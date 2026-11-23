Rockstar Games propose aujourd’hui la première mise à jour de Grand Theft Auto VI (GTA 6) depuis sa sortie le 19 novembre. Il n’y a pas de nouveautés ici, mais on retrouve plusieurs corrections de bugs qui avaient été signalés par les joueurs.
La mise à jour pour GTA 6 a pour version 01.002.002. Elle pèse 603,8 Mo sur PlayStation 5 et 1,6 Go sur Xbox Series X/S. C’est plus du double sur Xbox Series X/S, pour autant les correctifs sont les mêmes.
Voici donc les bugs que corrige la mise à jour selon le site de Rockstar Games :
La mise à jour est disponible dès maintenant au téléchargement sur PS5 et Xbox Series X/S. Les correctifs au rendez-vous sont en tout cas appréciables, mais il faudra attendre pour d’éventuelles nouveautés. Ce n’est pas une surprise en soi : le jeu est disponible depuis quelques jours à peine.
Pour rappel, Rockstar Games a annoncé que les ventes de GTA 6 ont représenté 3,79 milliards de dollars lors des premières 24 heures. Il y a eu 32,5 millions de précommandes du jeu. Celui-ci est le mieux noté de tous les temps, à égalité avec la version Nintendo 64 de The Legend of Zelda : Ocarina of Time.
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