à importer ces composants. Le département américain du Commerce a d’ailleurs engagé de nouvelles restrictions sur les exportations de puces avancées vers plusieurs pays d’Asie du Sud-Est. Une taxation des investissements à l’étranger viendrait donc compléter cette stratégie de contrôle des infrastructures et des ressources informatiques.

Une telle politique pourrait également compliquer les stratégies internationales d’acteurs américains comme Equinix et Digital Realty, deux grands opérateurs de data centers disposant d’installations à l’étranger. Ces infrastructures ne servent pas uniquement à entraîner des modèles d’IA : elles hébergent également des services numériques utilisés quotidiennement par les entreprises. Leur implantation géographique permet notamment de rapprocher les serveurs des utilisateurs, de réduire les délais de transmission et de limiter les coûts liés au transport de grandes quantités de données. Certaines réglementations imposent par ailleurs que les informations soient traitées dans une région ou un pays donné.

Donald Trump veut développer les data centers malgré la contestation locale

L’annonce intervient dans un contexte délicat pour les grands projets d’infrastructures numériques américains. La construction de data centers suscite une opposition croissante dans plusieurs communautés, notamment en raison de leur consommation électrique, de leurs besoins en eau et de leurs conséquences potentielles sur les factures d’électricité. Le sujet a pris une place importante dans les élections de mi-mandat du 3 novembre, remportées par les démocrates, dont plusieurs candidats ont défendu un encadrement plus strict de ces installations. Cela a eu un impact massif sur les capitalisations boursières des géants de la tech, avec 3 500 milliards de dollars effacés en quelques semaines.

Donald Trump encourage pourtant les collectivités locales à accepter ces projets et à négocier des contreparties financières avec les entreprises. Lors de sa conférence de presse, il les a invitées à réclamer davantage d’argent aux opérateurs, estimant que ces derniers disposaient de moyens financiers considérables. Le président américain a également salué un texte adopté hier par le Sénat, visant à accélérer les autorisations de construction des infrastructures énergétiques et à faire payer aux data centers leur consommation électrique ainsi que les travaux nécessaires sur le réseau. Le texte doit désormais être examiné par la Chambre des représentants.