GTA 6 a le droit à sa première mise à jour avant la sortie

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sera disponible le 19 novembre, mais le jeu de Rockstar Games a déjà le droit à sa première mise à jour numérotée 1.002.000. Elle pèse 1,07 Go et se veut disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

GTA 6 se met déjà à jour

Quelles sont les nouveautés de cette première mise à jour de GTA 6 ? Rockstar Games ne communique rien pour le moment. On peut toutefois se douter qu’il s’agit de corrections de plusieurs bugs. Mais encore une fois, la liste exacte des changements n’est pas encore dévoilée.

La mise à jour est actuellement disponible pour 50 % des joueurs et l’autre moitié y aura le droit ce soir à minuit.

GTAVI's first official patch is beginning to rollout worldwide, updating the game to version 1.002.000 on PS5. The patch is marked as MANDATORY meaning it's likely to be required before the game will launch for the first time. The download is roughly 1 GB. The AU/NZ and Japan… pic.twitter.com/RcAXKtMd3u — iGrandTheftAuto.com (@iGrandTheftAuto) November 13, 2026

Ceux qui ont précommandé GTA 6 sur le PlayStation Store ou le Xbox Store ont pu lancer le préchargement du jeu le 10 novembre. Ceux qui ont la version boîte avec le code à l’intérieur ont dû attendre le 12 novembre. Le jeu pèse 212 Go selon Rockstar Games.

Il faudra voir maintenant si une autre mise à jour verra le jour avant la sortie le 19 novembre. C’est une possibilité sachant que Rockstar Games et Sony jouent au jeu du chat et de la souris avec les hackers. Ces derniers espèrent avoir un jailbreak valide de la PlayStation 5 avec son dernier firmware afin de pouvoir extraire le jeu dans un format déchiffré. Certains veulent ensuite porter le jeu officieusement sur PC pour y jouer avec une machine plus puissante. Ce serait aussi un moyen de le proposer gratuitement au téléchargement. Sans surprise, Sony et Rockstar Games veulent éviter un tel scénario.