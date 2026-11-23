Coup de théâtre chez Nvidia : 11 jours après avoir accepté sa démission, le conseil d’administration annonce le retour immédiat de Jensen Huang à la tête de l’entreprise. Une décision prise à l’unanimité, quelques jours seulement après avoir officiellement exclu cette possibilité, alors que les enquêtes sur ses relations avec une femme soupçonnée de travailler pour les services secrets chinois se poursuivent.

Dans un communiqué, Nvidia explique que son conseil d’administration a organisé plusieurs réunions et discussions avec Jensen Huang avant de revoir sa position. Les membres du conseil d’administration disent avoir été convaincus par sa transparence et sa capacité à diriger l’entreprise. Ils précisent également avoir recueilli l’avis de hauts responsables du gouvernement américain, dont les échanges les auraient rassurés sur l’absence de risque pour la sécurité nationale lié à son retour. Harvey C. Jones, président du conseil d’administration, estime que cette décision sert les intérêts des actionnaires, des salariés et des partenaires du fabricant de puces.

Un revirement en quelques jours après le refus catégorique du conseil

Le calendrier rend cette décision particulièrement inattendue. Le 12 novembre, Jensen Huang avait quitté ses fonctions de président, de patron et de membre du conseil d’administration avec effet immédiat. Le conseil avait alors confié la direction par intérim à Colette Kress, directrice financière de Nvidia depuis 2013, tout en lançant la recherche d’un successeur permanent. Lorsque Jensen Huang avait fait savoir le 17 novembre qu’il serait honoré de reprendre son poste si le conseil le souhaitait, Harvey C. Jones avait explicitement écarté cette possibilité : les membres du conseil d’administration avaient accepté sa démission à l’unanimité et ne comptaient pas revenir sur leur décision

La mobilisation en faveur de son retour avait pourtant pris de l’ampleur dans la Silicon Valley. Elon Musk avait notamment apporté son soutien à Jensen Huang, tandis qu’une pétition publique réclamant sa réintégration avait recueilli plus de 180 000 signatures. Donald Trump s’était également déclaré favorable à cette hypothèse. Le conseil n’avait alors pas cédé à ces pressions, avant de finalement changer de position moins d’une semaine plus tard.

L’enquête sur Alice Huang et les puces envoyées vers la Chine continue

La réintégration intervient dans un contexte particulièrement sensible pour Nvidia. Jensen Huang avait notamment reconnu avoir été infidèle à son épouse après les révélations concernant sa relation avec Alice Huang, une ancienne dirigeante de Megaspeed International, entreprise de Singapour cliente de Nvidia. Les autorités américaines soupçonnent cette société d’avoir contribué à acheminer des puces d’intelligence artificielle soumises aux restrictions américaines vers des entreprises chinoises. Le parcours d’Alice Huang fait également l’objet d’enquêtes : elle aurait conservé des contacts avec un responsable du ministère chinois de la Sécurité d’État pendant sa relation avec Jensen Huang. Les autorités américaines précisent toutefois ne pas avoir établi qu’elle espionnait effectivement pour le compte de la Chine.

Nvidia ne compte d’ailleurs pas abandonner ses investigations internes. Le communiqué confirme que le comité indépendant chargé d’examiner les éventuelles tentatives d’ingérence étrangère poursuivra ses travaux jusqu’à leur terme avec l’aide de conseillers juridiques externes. L’entreprise maintient également son comité consacré à la sécurité nationale et au contrôle des exportations, et annonce le recrutement d’un directeur de la conformité qui supervisera le respect des règles au sein du groupe. Jensen Huang retrouve donc immédiatement ses responsabilités de PDG, alors même que les enquêtes américaines et internes ne sont pas terminées.

Colette Kress reprend ses fonctions de directrice financière après avoir assuré l’intérim, tandis que Harvey C. Jones conserve la présidence du conseil d’administration.