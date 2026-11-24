Le Black Friday entre dans sa dernière ligne droite et les bonnes affaires continuent chez Godeal24. Jusqu’au 1er décembre, le spécialiste de la vente de clés d’activation pour logiciels propose des réductions particulièrement intéressantes sur les produits Microsoft. De quoi équiper ou mettre à jour son ordinateur sans faire exploser son budget.

Parmi les offres mises en avant, on retrouve notamment Microsoft Office 2024 Pro Plus à seulement 21,27 €, mais aussi Windows 11 Pro à 12,25 €. Pour ceux qui souhaitent renouveler à la fois leur système d’exploitation et leur suite bureautique, un pack regroupant les deux logiciels est également annoncé à 31,95 €.

Avec des remises pouvant atteindre 90 % selon le vendeur, cette dernière semaine de promotions constitue une occasion de s’intéresser aux licences Windows, aux différentes versions d’Office et à plusieurs outils destinés à améliorer la productivité.

Office 2024 Pro Plus à petit prix : pourquoi profiter du Black Friday pour changer de version ?

Vous utilisez encore Office 2021 ? Sachez que cette version de la suite bureautique de Microsoft a atteint sa fin de support le 13 octobre 2026. Elle ne bénéficie donc plus des mises à jour de sécurité habituelles, ce qui rend le passage à une version plus récente particulièrement pertinent.

Avec Microsoft Office 2024 Pro Plus, vous retrouvez les applications incontournables de Microsoft, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access et OneNote. Une suite complète pour travailler, gérer ses documents, créer des présentations ou encore organiser ses courriers électroniques.

Contrairement aux formules Microsoft 365 fonctionnant avec un abonnement, Office 2024 repose sur un achat unique, sans renouvellement annuel. C’est donc une solution intéressante pour les utilisateurs qui souhaitent conserver leurs logiciels bureautiques sans multiplier les abonnements.

À l’occasion de cette dernière semaine du Black Friday, Godeal24 affiche Office 2024 Pro Plus à partir de 21,27 € pour un PC. Des packs pour trois et cinq ordinateurs sont également proposés, avec un tarif qui descend jusqu’à 18,85 € par ordinateur pour le lot de cinq licences.

Les promotions Black Friday sur Microsoft Office

Windows 11 Pro à 12,25 € : une mise à niveau à moindre coût

Si vous envisagez de réinstaller Windows sur votre ordinateur ou de passer à une édition plus complète du système d’exploitation de Microsoft, les promotions de Godeal24 méritent également le détour.

Le site propose notamment Windows 11 Professionnel à partir de 12,25 €. Cette édition intègre plusieurs fonctionnalités avancées, comme le chiffrement des données avec BitLocker, le Bureau à distance, la virtualisation Hyper-V ou encore des outils destinés à faciliter le multitâche.

Windows 11 Pro s’adresse ainsi aussi bien aux particuliers souhaitant disposer de fonctionnalités supplémentaires qu’aux professionnels utilisant leur ordinateur au quotidien.

Pour équiper plusieurs machines, Godeal24 propose également des lots de licences. Le pack de cinq clés Windows 11 Pro est notamment affiché à 53,25 €, soit 10,65 € par ordinateur.

Les meilleures offres sur Windows 11 et Windows Server

Windows 11 et Office 2024 : des packs encore plus avantageux avec le code SGO62

Besoin d’un nouveau système d’exploitation et d’une suite bureautique complète ? Plutôt que d’acheter les deux séparément, il peut être intéressant de se tourner vers les packs proposés par Godeal24.

Le vendeur met notamment en avant une offre associant Windows 11 Pro et Office 2024 Pro Plus pour 31,95 €. Une formule intéressante pour équiper un nouvel ordinateur avec les principaux logiciels nécessaires à son utilisation.

Plusieurs combinaisons sont disponibles, avec des éditions de Windows différentes selon les besoins. Le code promotionnel SGO62 est également annoncé pour ces offres, selon les conditions précisées sur le site.

Les packs Windows et Office en promotion

Des licences Windows en lots pour les entreprises et les professionnels

Les promotions du Black Friday ne concernent pas uniquement les utilisateurs individuels. Les entreprises, associations et professionnels qui doivent équiper plusieurs ordinateurs peuvent également profiter de tarifs dégressifs sur les lots de clés Windows.

Godeal24 propose notamment des packs de 50 et 100 clés d’activation, avec un prix unitaire pouvant descendre jusqu’à 6,99 € pour Windows 11 Famille.

Pour un déploiement professionnel, il reste toutefois important de vérifier que les licences proposées correspondent aux conditions d’utilisation et aux droits de déploiement nécessaires à l’entreprise.

Des réductions sur d’autres logiciels pour compléter son PC

Au-delà de Windows et Microsoft Office, Godeal24 profite également du Black Friday pour proposer plusieurs outils utiles au quotidien. Gestion des fichiers PDF, sauvegarde des données, mise à jour des pilotes ou téléchargement de vidéos : différentes catégories de logiciels sont concernées.

Parmi les offres disponibles, on retrouve notamment :

Ces programmes peuvent compléter une installation Windows en apportant des fonctionnalités supplémentaires, notamment pour la gestion documentaire, la maintenance du système et la protection des fichiers importants.

Godeal24 : livraison numérique et assistance après l’achat

L’un des avantages mis en avant par Godeal24 est la livraison dématérialisée des clés d’activation. Selon le vendeur, après validation de la commande, les informations nécessaires à l’installation et à l’activation du logiciel sont envoyées directement par courrier électronique, généralement en quelques minutes.

Le site annonce également un service d’assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin d’accompagner les clients avant ou après leur achat, notamment en cas de difficulté lors de l’activation.

Godeal24 met par ailleurs en avant une note de 4,8/5 sur Trustpilot, basée sur les avis de ses clients. Comme pour tout achat de clés logicielles auprès d’un revendeur tiers, il est néanmoins conseillé de consulter les conditions de licence, les modalités de remboursement et la compatibilité des logiciels avant de commander.

Black Friday : jusqu’au 1er décembre pour profiter des offres

La campagne promotionnelle de Godeal24 doit prendre fin le 1er décembre 2026. Il reste donc quelques jours pour découvrir les différentes réductions proposées sur les licences Windows, les suites Office et les autres logiciels du catalogue.

Avec Office 2024 Pro Plus annoncé à 21,27 €, Windows 11 Pro à 12,25 € et des packs regroupant les deux produits à partir de 31,95 €, les offres mises en avant peuvent intéresser les utilisateurs souhaitant renouveler leur équipement informatique à moindre coût.

Pour découvrir l’ensemble des promotions et vérifier les prix applicables au moment de votre commande, rendez-vous sur la page Black Friday de Godeal24.

[Sponso]