L’euphorie boursière autour d’Anthropic aura été de (très) courte durée. Moins d’une semaine après son arrivée spectaculaire sur le Nasdaq, l’entreprise à l’origine de Claude voit son action tomber sous son prix d’introduction ! Ce mardi 24 novembre, le titre a chuté jusqu’à 76 dollars contre 83 dollars lors de son IPO, alimentant les interrogations sur les valorisations astronomiques du secteur de l’intelligence artificielle.

Anthropic perd rapidement les bénéfices de son IPO

Le contraste est saisissant : le 19 novembre, Anthropic réalisait la plus importante introduction en Bourse de l’histoire, levant plus de 81 milliards de dollars lors de l’opération initiale.

L’action avait débuté à 111,50 dollars, soit une hausse de 34 % par rapport au prix proposé aux investisseurs. Cinq jours plus tard, le titre abandonnait près de 12 % en séance, effaçant l’intégralité de cette progression.

Cette correction est particulièrement préoccupante : les banques organisant une IPO proposent généralement un prix suffisamment attractif pour favoriser les premiers échanges. Passer rapidement sous ce seuil traduit généralement une dégradation de la confiance des investisseurs.

Le marché de l’intelligence artificielle sous pression

Cette chute intervient dans un contexte de correction généralisée des valeurs technologiques. Nvidia a également ainsi perdu plus de 7 % ce mardi, après avoir bondi de plus de 30 % la veille à l’annonce du retour de Jensen Huang à sa direction.

Pour Anthropic, la situation pourrait avoir des conséquences dépassant sa propre capitalisation : les investisseurs pourraient utiliser désormais ses performances comme référence pour évaluer les perspectives financières des autres spécialistes de l’IA.

Avant même l’IPO, des interrogations entouraient déjà la valorisation du groupe, notamment face aux investissements colossaux nécessaires au développement de ses modèles.

Si cette faiblesse boursière devait persister, elle pourrait alors compliquer les futures introductions en Bourse des entreprises d’IA et provoquer une révision des valorisations de nombreuses start-up du secteur.