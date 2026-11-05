Résultats : AMD pourrait dépasser Intel pour la première fois de son histoire

Un basculement longtemps inimaginable se prépare dans l’industrie des semi-conducteurs : AMD pourrait en effet dépasser Intel en chiffre d’affaires trimestriel pour la première fois de son histoire. Le groupe dirigé par Lisa Su prévoit environ 17 milliards de dollars de revenus au quatrième trimestre 2026 (plus ou moins 3 %), tandis qu’Intel table sur 15 à 16 milliards de dollars de CA.

La dynamique d’AMD est spectaculaire. Au troisième trimestre 2026, le chiffre d’affaires du géant américain a atteint 13,377 milliards de dollars, en hausse de 45 % sur un an, tandis que le bénéfice net a presque doublé, à 2,428 milliards. La marge brute s’établit à 54 %. Lisa Su souligne que « la demande pour nos produits Instinct et EPYC a continué de se renforcer ».

Les data centers et l’IA deviennent le principal moteur

La division Data Center a généré un record de 8,5 milliards de dollars, soit une progression de 97 % sur un an. Les processeurs EPYC et les accélérateurs Instinct profitent directement des investissements massifs engagés dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

AMD s’est notamment rapproché d’OpenAI avec un accord portant sur 6 gigawatts de capacités de calcul. Le groupe a également investi 5 milliards de dollars dans Anthropic, qui prévoit d’utiliser massivement les GPU Instinct MI450 et les serveurs Helios.

Le PC et le jeu vidéo restent beaucoup plus fragiles

Le contraste est plus que net avec l’informatique traditionnelle. La division Client and Gaming d’AMD recule de 8 %, à 3,722 milliards de dollars. Le seul segment gaming chute même de 40 %, à 773 millions de dollars, tandis que l’activité consacrée aux processeurs PC progresse de 7 % sur un an.

Intel connaît un déséquilibre comparable. Sa division Data Center and AI a bondi de 78 %, à 7,3 milliards de dollars, alors que le marché du PC continue de se contracter.

Si les prévisions se concrétisent, le dépassement d’Intel symbolisera donc bien davantage qu’une revanche historique d’AMD. Il illustrera surtout le déplacement du centre de gravité des semi-conducteurs vers les centres de données, où l’explosion des investissements dans l’IA redessine désormais la hiérarchie de toute l’industrie.