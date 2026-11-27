Un téléviseur pour les soirées cinéma, un ordinateur pour travailler, un robot qui simplifie le ménage ou un cadeau à préparer pour Noël : le Black Friday 2026 peut concrétiser bien des projets. Encore faut-il savoir quel appareil choisir parmi les références en promotion. Nous avons réuni nos 65 guides d’achat par grandes familles pour vous aider à comparer les fonctions utiles, les différences entre modèles et les budgets à prévoir. Parcourez les rubriques qui vous intéressent, puis retrouvez les prix et les codes dans notre sélection de bons plans actualisée au fil de la journée.

PC portables, tablettes et bureau : choisir pour travailler ou étudier

Pour remplacer un ordinateur, commencez par les logiciels utilisés et les conditions dans lesquelles vous travaillez. Le choix peut changer selon que l’appareil reste sur un bureau, accompagne les déplacements ou sert aussi à créer et à jouer. Une tablette demande une réflexion supplémentaire sur le clavier, le stylet et les applications disponibles. Nos guides distinguent ces usages, avec des sélections par budget.

PC portables par budget : un point de départ pour trouver une configuration adaptée aux études, au travail, à la création ou aux jeux, en comprenant les compromis de chaque gamme.

Tablettes pour travailler : une sélection à moins de 1 000 € pour écrire, dessiner et créer, avec les différences entre les systèmes et les accessoires à prévoir.

Tablettes Android abordables : un guide à moins de 300 € pour départager les modèles selon l’écran, le stockage et les usages de lecture, de vidéo ou de loisirs.

Le confort du bureau se joue aussi autour de l’écran. Pour les visioconférences, les documents à traiter ou un second affichage à emporter, voici les guides qui permettent de compléter son équipement.

Stations d’accueil USB-C : jusqu’à 150 € de budget pour comparer les connexions, la recharge et les possibilités d’affichage avec votre ordinateur.

Écrans portables USB-C : des modèles à moins de 150 € pour ajouter un écran en déplacement, en tenant compte du poids et des connexions nécessaires.

Webcams pour visioconférence : pour examiner la mise au point, la fluidité et la facilité d’installation dans un budget inférieur à 100 €.

Imprimantes laser monochromes : des modèles à moins de 200 € à comparer pour imprimer des documents en noir et blanc, selon le recto verso et les toners.

Imprimantes à réservoir : pour comparer l’impression, la numérisation et le coût d’usage dans un budget inférieur à 250 €.

Scanners de documents : jusqu’à 400 € pour choisir selon le volume de papiers à numériser, le chargeur automatique, le réseau et les logiciels fournis.

PC gaming : faire évoluer sa configuration et choisir ses accessoires

Une promotion sur un composant devient intéressante lorsqu’elle répond à un besoin identifié : davantage de place pour les jeux, un affichage plus fluide ou une machine plus agréable à utiliser. La compatibilité de l’ensemble reste le premier filtre. Le processeur, la carte mère, la mémoire, l’alimentation et le boîtier doivent être envisagés ensemble, même si vous ne remplacez qu’une pièce.

Les composants pour monter ou améliorer son PC

Écrans, commandes et accessoires pour jouer

Pour les périphériques, partez de vos jeux et de votre installation. Un bureau partagé entre travail et loisirs ne pose pas les mêmes contraintes qu’un poste consacré aux FPS ou à la simulation automobile.

TV, vidéoprojecteurs et barres de son : équiper son salon

Dans le salon, la lumière, le recul et les contenus regardés orientent le choix. Avant de comparer deux remises, fixez la taille d’écran qui vous convient et les usages prioritaires : télévision quotidienne, films, sport ou jeux. Notre guide général sur les technologies TV permet de commencer par ces questions, puis d’explorer les sélections plus ciblées.

Technologies et usages TV : pour comprendre les différences entre QLED, Mini-LED et OLED, puis choisir selon votre pièce et vos habitudes.

TV Mini-LED 55 pouces : une sélection dans un budget inférieur à 600 €, avec les critères utiles pour les films, les consoles et l’installation.

Vidéoprojecteurs 4K : les repères sur la distance de projection, la luminosité, les fonctions connectées et les usages en jeu dans un salon.

