Rockstar Games propose aujourd’hui la première mise à jour de Grand Theft Auto VI (GTA 6) depuis sa sortie le 19 novembre. Il n’y a pas de nouveautés ici, mais on retrouve plusieurs corrections de bugs qui avaient été signalés par les joueurs.

Ce que propose la mise à jour 01.002.002 de GTA 6

La mise à jour pour GTA 6 a pour version 01.002.002. Elle pèse 603,8 Mo sur PlayStation 5 et 1,6 Go sur Xbox Series X/S. C’est plus du double sur Xbox Series X/S, pour autant les correctifs sont les mêmes.

Voici donc les bugs que corrige la mise à jour selon le site de Rockstar Games :

Correction de plusieurs problèmes provoquant le plantage du jeu

Correction d’un problème empêchant la météo de changer pendant de longues périodes

Correction d’un problème empêchant la sauvegarde automatique du jeu de fonctionner correctement

Correction de plusieurs problèmes empêchant le déclenchement correct des appels téléphoniques, y compris ceux permettant de faire avancer l’histoire ou de débloquer du contenu de mission

Correction d’un problème empêchant le joueur de perdre son niveau de recherche de la police

Correction d’un problème empêchant le joueur d’utiliser la barre de soulevé de terre à la salle de sport

Correction d’un problème empêchant les partenaires de remettre leurs sacs aux joueurs afin qu’ils puissent les vendre à des receleurs

La mise à jour est disponible dès maintenant au téléchargement sur PS5 et Xbox Series X/S. Les correctifs au rendez-vous sont en tout cas appréciables, mais il faudra attendre pour d’éventuelles nouveautés. Ce n’est pas une surprise en soi : le jeu est disponible depuis quelques jours à peine.

Pour rappel, Rockstar Games a annoncé que les ventes de GTA 6 ont représenté 3,79 milliards de dollars lors des premières 24 heures. Il y a eu 32,5 millions de précommandes du jeu. Celui-ci est le mieux noté de tous les temps, à égalité avec la version Nintendo 64 de The Legend of Zelda : Ocarina of Time.