GTA 6 porté sur PC grâce à l’IA ? Le PDG de Take-Two réagit

Grand Theft Auto VI (GTA 6) sortira le 19 novembre sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S, mais pas sur PC. Cela étant dit, le jeu de Rockstar Games pourrait (plus ou moins) rapidement être disponible officieusement sur PC grâce à la rétro-ingénierie et l’intelligence artificielle. Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, a réagi à ce sujet.

L’intelligence artificielle est de plus en plus douée pour tout ce qui touche le développement et cela se ressent dans le monde du jeu vidéo. Le dernier exemple en date concerne les émulateurs pour la Nintendo Switch 2. Il en existe plusieurs et la plupart des développeurs se reposent sur l’intelligence artificielle, comme ChatGPT ou Claude, pour justement développer des émulateurs et corriger les bugs.

Il y a également semaines, Grand Theft Auto V (GTA 5) avait même été jouable directement depuis un navigateur. L’auteur n’a jamais détaillé publiquement son processus, mais on peut se douter qu’il s’est appuyé sur l’IA pour réaliser une telle tâche.

Vient maintenant le cas de GTA 6. Certains espèrent qu’un jailbreak du dernier firmware en date de la PS5 va voir le jour et permettra d’extraire le jeu en version déchiffrée pour ensuite essayer de le porter sur PC de manière officieuse, là encore grâce à l’IA.

Que va faire Rockstar Games si GTA 6 est porté sur PC grâce à l’IA ?

Interrogé à ce sujet lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers du groupe, Strauss Zelnick a déclaré :

Ce secteur a toujours été largement épargné par les problèmes de piratage en raison de la taille des fichiers, de la complexité du piratage, de la nécessité d’être connecté à des serveurs, etc. Et il est indéniable qu’il serait très difficile de reproduire l’expérience de jeu telle qu’elle est prévue en raison de contraintes techniques. Cela dit, cela va devenir un défi de plus en plus important, comme vous l’avez dit, et nous en sommes conscients. Nous nous concentrons donc pleinement sur le renforcement de nos défenses techniques et sur l’intensification de nos actions juridiques de manière appropriée. Et en même temps, sans pour autant faire preuve de désinvolture, toute entreprise du secteur du divertissement est confrontée, dans une certaine mesure, au piratage. Ce phénomène est donc susceptible d’affecter notre activité à des degrés divers. Je pense que cela restera gérable et nous y consacrons toute notre attention.

Il est certain que porter officieusement GTA 6 sur PC sera loin d’être une simple tâche, même avec l’aide de l’IA. Mais Rockstar Games pourrait limiter la casse, puisqu’une rumeur suggère que la version PC du jeu sortira au premier trimestre de 2027, soit quelques mois après la version PS5 et Xbox Series X/S. Ce serait nettement plus rapide que pour GTA 5 où les joueurs PC avaient dû attendre 1 an et demi par rapport aux joueurs PlayStation 3 et Xbox 360.