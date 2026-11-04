Zelda Ocarina Of Time remake devient le jeu le mieux noté de 2026

Le retour de Link sur Nintendo Switch 2 fait l’unanimité. Le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time, qui sort le 5 novembres sur Nintendo Switch 2, affiche déjà une moyenne de 96/100 pour les tests recensés sur Metacritic. Il prend ainsi la première place des jeux les mieux notés de l’année, devant les autres grandes sorties de 2026.

Une pluie de notes maximales pour le remake d’Ocarina Of Time

Les premiers tests sont particulièrement enthousiastes. Ils permettent au jeu de Nintendo de décrocher le meilleur score de l’année sur l’agrégateur Metacritic. La moyenne de 96/100 repose sur 80 tests de médias. Le résultat est d’autant plus remarquable que cette note reste stable malgré l’arrivée d’un grand nombre de tests.

Les notes attribuées par la presse spécialisée témoignent de cet accueil particulièrement favorable. Plusieurs publications ont même accordé la note maximale à cette nouvelle version :

Shacknews : 10/10

Destructoid : 10/10

Eurogamer : 5/5

GamesRadar+ : 5/5

Game Informer : 9,25/10

IGN : 9/10

GameSpot : 9/10

Les testeurs saluent notamment le travail graphique, la bande-son réorchestrée et les améliorations apportées aux commandes. Dans sa critique, The Guardian parle d’un rêve devenu réalité et estime que Nintendo a réussi à transformer un classique en une aventure capable de rivaliser avec les grandes productions actuelles. Plusieurs critiques qualifient le résultat de chef-d’œuvre.

Un remake qui modernise le classique de la Nintendo 64

Sorti initialement en 1998 sur Nintendo 64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time conserve sa structure, ses donjons et son histoire. Cette nouvelle version profite toutefois d’une refonte visuelle complète, de cinématiques avec des dialogues intégralement doublés et d’une bande-son orchestrale. Nintendo a également revu plusieurs mécaniques de jeu : Link peut désormais sauter librement, les objets sont accessibles plus rapidement et les commandes ont été adaptées aux standards actuels.

Une nouveauté particulièrement originale permet même de jouer de l’ocarina en fredonnant directement les mélodies via le micro intégré de la Switch 2. Les nostalgiques retrouveront donc leur aventure familière avec plusieurs améliorations destinées à la rendre plus agréable à parcourir en 2026.

Ce score de 96/100 ne permet toutefois pas au remake de dépasser son prédécesseur. La version originale de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo 64 conserve toujours sa note historique de 99/100 sur Metacritic, ce qui en fait le jeu le mieux noté de tous les temps. La nouvelle version devra donc se contenter, pour le moment, du sommet du classement de 2026, ce qui est déjà très bien.

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