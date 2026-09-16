Spider-Man : Brand New Day devient le plus gros film de tous les temps au box-office américain

Spider-Man : Brand New Day est officiellement devenu le film ayant rapporté le plus d’argent de toute l’histoire du box-office nord-américain. Le film de Sony et Marvel a dépassé les 936,66 millions de dollars de Star Wars : Le Réveil de la Force après seulement 47 jours en salles.

Un record vieux de plus de dix ans tombe

Avec 936.773 millions de dollars récoltés aux États-Unis et au Canada, Spider-Man: Brand New Day prend la première place du classement devant Star Wars : Le Réveil de la Force, sorti en décembre 2015. Le film réalisé par J.J. Abrams avait conservé ce record pendant plus d’une décennie, avec un total de 936,66 millions de dollars sur le marché nord-américain.

Le parcours de Spider-Man : Brand New Day avait pourtant commencé par un autre record. Son premier week-end a généré environ 360 millions de dollars en Amérique du Nord, dépassant les 357,1 millions réalisés par Avengers: Endgame en 2019. Le film avec Tom Holland dans le rôle principal a ensuite été le plus rapide à franchir chacun des paliers de 400 à 900 millions de dollars, atteignant notamment les 900 millions après seulement 36 jours.

Du coup, Lucasfilm, qui gère les Star Wars, a tenu a salué la performance du nouveau film Spider-Man. Dans un message sur les réseaux sociaux, le studio indique :

Impressionnant. Vraiment impressionnant. Depuis une galaxie très, très lointaine, toute l’équipe de Lucasfilm adresse ses plus chaleureuses félicitations à Destin, Tom, à tout le monde chez Sony Pictures et Marvel Studios, ainsi qu’à toute l’équipe derrière Spider-Man : Brand New Day pour avoir établi un nouveau record au box-office américain et avoir détrôné Star Wars : Le Réveil de la Force.

Impressive. Most Impressive. From a galaxy far, far away, everyone at Lucasfilm sends massive congratulations to Destin, Tom, everyone at Sony Pictures and Marvel Studios and the entire team behind Spider-Man: Brand New Day on setting a new domestic box office record and taking… pic.twitter.com/0GhXTwSbda — Star Wars (@starwars) September 16, 2026

Doesn’t get bigger than this. Thank you to the fans for helping #SpiderManBrandNewDay make cinematic history – it’s now the highest-grossing domestic release of ALL TIME at the North American box office. Spider-Man: Brand New Day, exclusively in theatres.https://t.co/Gm9mNYn2jJ pic.twitter.com/gh8pnq1nzm — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) September 16, 2026

Spider-Man accumule les records au cinéma

Le film réalisé par Destin Daniel Cretton a également occupé la première place du box-office nord-américain pendant six week-ends consécutifs. Son succès a contribué à faire d’août 2026 un mois record pour les salles américaines et canadiennes, avec environ 1,2 milliard de dollars de recettes sur la période.

À l’échelle mondiale, Spider-Man : Brand New Day a déjà dépassé les 2,4 milliards de dollars de recettes et occupe la troisième place historique derrière Avatar et Avengers: Endgame. En France, il a attiré 8,2 millions de spectateurs. Le prochain grand rendez-vous de Marvel pourrait toutefois rapidement remettre ce classement en mouvement, avec Avengers: Doomsday qui affiche déjà des dizaines de millions de dollars de préventes avant sa sortie en décembre.

Dans tous les cas, Disney est gagnant : c’est lui le propriétaire de Marvel et Star Wars.