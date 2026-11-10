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Nintendo bloque le jailbreak de la Switch 2 avec une mise à jour

5 min.
10 Nov. 2026 • 11:01
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Nintendo a réagi à la première faille logicielle permettant le jailbreak de la Switch 2. La mise à jour 23.5.0, disponible aujourd’hui, corrige la vulnérabilité et met fin, pour le moment du moins, aux possibilités de homebrew offertes par cette méthode.

Nintendo Switch 2 Prise en Main

La fin du jailbreak de la Nintendo Switch 2… pour l’instant

OatmealDome a confirmé que le firmware 23.5.0 vient boucher le jailbreak de la Switch 2. Il ajoute que l’extraction et la modification des jeux ne seront à nouveau plus possibles à partir de cette version, à quelques exceptions près concernant certains jeux physiques et éventuellement les mises à jour de jeux à venir.

Pour comprendre cette correction, il faut revenir au 22 octobre. Le chercheur en sécurité Sammy Hajhamid, connu sous le pseudonyme Pepsipu, avait alors présenté ns2jb, une première méthode de jailbreak entièrement logicielle pour la Switch 2. Celle-ci exploitait une vulnérabilité dans l’interpréteur de SmileBASIC 4, un logiciel de programmation disponible sur la première Switch et également fonctionnel sur la Switch 2. La faille permettait notamment d’exécuter du code non officiel, de modifier des jeux et d’accéder à certaines fonctions internes de la console. Nintendo avait rapidement retiré SmileBASIC 4 de son eShop.

La communauté avait ensuite exploré d’autres portes d’entrée, notamment SmileBASIC et la version physique de Civilization VII. Ces failles propres aux jeux existent toujours après la mise à jour. En revanche, elles ne permettent plus de sortir de leur environnement sécurisé pour accéder aux fonctions du système. Les capacités du homebrew sont donc limitées à ce que le jeu peut déjà faire, comme l’explique OatmealDome qui estime que les possibilités restantes sont très réduites.

Déjà des émulateurs sur PC pour jouer à Zelda et autres

Le gros problème pour Nintendo est qu’il existe déjà des émulateurs pour Switch 2, dont Eglantine et Lichii, sur PC. Il est ainsi possible de jouer aux jeux Switch 2 directement sur son PC, incluant même les nouveautés comme The Legend of Zelda : Ocarina of Time sorti il y a quelques jours à peine.

Zelda Ocarina of Time Emulateur Fritchii

Le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time tournant sur PC grâce à un émulateur Switch 2

Au-delà des émulateurs, il y a des projets comme Nxnative qui permettent de faire tourner les jeux nativement, notamment sur iPhone et Mac parce que leurs puces utilisent la même architecture (Arm en l’occurrence) que celle de la Switch 2. Certains créent également ce que l’on appelle un recomp pour faire tourner les jeux nativement sur PC. Tout cela est possible en très grande partie grâce à l’intelligence artificielle qui donne un coup de main aux développeurs des émulateurs et d’autres outils.

C’est évidemment un coup dur pour Nintendo qui voit ses jeux tourner sur d’autres plateformes, qui plus est sans toucher le moindre centime. Les pirates, eux, sont aux anges : pas besoin d’acheter la Switch 2 à 500 euros (ou 449 euros en ce moment chez Amazon) et les jeux qui vont avec, puisqu’ils peuvent jouer gratuitement.

Une faille logicielle plus facile à corriger que sur la première Switch

La situation diffère sensiblement de celle de la première Nintendo Switch. Sur cette dernière, certaines méthodes de jailbreak reposaient sur une vulnérabilité matérielle impossible à corriger par une simple mise à jour. Nintendo avait notamment dû revoir la conception de ses consoles pour empêcher l’exploitation de cette faille. Sur Switch 2, l’accès obtenu reposait sur une vulnérabilité logicielle : Nintendo pouvait donc intervenir directement dans le système d’exploitation. [Source : Ars Technica]

La version 23.5.0 ne se limite d’ailleurs pas à cette correction. Nintendo mentionne officiellement l’ajout de paramètres d’accessibilité lors de la configuration initiale, la prise en charge d’une future fonctionnalité permettant d’offrir des jeux aux membres de son groupe familial, ainsi que plusieurs ajustements généraux. La note de mise à jour ne mentionne toutefois pas explicitement la faille de sécurité. C’est la confirmation d’OatmealDome qui permet d’établir que le jailbreak a bien été bloqué. [Source : Nintendo]

Le premier jailbreak de la Switch 2 aura donc été de courte durée. Reste à savoir combien de temps il faudra à la communauté pour trouver une nouvelle faille permettant de contourner les protections de Nintendo.

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