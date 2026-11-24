Une semaine après son arrivée dans ChatGPT Work et Codex, GPT-6.2 débarque dans l’expérience classique de ChatGPT. OpenAI déploie une version de GPT-6.2 Sol spécialement optimisée pour les conversations quotidiennes, avec des progrès en compréhension des images, en suivi des instructions complexes et en recherche sur le Web.

De meilleurs résultats en compréhension des images et des instructions

OpenAI met notamment en avant les progrès de son nouveau modèle dans l’analyse des images. Lors de ses benchmarks internes, GPT-6.2 a obtenu un score de 71,7 % en compréhension visuelle, contre 47,4 % pour GPT-6. Il devrait donc mieux identifier les détails présents sur une photo, comme les symboles d’un panneau, les inscriptions sur une étiquette ou certains éléments difficiles à distinguer dans une image.

Le suivi des prompts complexes progresse également. Sur les requêtes particulièrement difficiles utilisées par OpenAI, le modèle respecte les consignes dans 78,1 % des cas, contre 62,5 % pour GPT-6. La recherche sur Internet bénéficie aussi de ces améliorations : sur une version interne de BrowseComp, une évaluation consacrée à la recherche d’informations difficiles à trouver, GPT-6.2 atteint 64,5 % avec le niveau de raisonnement le plus élevé, contre 54,4 % pour son prédécesseur.

La firme explique également que GPT-6.2 sait mieux identifier les situations dans lesquelles une demande de précision ou une proposition de suivi peut être utile. Lorsqu’un utilisateur compare plusieurs hôtels par exemple, le modèle peut davantage tenir compte de ses priorités pour évaluer les compromis entre le prix et l’emplacement. Il peut également proposer de le prévenir si le prix d’un produit recherché vient à baisser.

Deux anciens modèles disparaîtront le 23 décembre

Cette mise à jour s’accompagne d’un nouveau calendrier de retrait dans ChatGPT. OpenAI prévoit de supprimer GPT-5.6 Sol le 23 décembre 2026 des expériences Chat, Work et Codex. GPT-5.6 Terra disparaîtra également à cette date, mais uniquement de Work et Codex. Les utilisateurs concernés devront donc adopter les modèles plus récents pour poursuivre leurs activités.

GPT-6.2 dans ChatGPT concerne les abonnements Plus, Pro, Business et Enterprise. Le déploiement est progressif et concerne directement l’onglet Chat de ChatGPT. OpenAI précise que le modèle utilisé repose sur GPT-6.2 Sol, mais qu’il a été adapté aux conversations classiques et aux demandes du quotidien. Les modèles déjà disponibles dans Work et Codex ne changent pas avec cette annonce.

L’arrivée de GPT-6.2 dans ChatGPT marque ainsi une nouvelle étape dans le déploiement de la famille de modèles d’intelligence artificielle présentée une semaine plus tôt. GPT-6.2 Astra reste destiné aux tâches les plus exigeantes, tandis que Sol privilégie la polyvalence et la rapidité. Les abonnés gratuits et Go ne font toutefois pas partie de ce premier déploiement dans l’onglet Chat.