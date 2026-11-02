paceX pourrait racheter Boost Mobile pour transformer Starlink en véritable opérateur mobile

SpaceX cherche de plus en plus clairement à transformer Starlink en véritable opérateur télécom. Selon le Washington Post, l’entreprise d’Elon Musk a engagé des discussions avec EchoStar autour de Boost Mobile. Plusieurs scénarios seraient envisagés, allant d’un rachat complet de l’opérateur à un accord permettant à SpaceX d’utiliser son infrastructure mobile existante.

L’opération serait extrêmement profitable à SpaceX. Boost Mobile dispose déjà de millions de clients américains et s’appuie notamment sur les réseaux d’AT&T et T-Mobile. Starlink pourrait ainsi combiner ses satellites Direct to Cell avec des infrastructures terrestres sans devoir bâtir immédiatement un réseau national complet.

AT&T et T-Mobile pourraient toutefois bloquer l’opération

Le principal obstacle est contractuel. Boost loue en effet une partie de ses capacités à AT&T et T-Mobile, et les accords existants pourraient nécessiter leur approbation en cas de changement de propriétaire. Or, les grands opérateurs américains auraient déjà refusé de fournir directement leur réseau à SpaceX pour lancer un service mobile concurrent.

Cette offensive n’arrive pas par hasard. SpaceX a déjà acquis auprès d’EchoStar d’importantes licences de fréquences destinées à Starlink et poursuit son expansion avec le rachat de fréquences 800 MHz, mieux adaptées à la couverture intérieure.

Starlink veut devenir un réseau hybride

La stratégie consiste désormais à créer Starlink Mobile, un réseau hybride associant satellites et antennes terrestres. Le service Direct to Cell permet déjà aux smartphones compatibles de communiquer directement avec les satellites, tandis que le partenariat avec T-Mobile a démontré la faisabilité commerciale de cette approche.

Aucun accord avec EchoStar n’est encore signé à date, mais un rachat de Boost Mobile changerait considérablement l’échelle des ambitions de Starlink : SpaceX ne chercherait plus seulement à supprimer les zones blanches, mais bel et bien à devenir un concurrent direct d’AT&T, Verizon et T-Mobile sur leur propre terrain de jeu (les États-Unis).