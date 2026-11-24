Grand Theft Auto VI (GTA 6) vient de battre un record historique sur PlayStation. Sony annonce que plus de 39 millions de joueurs uniques ont déjà découvert le jeu sur PS5 depuis sa sortie le 19 novembre, faisant de ce lancement le plus important jamais enregistré dans les trois décennies de l’histoire de PlayStation.

GTA 6 établit des records chez PlayStation

Sony détaille les performances du jeu de Rockstar Games pendant ses quatre premiers jours de commercialisation jusqu’au 22 novembre. GTA 6 a notamment établi un nouveau record du nombre de joueurs connectés simultanément sur PlayStation, toutes catégories confondues. Il dépasse ainsi les précédents records détenus par des jeux multijoueurs, free-to-play et même exclusivement solo. Sony ne communique toutefois pas le nombre maximal de joueurs simultanés atteint.

Les chiffres d’engagement sont tout aussi impressionnants. Les joueurs PS5 ont cumulé 683 millions d’heures de jeu depuis le lancement, avec une moyenne de 17,4 heures par joueur. Ces statistiques donnent une idée de l’ampleur du phénomène autour des aventures de Jason et Lucia dans l’État fictif de Leonida qui comprend notamment Vice City.

Le succès de GTA 6 a également eu un effet direct sur les ventes de consoles. PlayStation a enregistré sa plus importante journée de nouvelles connexions de PS5 depuis le lancement de la console, en excluant les périodes de fêtes de fin d’année. Plus révélateur encore, GTA 6 a été le premier jeu lancé sur 70 % de ces nouvelles consoles. Cependant, Sony ne précise pas combien de consoles ont été activées lors de cette journée record.

Le jeu de Rockstar Games démarre très fort

Il faut toutefois distinguer ces 39 millions de joueurs uniques des ventes de GTA 6. Sony mesure ici l’activité sur son propre réseau et non les exemplaires écoulés sur l’ensemble des plateformes, ce qui est assez évident. Rockstar Games avait déjà annoncé 32,5 millions d’exemplaires vendus en précommande sur PS5 et Xbox Series X/S, ainsi que 3,79 milliards de dollars de ventes au premier jour. Les chiffres publiés par PlayStation viennent donc compléter les données de Rockstar Games.

Sony en profite pour remercier Rockstar Games avec qui PlayStation entretient un partenariat depuis la sortie de GTA III sur PS2. Le constructeur avait notamment accompagné le lancement du nouvel épisode avec deux manettes DualSense en édition limitée inspirées de Vice City, ainsi que plusieurs événements organisés à Miami.

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