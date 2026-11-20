Google a fixé deux nouvelles échéances dans sa transition vers Gemini : Google Assistant disparaîtra des enceintes et écrans connectés le 2 août 2027, tandis que l’application Nest cessera de fonctionner dès le 25 janvier. Google Home deviendra l’unique application de gestion de la maison connectée du groupe.

Après Android, Gemini remplace Google Assistant sur les enceintes et écrans connectés

La disparition de Google Assistant sur les enceintes connectées était attendue depuis l’annonce de Gemini pour Home en octobre 2025. Google avait alors présenté son nouvel assistant dopé à l’IA générative, appelé à remplacer progressivement l’ancien service sur ses produits domestiques. L’entreprise vient désormais de fixer une date définitive : à partir du 2 août 2027, Gemini pour Home prendra entièrement sa place sur les enceintes et écrans connectés.

Cette décision prolonge le calendrier déjà engagé sur les smartphones Android. Depuis septembre, Google retire progressivement son ancien assistant des téléphones et tablettes compatibles au profit de Gemini. La transition concerne également les montres sous Wear OS, certains écouteurs et les véhicules utilisant Android Auto depuis un smartphone. Les enceintes et écrans Google Home et Nest bénéficiaient jusqu’ici d’un calendrier distinct.

Le remplacement ne se limitera pas à un changement de nom. Google promet une expérience vocale plus conversationnelle, capable de comprendre des demandes complexes, de tenir compte du contexte et de gérer les interruptions ou les changements de sujet. L’objectif est de s’affranchir des commandes vocales très précises auxquelles les utilisateurs de Google Assistant s’étaient habitués.

Les fonctions essentielles resteront accessibles gratuitement. Cela comprend le contrôle des appareils connectés, la lecture musicale, les alarmes, les minuteurs, les listes et les rappels. Certaines fonctionnalités avancées, comme les conversations prolongées avec Gemini Live, nécessiteront en revanche un abonnement Google Home Premium. La recherche dans l’historique vidéo des caméras sera réservée à la formule Advanced.

Qu’en est-il des appareils existants ? Google prévoit la prise en charge de ses enceintes et écrans commercialisés depuis 2016, avec certaines limitations sur les générations les plus anciennes. Ces modèles pourront profiter de la majorité des fonctionnalités de Gemini pour Home sans nécessairement accéder à Gemini Live. Les enceintes de fabricants tiers sont également concernées par des limitations selon leur compatibilité. Google

L’application Nest disparaîtra dès le 25 janvier 2027

L’autre changement annoncé par Google concerne directement la gestion des équipements domestiques. L’application Nest sur Android et iOS, ainsi que sa version Web, ne fonctionneront plus à partir du 25 janvier 2027. Google veut concentrer ses développements, ses fonctionnalités et ses investissements en matière de sécurité sur une seule plateforme : Google Home.

Les thermostats, caméras, sonnettes, alarmes Nest Protect et serrures compatibles pourront toujours être utilisés. Les utilisateurs devront passer par Google Home, qui nécessite un compte Google, pour continuer à contrôler leurs équipements à distance et recevoir leurs notifications. Google prévoit le transfert automatique des appareils, de leurs paramètres et de leurs programmations vers la nouvelle application à condition d’avoir configuré Google Home. Les abonnements Nest Aware de première génération seront également transférés vers Google Home Premium sans surcoût annoncé.

Une précaution s’impose toutefois pour les propriétaires de caméras Nest. Les clips vidéo personnalisés enregistrés sur le site home.nest.com ne seront pas transférés vers Google Home. Il faudra les télécharger avant la fermeture du service, Google proposant un bouton permettant de récupérer toutes ces vidéos en une seule opération. Les utilisateurs devront donc anticiper cette échéance s’ils souhaitent conserver leurs archives.