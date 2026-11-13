TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 a le droit à sa première mise à jour avant la sortie
Jeux vidéo

GTA 6 a le droit à sa première mise à jour avant la sortie

2 min.
13 Nov. 2026 • 18:46
0

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sera disponible le 19 novembre, mais le jeu de Rockstar Games a déjà le droit à sa première mise à jour numérotée 1.002.000. Elle pèse 1,07 Go et se veut disponible dès maintenant sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

GTA 6 Boite PS5 Xbox

GTA 6 se met déjà à jour

Quelles sont les nouveautés de cette première mise à jour de GTA 6 ? Rockstar Games ne communique rien pour le moment. On peut toutefois se douter qu’il s’agit de corrections de plusieurs bugs. Mais encore une fois, la liste exacte des changements n’est pas encore dévoilée.

La mise à jour est actuellement disponible pour 50 % des joueurs et l’autre moitié y aura le droit ce soir à minuit.

Ceux qui ont précommandé GTA 6 sur le PlayStation Store ou le Xbox Store ont pu lancer le préchargement du jeu le 10 novembre. Ceux qui ont la version boîte avec le code à l’intérieur ont dû attendre le 12 novembre. Le jeu pèse 212 Go selon Rockstar Games.

Il faudra voir maintenant si une autre mise à jour verra le jour avant la sortie le 19 novembre. C’est une possibilité sachant que Rockstar Games et Sony jouent au jeu du chat et de la souris avec les hackers. Ces derniers espèrent avoir un jailbreak valide de la PlayStation 5 avec son dernier firmware afin de pouvoir extraire le jeu dans un format déchiffré. Certains veulent ensuite porter le jeu officieusement sur PC pour y jouer avec une machine plus puissante. Ce serait aussi un moyen de le proposer gratuitement au téléchargement. Sans surprise, Sony et Rockstar Games veulent éviter un tel scénario.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 : la sortie en novembre est confirmée, avec le marketing cet été

GTA 6 Lucia Caminos et Jason Duval Jeux vidéo

GTA 6 est encore reporté, sa sortie se fera en novembre 2026

GTA 6 Jason Duval et Lucia Caminos Jeux vidéo

GTA 6 : le développement n’est pas terminé, la sortie en novembre reste incertaine

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Meta Muse 1

Meta Muse peut désormais téléphoner à votre place… mais il faut payer

13 Nov. 2026 • 18:00
0 Internet

Prendre rendez-vous chez un professionnel, contacter son opérateur ou patienter au téléphone auprès d’un service administratif : ces démarches...

Tinder Icone Logo

Tinder écope de 11 millions d’euros d’amende pour les données personnelles

13 Nov. 2026 • 17:10
0 Internet

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 11 millions d’euros à Tinder pour violation du RGPD. L’application...

commission_europeenne

Google, de nouveau dans le viseur de la justice européenne, risque une amende de 1,49 milliard d’euros

13 Nov. 2026 • 15:35
0 Business

Google pourrait ne pas avoir échappé définitivement à l’une de ses principales sanctions européennes. Annulée en 2024, l’amende de 1,49...

Intelligence Artificielle Robot

Le Royaume-Uni dit que l’IA aide sa croissance économique

13 Nov. 2026 • 14:10
0 Business

L’économie britannique résiste mieux que prévu aux turbulences internationales. Selon les derniers chiffres officiels, le PIB a progressé de 0,7...

Microsoft logo

Panne mondiale de Microsoft 365 : Outlook, Teams et Copilot sont toujours perturbés

13 Nov. 2026 • 13:10
0 Logiciels

La panne qui frappe Microsoft 365 depuis le jeudi 12 novembre continue de perturber les utilisateurs dans plusieurs régions du monde. Outlook reste...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’Apple HomeView est disponible à l’achat, mais pas en Europe

L’Apple HomeView est disponible à l’achat, mais pas en Europe

13 Nov. 2026 • 16:23

image de l'article YouTube bloque sur l’Apple TV 4K (2026), mais il y a une solution

YouTube bloque sur l’Apple TV 4K (2026), mais il y a une solution

13 Nov. 2026 • 15:38

image de l'article Being Heumann : le film Apple Originals sur les droits des personnes handicapées est disponible

Being Heumann : le film Apple Originals sur les droits des personnes handicapées est disponible

13 Nov. 2026 • 14:10

image de l'article AAPL : un analyste vise les 425 dollars l’action et table sur un supercycle pour l’iPhone Duo

AAPL : un analyste vise les 425 dollars l’action et table sur un supercycle pour l’iPhone Duo

13 Nov. 2026 • 12:40

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site