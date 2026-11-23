Après avoir partagé l’intégralité de la version Xbox de Grand Theft Auto VI (GTA 6), le groupe de hackers Cyberleek propose aujourd’hui l’ultime fichier : le fichier exécutable. Cela va permettre au projet Leonida de porter le jeu de manière officieuse sur PC.

La version Xbox de GTA 6 fuite au complet avec l’exécutable

Dans un message sur son site, Cyberleek indique :

Le fichier .exe est disponible. Toujours gratuit. Un cadeau de Noël avant l’heure de la part de CL. Le flambeau est désormais transmis aux projets open source de recompilation et d’émulation. Avant de faire confiance à un fichier, vérifiez-le. Voici les seuls et uniques hachages authentiques. ZIP SHA-256 : 7545a2f7fb4b399cf8850987f087ed9a4d8499ddb6d6c2d642fd60c27f569730 EXE SHA-256 : e95020b2fa4a721db3df59fdecf75621730ac559d8835252f6c3b658d5a08993 Chaque version a toujours été gratuite et le restera. Si ce projet vous tient à cœur, soutenez-le. Chaque don est un vote en faveur de la poursuite de cette initiative. CL suit la direction indiquée par les votes. La cryptomonnaie n’est ici qu’un outil : il n’existe aucun autre moyen de transférer des fonds de manière anonyme. Vous trouverez l’histoire complète dans le fichier README.txt contenu dans l’archive ZIP. Pas de propriété du jeu, pas de paix.

Comme dit précédemment, il s’agit ici de la version Xbox et non de la version PC. Il ne suffit pas de télécharger le jeu et de lancer le fichier .exe pour jouer à GTA 6 sur PC. Tout un travail d’adaptation doit avoir lieu. Et il se trouve que c’est déjà en cours.

Le projet Leonida veut porter GTA 6 sur PC avec l’IA

Le projet Leonida sur GitHub a pour but de recompiler la version Xbox de GTA 6 pour la faire tourner sur PC sans passer par un émulateur. Les développeurs du projet ne se cachent pas d’utiliser Claude, l’intelligence artificielle d’Anthropic, pour arriver au but qu’ils désirent. Ils ont déjà progressé comme ils le dévoilent sur leur Discord puisqu’ils ont été en mesure de lancer le jeu… mais tombent sur un écran noir. Ce n’est que le début, il reste encore énormément de travail. Mais il y a déjà eu beaucoup de progrès en coulisses ces derniers jours.

Il se trouve que les Xbox Series X/S et les PC utilisent la même architecture, à savoir des processeurs x86-64. Cela va donc faciliter la tâche. Malgré tout, le jeu de Rockstar Games se repose sur des éléments spécifiques aux consoles de Microsoft et les auteurs du projet Leonida vont donc devoir réussir à les adapter sur PC avec l’aide de Claude.

Pour rappel, Rockstar Games a annoncé que Grand Theft Auto VI a représenté 3,79 milliards de dollars de ventes lors de sa première journée. Il y a eu 32,5 millions de précommandes.