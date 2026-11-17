Spider-Man: Brand New Day reviendra au cinéma le 4 décembre 2026 dans une version longue, a annoncé le compte officiel du film. La nouvelle transforme en rendez-vous précis une ressortie qui n’était jusqu’ici qu’évoquée au conditionnel : les billets doivent être mis en vente dès le 19 novembre, tandis que Sony et Marvel promettent des scènes inédites et quelques surprises supplémentaires.

La ressortie a désormais une date officielle

Le retour du film en salles n’est pas une information entièrement sortie de nulle part. Nous avions déjà évoqué la possibilité d’une version enrichie (lire : Spider-Man: Brand New Day pourrait revenir au cinéma avec des scènes inédites). À ce moment-là, le projet restait toutefois au stade des informations de presse. Le message publié par le compte officiel Spider-Man Movie apporte l’élément décisif : une date, une billetterie et la confirmation explicite d’un montage étendu.

Le titre utilisé pour cette opération joue volontairement avec celui du film : Spider-Man: « Brand New » Brand New Day. La ressortie est programmée deux semaines avant Avengers: Doomsday aux États-Unis, un calendrier qui permet à Sony Pictures et Marvel Studios de replacer Peter Parker au centre de l’actualité avant le prochain grand rendez-vous du MCU.

Le studio reste prudent sur le contenu. Le message officiel parle de nouvelles scènes et de quelques surprises, sans donner de durée supplémentaire ni révéler les séquences réintégrées. Des médias américains évoquent environ dix minutes de contenu additionnel et le retour d’une scène avec Rosario Dawson dans le rôle de Claire Temple, mais ces précisions ne figurent pas dans l’annonce officielle. Elles doivent donc rester présentées comme des informations rapportées, et non comme une fiche technique définitive.

Cette version longue arrive après un parcours commercial hors norme. Spider-Man: Brand New Day est devenu le plus gros succès de tous les temps au box-office américain, puis s’est installé parmi les plus grands films de l’histoire au niveau mondial. La ressortie cherche manifestement à prolonger cette dynamique, mais aussi à attirer les spectateurs qui veulent voir les scènes écartées du premier montage.

Une opération pensée pour les fans du MCU

Le film réalisé par Destin Daniel Cretton suit un Peter Parker incarné par Tom Holland dans un monde qui ne se souvient plus de lui. Le casting réunit notamment Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink et Tramell Tillman. L’ajout éventuel de Claire Temple aurait une portée particulière pour les amateurs des anciennes séries Marvel produites pour Netflix, le personnage ayant servi de lien entre Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist.