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Piratage de Binance : la Corée du Nord dément être impliquée

4 min.
3 Nov. 2026 • 14:10
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La Corée du Nord rejette les accusations du FBI qui lui attribue le piratage de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance survenu il y a quelques jours. Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant Kim Jong-un, dénonce des accusations américaines qu’elle qualifie de « provocation politique grave » et de « rhétorique absurde ». Le FBI affirme de son côté que l’opération a été menée par le groupe de hackers TraderTraitor, lié à Pyongyang.

Binance Logo

Le piratage de Binance porte sur 6,3 milliards de dollars en actifs numériques, ce qui en fait le plus important vol de cryptomonnaies jamais rapporté. Elle dépasse largement le piratage de la plateforme Bybit, en février 2025 qui avait entraîné le vol d’environ 1,5 milliard de dollars et avait lui aussi été attribué à des pirates nord-coréens.

La Corée du Nord accuse les États-Unis de chercher à salir l’image du pays

Dans une déclaration, Kim Yo-jong affirme que les États-Unis tentent de présenter la Corée du Nord comme un « État cybercriminel ». Elle conteste les éléments avancés par le FBI et estime que Washington associe systématiquement son pays aux grandes affaires de cybercriminalité.

« L’affirmation des États-Unis est une rhétorique absurde et rien de nouveau », déclare-t-elle. Elle ajoute que « les États-Unis induisent l’opinion publique internationale en erreur, comme si tous les cybercrimes commis dans différentes parties du monde étaient notre œuvre ».

La responsable nord-coréenne présente également l’accusation comme une « grave provocation politique » et affirme que Pyongyang surveille les provocations américaines. Elle prévient enfin que son pays a « des questions à reconsidérer sous différents aspects » face à l’attitude hostile des États-Unis, sans préciser les mesures auxquelles elle fait référence.

Dans son alerte, le FBI attribue le vol à TraderTraitor, un groupe de hackers associé à la Corée du Nord. L’agence américaine affirme avoir identifié plusieurs adresses de portefeuilles numériques liées aux fonds dérobés et demande aux plateformes d’échange et aux autres acteurs du secteur de bloquer les transactions qui leur sont associées. TraderTraitor avait déjà été mis en cause dans le piratage de Bybit en 2025.

Toutefois, les éléments publics ne permettent pas encore de reconstituer toute l’opération et le FBI n’a pas publié l’intégralité de ses conclusions techniques. Le président américain Donald Trump a lui-même déclaré que les autorités ne savaient pas encore avec certitude si la Corée du Nord était responsable.

De son côté, Binance a indiqué que l’attaque avait concerné plus de 6,3 milliards de dollars d’actifs en cryptomonnaies. L’enquête initiale évoquait l’ordinateur portable compromis d’un ingénieur, mais l’entreprise a ensuite découvert d’autres points d’intrusion. Binance a assuré qu’elle couvrirait les pertes et a progressivement rétabli les retraits sur les actifs concernés.

Les vols de cryptomonnaies, une source de revenus pour la Corée du Nord

Les accusations américaines s’inscrivent dans un contexte plus large. Depuis plusieurs années, des agences de renseignement et des sociétés spécialisées attribuent à des groupes de hackers nord-coréens de nombreux vols de cryptomonnaies. Ces opérations constituent une source importante de devises pour le régime, soumis à de lourdes sanctions internationales, et contribueraient au financement de ses programmes militaires et nucléaires.

La société d’analyse Elliptic estime que la Corée du Nord aurait dérobé 7,6 milliards de dollars en cryptomonnaies depuis le début de 2026, un montant supérieur à celui de toutes les années précédentes. Il es toutefois bon de noter que ces estimations reposent sur l’attribution de vols à des acteurs nord-coréens et ne constituent pas une preuve directe de leur responsabilité dans l’affaire de Binance.

La réaction rapide de Kim Yo-jong pourrait aussi traduire la crainte de nouvelles mesures américaines visant les portefeuilles numériques, les réseaux de blanchiment et les plateformes utilisées pour convertir les fonds volés. Pour les analystes, ces mesures pourraient réduire une source de financement importante pour Pyongyang.

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