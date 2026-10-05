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Bouygues Telecom lance des forfaits « packs B&You » incluant Amazon Prime et Deezer

2 min.
5 Oct. 2026 • 22:47
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Bouygues Telecom annonce des packs B&You qui concerne ses forfaits mobiles sans engagement et permettent d’avoir Amazon Prime ou Deezer.

Bouygues Telecom BandYou Packs Forfaits Octobre 2026

Amazon Prime et Deezer dans les forfaits B&You

L’idée est simple : au lieu d’avoir un simple forfait pour les appels, SMS/MMS et Internet, Bouygues Telecom ajoute un bonus. Il y a deux choix. Dans le premier cas, on retrouve un forfait à 17,99 €/mois qui propose les appels, SMS et MMS en illimité, ainsi qu’un quota Internet de 170 Go (dont 60 Go en Europe/DOM) et l’accès à Amazon Prime. Le deuxième forfait coûte 19,99 €/mois et se veut identique, à l’exception qu’Amazon Prime est remplacé par Deezer pour le streaming musical.

« Plus économiques et incroyablement pratiques, « Les Packs » B&YOU simplifient la vie : une seule facture et un service directement accessible depuis son mobile et sur tous les écrans, sans abonnement supplémentaire », indique le groupe dans un communiqué. « Avec Les Packs, B&YOU franchit une nouvelle étape en devenant le premier opérateur à embarquer un service numérique au cœur du forfait mobile. Cette innovation réaffirme l’engagement de la marque à innover et à accompagner ses clients dans l’évolution de leurs usages, avec toujours plus de simplicité et d’accessibilité », ajoute Marc Laurier, directeur marketing grand public de Bouygues Telecom.

Les deux forfaits « B&You Les Packs » sont disponibles sur le site de Bouygues Telecom.

Il faut savoir que l’opérateur a déjà proposé une offre similaire cet été. En effet, il avait lancé un forfait à 24,99 €/mois qui donne accès à beIN Sports. On sent que le concurrent d’Orange, SFR et Free Mobile veut aller au-delà du simple forfait.

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