Barres de son Atmos : des modèles à moins de 300 € à comparer selon le caisson, les enceintes supplémentaires et les connexions à la TV.

Lecteurs de streaming 4K : un guide sous 100 € pour choisir un appareil adapté aux services vidéo et à l’environnement logiciel souhaités.

Audio, montres et liseuses : trouver le bon équipement pour ses loisirs

Pour un casque ou des écouteurs portés tous les jours, le confort et la façon d’écouter comptent autant que les fonctions annoncées. Transport, appels, bureau ou promenades : ces situations orientent vers des formats différents. Les guides suivants permettent aussi de préparer un cadeau en tenant compte du téléphone ou de l’écosystème déjà utilisé.

Casques Bluetooth antibruit : un guide à moins de 400 € qui compare le confort, l’autonomie, les appels et la réduction du bruit ambiant.

Écouteurs avec antibruit : une sélection par usage pour la musique, les conversations et la mobilité, avec les différences entre les écosystèmes.

Écouteurs ouverts : des modèles à moins de 100 € pour découvrir les formats à crochets ou à clips et leurs compromis au quotidien.

Enceintes Bluetooth portables : jusqu’à 200 € de budget pour départager les formats selon le transport, l’autonomie et la résistance.

Enceintes pour PC : des solutions à moins de 100 € pour sonoriser un bureau en fonction de la place disponible et des entrées audio.

Montres connectées Android : une sélection sous 400 € pour comparer l’autonomie, les fonctions sportives et l’intégration avec votre smartphone.

Liseuses couleur : des modèles sous 300 € pour choisir le format, l’environnement de lecture et les possibilités de prise de notes.

Maison connectée : améliorer le Wi-Fi, surveiller et automatiser

Une caméra, une serrure ou une tête thermostatique doit s’intégrer à l’installation existante. Avant de profiter d’un pack, vérifiez le type d’alimentation, les appareils compatibles et l’éventuelle passerelle à ajouter. Pour le réseau, identifiez surtout la zone à mieux couvrir et les équipements qui s’y connectent.

Étendre ou renouveler son réseau domestique

Répéteurs Wi-Fi : une sélection à moins de 50 € pour examiner une solution d’extension du réseau existant et ses contraintes de placement.

Systèmes Wi-Fi Mesh : des ensembles sous 300 € pour répartir la couverture, avec les différences entre générations Wi-Fi et connexions Ethernet.

Routeurs Wi-Fi 7 : un guide à moins de 250 € pour comparer les bandes de fréquences, les ports et les possibilités de réseau maillé.

Choisir des appareils adaptés au logement

Caméras de surveillance intérieures : des modèles sous 100 € à comparer selon le cadrage, le suivi, le stockage des vidéos et la confidentialité.

Caméras extérieures sans fil : une sélection à moins de 200 € pour examiner l’autonomie, l’éclairage et les options d’enregistrement.

Sonnettes vidéo : jusqu’à 150 € de budget pour choisir selon l’alimentation, l’emplacement et les fonctions accessibles avec ou sans abonnement.

Serrures connectées : un guide sous 300 € pour vérifier la compatibilité avec la porte et comparer les moyens d’ouverture.

Prises connectées : des références à moins de 30 € pour piloter des appareils et comparer les fonctions de suivi de consommation.

Têtes thermostatiques connectées : une sélection sous 100 € pour radiateurs à eau, avec les questions de fixation et de passerelle à anticiper.

Électroménager : simplifier le ménage, la cuisine et le quotidien

Un appareil utile est aussi un appareil que l’on peut installer, utiliser et entretenir facilement. Pour le ménage, partez des sols, des meubles et de la surface à traiter. En cuisine, regardez les recettes préparées et les quantités habituelles. Un grand réservoir, un bol imposant ou de nombreux accessoires n’apportent pas le même intérêt à tous les foyers.

Robots aspirateurs laveurs : pour comparer le lavage, la gestion des tapis et les tâches réellement prises en charge par la station.

Aspirateurs balais sans fil : des modèles à moins de 300 € à choisir selon les brosses, la batterie et les surfaces à nettoyer.

