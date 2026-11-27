Le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Free provoque un nouveau front judiciaire : 55 entrepreneurs qui exploitent près de la moitié des boutiques de l’opérateur ont décidé d’assigner SFR pour obtenir une révision de leurs contrats et une indemnisation. Ils redoutent de voir leur activité disparaître avant même que la vente soit finalisée.

L’annonce a été faite par l’Association des distributeurs indépendants de l’enseigne SFR (ADIES). Au total, 84 sociétés représentant environ 250 boutiques et 1 500 salariés sont concernées. Ces magasins appartiennent à des entreprises indépendantes qui commercialisent les forfaits mobiles et les offres Internet de SFR sous l’enseigne au carré rouge. Ils représentent près de la moitié du réseau physique de l’opérateur en France, mais ne font pas directement partie du périmètre de reprise négocié avec les trois concurrents.

Les difficultés se sont accentuées depuis le 6 juin, date à laquelle Altice France, maison-mère de SFR, a signé un protocole d’accord avec Orange, Bouygues Telecom et Free pour une cession évaluée à 20,35 milliards d’euros. L’annonce de la disparition progressive de SFR a entraîné une baisse de fréquentation des boutiques indépendantes, leurs dirigeants constatant une perte de confiance des clients. Contrairement aux salariés directement concernés par la reprise, les quelque 1 500 employés de ces entreprises ne bénéficient pas des garanties de maintien de l’emploi négociées avec les acquéreurs.

Des contrats commerciaux au centre du conflit

Les distributeurs contestent également les conditions financières de leur relation avec SFR. Ils dénoncent notamment la manière dont l’opérateur fixe leurs commissions et leurs objectifs commerciaux sans leur garantir les mêmes mécanismes de rémunération que ceux accordés aux boutiques exploitées directement par sa filiale SFR Distribution. Leurs avocats souhaitent notamment faire reconnaître à leurs contrats le statut d’agence commerciale qui ouvrirait droit à une indemnisation en cas de cessation de la relation commerciale. Les demandes représentent près de 87 millions d’euros d’indemnités.

L’ADIES affirme avoir sollicité SFR pendant plus d’un an sans obtenir de réponse satisfaisante. La situation financière de son réseau se dégrade : une vingtaine de sociétés seraient déjà en procédure collective et 13 boutiques auraient fermé leurs portes. L’association estime que 70 % des distributeurs indépendants pourraient disparaître d’ici juin 2027 si aucune solution n’est trouvée. SFR conteste de son côté le chiffrage des préjudices qu’il juge infondé et entend notamment obtenir les éléments d’expertise utilisés pour calculer les indemnisations réclamées.

Une première audience est programmée le 10 décembre devant le Tribunal des activités économiques de Paris. Les distributeurs précisent ne pas vouloir faire obstacle au rachat de SFR, mais demandent à pouvoir discuter de leur avenir avec l’opérateur et ses trois futurs repreneurs. La procédure judiciaire porte sur leurs contrats et les préjudices qu’ils estiment avoir subis, pas sur la validité de la vente elle-même qui reste soumise à l’examen de l’Autorité de la concurrence.