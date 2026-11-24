Après huit années de navigation interplanétaire, la mission euro-japonaise BepiColombo a franchi une étape historique. Le 21 novembre 2026, les deux sondes ont réussi leur insertion en orbite autour de Mercure. Mais cette arrivée tant attendue a été perturbée par une anomalie logicielle ayant interrompu prématurément l’allumage des propulseurs.
Lancée en octobre 2018, BepiColombo devait ralentir suffisamment pour être capturée par la gravité de Mercure. Ses quatre propulseurs ont été activés à 635 kilomètres de la surface, pour une manœuvre initialement prévue de 37 minutes.
Un dysfonctionnement du logiciel de pilotage a cependant interrompu la poussée, limitée à 77 % de la variation de vitesse attendue. La sonde est alors passée automatiquement en mode de sécurité.
Après plusieurs heures d’analyse, les ingénieurs de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont finalement confirmé le succès de l’opération. « Nous confirmons la capture en orbite autour de Mercure ! », a annoncé Frank Budnik, responsable de la dynamique de vol.
L’engin évolue désormais sur une orbite stable de 75 heures, contre 58 heures initialement prévues.
BepiColombo comprend deux orbiteurs : le Mercury Planetary Orbiter (MPO) européen et Mio, développé par l’agence japonaise JAXA. Leur séparation reste programmée les 9 et 10 décembre, grâce à une adaptation de la trajectoire.
MPO devrait rejoindre son orbite définitive en mars 2027, avant le lancement des observations scientifiques en avril.
La mission étudiera notamment la composition interne de Mercure, son champ magnétique et sa surface. Elle succédera à la sonde américaine MESSENGER, dont la mission s’était achevée en 2015.
Ce nouvel incident rappelle les difficultés rencontrées par BepiColombo, qui avait déjà été confrontée à une panne de propulsion en 2024. Malgré ces obstacles, l’ESA assure que son calendrier scientifique reste inchangé, ce qui est plutôt rassurant pour cette mission destinée à percer les mystères de la planète la plus proche du Soleil.
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