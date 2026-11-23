Le documentaire You Can See Everything poursuit son incroyable parcours dans les salles obscures. Consacré à Elizabeth Holmes, fondatrice déchue de la biotech Theranos, le film vient de franchir les 100 millions de dollars de recettes mondiales. Une performance exceptionnelle pour une production documentaire indépendante, qui menace désormais plusieurs records historiques du genre.

Un succès spectaculaire pour le studio A24

You Can See Everything totalise désormais 102,4 millions de dollars de recettes, dont 93,4 millions sur le seul marché américain et 9 millions à l’international.

Le résultat est d’autant plus remarquable que le budget de production du long-métrage, distribué par A24, est estimé à seulement 7 millions de dollars. Réalisé par Nathan Fielder et Lance Oppenheim, ce documentaire de près de trois heures s’intéresse à l’affaire Theranos, l’un des scandales financiers les plus retentissants de la Silicon Valley.

Le film suit notamment Elizabeth Holmes durant les semaines précédant son incarcération en 2023. Condamnée pour avoir escroqué des investisseurs, l’ancienne entrepreneuse avait promis de révolutionner les analyses sanguines grâce à une technologie finalement incapable de tenir ses engagements.

Les records de Fahrenheit 9/11 et La Marche de l’empereur menacés

Avec ce démarrage impressionnant, You Can See Everything se rapproche du succès mondial de La Marche de l’empereur, qui avait engrangé 127 millions de dollars. Plus loin devant, le record de Fahrenheit 9/11, documentaire de Michael Moore ayant généré 222 millions de dollars, semble pour l’instant inatteignable, mais qui sait ?

A noter que l’histoire d’Elizabeth Holmes avait déjà inspiré plusieurs adaptations, dont un projet de biopic avec Jennifer Lawrence initialement destiné à Apple TV.

Le potentiel commercial du documentaire reste important. Après ses succès américains et britanniques, le film arrivera notamment au Mexique, au Brésil et en Argentine les 25 et 26 novembre, avant une sortie en France programmée le 30 décembre 2026.