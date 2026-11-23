Anthropic veut automatiser une nouvelle étape du développement logiciel avec Claude Ship. Cette suite d’agents IA peut désormais relire les modifications de code, corriger les problèmes détectés et même approuver certaines demandes de fusion sans intervention humaine, à condition que les règles définies par l’équipe l’y autorisent.

Claude Ship s’adresse aux développeurs et aux équipes qui utilisent déjà l’intelligence artificielle pour écrire du code. Anthropic cherche à accélérer tout ce qui intervient après cette étape, notamment les pull requests (PR), ces demandes permettant de faire examiner et intégrer des modifications dans un projet hébergé sur GitHub. Leur validation peut prendre du temps lorsque plusieurs développeurs doivent examiner les changements, signaler des erreurs et attendre que les corrections soient apportées. Claude Ship entend prendre en charge une grande partie de ces échanges.

Trois agents IA pour relire, corriger et approuver le code

Claude Ship repose sur trois composants complémentaires, dont deux sont encore en bêta. Le premier, Code Review, était déjà disponible avant cette annonce. Il analyse les modifications en tenant compte du reste du projet, examine les éventuels problèmes sous plusieurs angles et vérifie ses propres conclusions avant de publier ses remarques dans la pull request. Trois niveaux de profondeur sont proposés : Quick (rapide), Standard et Deep (profond).

PR Steward intervient ensuite pour traiter les problèmes signalés. Il peut corriger des tests automatisés qui échouent, résoudre des conflits entre plusieurs modifications ou répondre aux commentaires des relecteurs. Après chaque intervention, l’agent IA explique les changements effectués et indique comment les annuler. Les développeurs peuvent également lui donner des instructions directement dans la conversation associée à la pull request ou lui demander d’arrêter son travail. Il n’est toutefois pas autorisé à approuver ou à fusionner lui-même les modifications.

Introducing Claude Ship (beta): Claude can review your pull requests, work on fixes, and approve the ones your team's policy allows. The goal is to help you ship code as fast as you can write it. pic.twitter.com/b9OBAhEBmr — ClaudeDevs (@ClaudeDevs) November 23, 2026

C’est le troisième composant, Claude Approvals, qui propose le changement le plus important. Les équipes peuvent définir leurs propres règles dans un fichier directement intégré au dépôt GitHub. L’agent est alors capable d’approuver automatiquement les modifications considérées comme routinières, tandis que les changements plus sensibles peuvent toujours nécessiter l’accord d’un développeur. Les règles peuvent notamment tenir compte des résultats de Code Review et d’autres critères définis en langage naturel.

Claude Ship se limite aux dépôts GitHub

Les développeurs peuvent utiliser la commande /ship directement depuis Claude Code. Celle-ci envoie leurs modifications sur GitHub, ouvre une pull request et déclenche le processus de relecture et de correction. Les entreprises peuvent également activer automatiquement les trois composants sur les dépôts de leur choix avec des niveaux de contrôle adaptés à leurs besoins. Anthropic recommande d’ailleurs de commencer par un mode d’observation dans lequel Claude Approvals évalue les modifications sans les approuver effectivement le temps de vérifier la fiabilité des règles établies.

Disponible pour les abonnements Claude Team et Enterprise, Claude Ship fonctionne uniquement avec les dépôts hébergés sur GitHub. Son utilisation est facturée en fonction du nombre de tokens consommés, de la taille des pull requests et du niveau de profondeur des analyses. Les administrateurs peuvent fixer des limites de dépenses pour éviter une consommation excessive. Anthropic précise également que l’IA peut passer à côté de bugs ou de vulnérabilités de sécurité : les équipes restent donc responsables de définir les changements qui nécessitent une validation humaine.