Aspirateurs laveurs : un guide sous 300 € qui s’intéresse au passage sous les meubles, aux réservoirs et à l’entretien du rouleau.

Purificateurs d’air : une sélection sous 250 € pour comparer le débit, le bruit et le remplacement des filtres selon la pièce visée.

Machines à café automatiques : jusqu’à 500 € de budget pour examiner les boissons proposées, les réglages et les opérations d’entretien.

Air fryers double bac : des modèles à moins de 200 € pour comparer la capacité utile, la disposition des paniers et la synchronisation des cuissons.

Robots pâtissiers : une sélection sous 250 € pour départager les formats selon les recettes, la place sur le plan de travail et les accessoires.

Brosses à dents électriques : un guide à moins de 200 € sur les technologies, les capteurs de pression, l’autonomie et les fonctions connectées.

Le temps d’entretien fait partie du choix. Avant de privilégier une fonction supplémentaire, regardez ce qu’il faudra vider, rincer, nettoyer ou remplacer régulièrement. Les guides détaillent ces différences pour les appareils concernés.

Caméras, micros et photo : choisir son équipement selon ses projets

Filmer une sortie, enregistrer une interview et imprimer les photos du téléphone correspondent à des besoins très différents. Pour la vidéo, pensez à l’ensemble utilisé : appareil, microphone, fixation et connexions. Le contenu exact d’un kit peut compter davantage qu’une différence de gamme.

Caméras d’action : des références à moins de 400 € pour comparer les formats, la stabilisation, l’autonomie et les conditions d’utilisation.

Micros sans fil : pour choisir un kit adapté à une ou deux personnes, avec les bonnes connexions et les possibilités d’enregistrement de secours.

Microphones USB : une sélection sous 100 € pour le podcast, les jeux ou le streaming, selon l’installation et le contrôle de la voix.

Imprimantes photo portables : des modèles à moins de 150 € à départager selon la taille des tirages, les supports et les consommables.

Dashcams pour voiture : un guide sous 250 € pour comparer les formats, la discrétion, l’écran et les configurations à une ou deux caméras.

Chargeurs, batteries et stockage : compléter son équipement

Les accessoires se choisissent à partir des appareils auxquels ils seront reliés. Pour la recharge, comptez les produits à brancher simultanément et regardez la puissance disponible dans cette configuration. Pour le stockage, distinguez le besoin d’emporter des fichiers de celui de les partager ou de les sauvegarder à la maison.

Chargeurs GaN USB-C : une sélection autour de 65 W, sous 50 €, pour comparer le nombre de ports, les câbles et l’usage en déplacement.

Batteries externes haute capacité : des modèles à moins de 100 € pour choisir selon la puissance USB-C, les connexions et les appareils à recharger.

SSD externes 1 To : un guide sous 220 € pour comparer le format, la robustesse et les possibilités de connexion à un ordinateur ou un mobile.

NAS à deux baies : une sélection de boîtiers sous 400 € pour les fichiers, les sauvegardes et le multimédia. Le budget des disques est à prévoir séparément.

Onduleurs pour PC : des modèles à moins de 200 € pour examiner la puissance, les prises et les fonctions adaptées au matériel à alimenter.

Avant de commander : vérifier la référence et le contenu du pack

Une fois votre choix fait, reprenez la référence complète sur la fiche du marchand. La capacité de stockage, la disposition du clavier, la diagonale ou les accessoires inclus peuvent différer entre deux offres portant presque le même nom. Pour un kit vidéo, comptez les émetteurs et les récepteurs ; pour un appareil connecté, identifiez les éléments nécessaires à son installation.

Vous pouvez retrouver une référence dans notre comparateur de prix, puis consulter les conditions de l’offre retenue : code à saisir, coupon à activer, abonnement requis ou avantage fidélité. Une cagnotte destinée à un prochain achat n’a pas le même effet sur votre budget immédiat qu’une remise appliquée au panier.

Si vous préparez plusieurs achats ou des cadeaux de Noël, notez votre enveloppe totale avant de passer d’une catégorie à l’autre. Gardez également la facture et les conditions de retour de la commande. Les nouveaux sujets sont accessibles depuis tous nos guides d’achat, pour poursuivre votre recherche dans les autres familles de produits.