Intel prévoit une nouvelle chute du marché du PC en 2027, malgré l’essor de ses puces pour serveurs

Le marché du PC n’est pas près de retrouver des couleurs. Intel s’attend à une nouvelle baisse des ventes d’ordinateurs en 2027, pénalisées notamment par la flambée des prix de la mémoire. Le fabricant américain profite pourtant d’une demande exceptionnelle pour ses processeurs destinés aux centres de données. Une dynamique aujourd’hui perturbée par une explosion dans son usine israélienne, dont les conséquences financières pourraient atteindre 600 millions de dollars.

Intel ne voit pas le marché du PC repartir avant plusieurs trimestres

Les derniers résultats d’Intel illustrent le contraste entre deux marchés. Au troisième trimestre 2026, le groupe a réalisé 16,5 milliards de dollars de chiffre d’affaires, soit une progression de 21 % sur un an. Mais derrière cette croissance, son activité consacrée notamment aux processeurs pour PC affiche un recul de 5 %, à 8,1 milliards de dollars.

La situation pourrait encore se dégrader. Intel table désormais sur une contraction d’environ 12 % du marché mondial du PC en volume cette année, suivie d’une nouvelle baisse de 10 % en 2027. Le premier semestre prochain s’annonce particulièrement difficile, même si le groupe entrevoit une possible amélioration durant la seconde moitié de l’année.

En cause, notamment, la hausse des prix de la mémoire vive, qui renchérit les ordinateurs et complique les décisions d’achat. Les entreprises, confrontées à des budgets informatiques déjà contraints, retardent leurs investissements. Les fabricants de PC réduisent également leurs commandes de composants pour éviter d’accumuler des stocks invendus.

Cette dégradation n’est pas une surprise totale. Intel avait déjà fait état d’une demande plus faible que prévu en juillet, tandis que le cabinet IDC avait revu ses projections à la baisse en raison de la pénurie de mémoire.

Pour Intel, le ralentissement arrive à un moment délicat. Le groupe cherche à renforcer sa position face à AMD et à convaincre les fabricants d’adopter ses nouvelles générations de processeurs. Il compte notamment sur Nova Lake en 2027, mais même une gamme compétitive ne suffira pas à relancer un marché dont les acheteurs se font plus rares.

Les centres de données tirent la croissance, mais Intel peine à suivre

À l’opposé du marché du PC, les centres de données constituent aujourd’hui l’un des principaux moteurs de croissance d’Intel. Sa division Data Center and AI a généré 7,3 milliards de dollars de revenus au troisième trimestre, en hausse de 78 % sur un an.

L’essor de l’intelligence artificielle profite particulièrement aux processeurs pour serveurs. Si les accélérateurs graphiques de Nvidia concentrent une grande partie de l’attention, les CPU restent indispensables pour faire fonctionner les infrastructures, organiser les traitements et gérer les échanges de données. Une importance qui se renforce avec le développement de l’IA agentique et des processeurs Xeon.

Le problème d’Intel n’est donc plus seulement de trouver des clients, mais de produire suffisamment de puces pour répondre à leurs commandes. Le constructeur reconnaît que la demande dépasse ses capacités actuelles, une situation susceptible de se prolonger jusqu’en 2028.

Et un accident industriel vient désormais compliquer davantage ses livraisons.

Une explosion en Israël prive Intel de plusieurs centaines de millions de dollars

Début octobre, une explosion survenue dans l’usine Intel de Kiryat Gat, en Israël, a provoqué l’interruption de la production pendant environ deux semaines. Selon les médias locaux cités par Reuters, l’accident a coûté la vie à deux personnes et fait un blessé grave.

Le site joue un rôle important dans la fabrication de processeurs pour serveurs. Son arrêt intervient donc au plus mauvais moment pour Intel, alors que les commandes de ses clients dépassent déjà les quantités qu’il peut livrer.

Lors de la présentation des résultats, le directeur financier David Zinsner a évalué les conséquences de l’incident à environ 300 millions de dollars de chiffre d’affaires perdu au quatrième trimestre 2026. Un montant comparable pourrait s’ajouter au premier trimestre 2027, portant le manque à gagner total aux alentours de 600 millions de dollars.

La production doit reprendre progressivement d’ici la fin de cette semaine, mais les équipes doivent encore déterminer quelles plaquettes de silicium engagées dans les chaînes de fabrication peuvent être récupérées. Une partie pourrait être définitivement inutilisable, entraînant des pertes supplémentaires.

L’accident contribue aussi à des prévisions financières inférieures aux attentes. Pour les trois derniers mois de l’année, Intel anticipe un chiffre d’affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars, alors que les analystes interrogés par LSEG tablaient sur un peu plus de 17 milliards. Le groupe prévoit également un bénéfice ajusté de 25 cents par action, contre 43 cents attendus.

Intel accélère ses investissements malgré les pertes de ses usines

Pour sortir de cette situation, Intel doit augmenter ses capacités industrielles. Son activité de fabrication, regroupée sous Intel Foundry, reste toutefois déficitaire. Elle a enregistré une perte opérationnelle de près de 1,9 milliard de dollars au troisième trimestre, malgré une amélioration par rapport aux trois mois précédents.

Les progrès réalisés dans les procédés de fabrication permettent de produire davantage de puces exploitables et de réduire les délais. Le fabricant cherche désormais à transformer ces avancées en volumes supplémentaires, aussi bien pour ses propres processeurs que pour ses futurs clients industriels.

Les investissements s’accélèrent en conséquence. Intel prévoit de consacrer 20 milliards de dollars à ses dépenses d’investissement en 2026, avant une nouvelle hausse importante l’année prochaine. Les commandes fermes adressées aux fournisseurs d’équipements ont déjà progressé de près de 40 % en un trimestre.

Le groupe accélère notamment l’aménagement de Fab 62 en Arizona, une usine destinée à la production de puces avancées, et examine la possibilité de faire avancer plus rapidement son chantier dans l’Ohio. Cette expansion intervient alors que les équipements de fabrication sont particulièrement recherchés dans toute l’industrie. Le néerlandais ASML a récemment averti que ses capacités ne suffiraient pas à satisfaire l’ensemble des demandes prévues pour 2027 et 2028.