Starlink : les smartphones bénéficient à leur tour de la connexion via satellite

C’était annoncé : Starlink, une filiale de SpaceX, vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle offre uniquement destinée aux mobiles ! L’offre Direct to Cell permet de disposer de la connexion par satellite « directement » sur son smartphone, sans en passer par l’ antenne déportée Starlink. Dans un premier temps, seuls le canadien Rogers et le suisse Salt proposent ce nouveau type d’abonnement, mais l’australien Optus est déjà sur les rangs pour 2024.. Attention cependant, car à cause de la technologie employée, les transferts de données concerneront uniquement des SMS et des envois de texte.

En effet, les débits ne dépasseraient pas ceux de la 3G pour l’instant, pour la simple et bonne raison que les modems 4G ENodeB intégrés dans certains satellites Starlink sont très éloignés des antennes relais des opérateurs partenaires, ce qui diminue d’autant le niveau du débit. Malgré ces limitations, Starlink prévoit de rajouter la voix et les données cellulaires (appels, internet) en 2025. A terme, Direct to Cell sera en capacité de couvrir l’intégralité du globe, un objectif qui ne sera réalisé que lorsque suffisamment de satellites équipés de modems 4G auront été envoyés en orbite. Ce sera alors la fin des zones blanches… pourvu bien sûr que les opérateurs jouent le jeu. Reste aussi une donnée manquante : le prix de cette formule Direct to Cell (qui sera sans doute assez salé).