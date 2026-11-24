Decathlon a confirmé avoir fait l’objet d’un piratage qui a entrainé le vol de données de clients. L’enseigne qui conçoit et vend des articles de sport ne dit rien publiquement sur le nombre de clients concernés, mais le pirate responsable de l’attaque a donné l’information : 163 646 clients.
« Le dimanche 22 novembre, des données à caractère personnel liées à des commandes effectuées auprès de Decathlon ont été compromises puis publiées sur internet », indique l’enseigne dans un e-mail envoyé aux clients. Elle liste les éléments suivants qui ont fait l’objet d’une fuite de données :
Les mots de passe et les coordonnées bancaires ne font pas partie des données volées lors de cette cyberattaque. « Dès connaissance du sujet, nos équipes techniques ont immédiatement bloqué l’accès compromis et ouvert une enquête interne. Une notification auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) est également en cours. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cet incident », assure Decathlon.
« Nous condamnons fermement cet acte malveillant et mobilisons pleinement nos équipes », ajoute l’entreprise, précisant que « la protection de vos données est notre priorité et nous regrettons sincèrement la gêne occasionnée ». Elle invite ses clients à faire attention aux potentielles tentatives de phishing, que ce soit par appel, SMS ou e-mail.
Le hacker responsable du piratage a pour pseudo 4me1. Il a posté les données sur un forum bien connus des hackers.
Pour rappel, Decathlon avait déjà l’objet d’une grosse cyberattaque en 2020 avec 123 millions de données personnelles sans protection. Cela concernait la branche espagnole de l’entreprise. Aujourd’hui, il est question de Decathlon France.
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