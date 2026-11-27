L’Agence France-Presse (AFP) a été victime d’une cyberattaque dans la nuit du 25 au 26 novembre. L’intrusion a contraint l’agence à couper temporairement l’accès à AFP Forum, l’une de ses principales plateformes utilisées par les médias pour consulter et télécharger ses contenus, notamment ses photos et vidéos. Des solutions de remplacement ont été proposées aux clients pendant l’interruption du service.

L’attaque a débuté vers 1h30 du matin selon un message interne de la direction de l’AFP. Dès la détection de l’intrusion, les équipes techniques ont isolé la plateforme afin d’éviter que l’incident ne se propage à d’autres systèmes. « Par précaution, AFP Forum reste donc temporairement inaccessible », précise la direction. Le service était toujours hors ligne et aucune date de rétablissement n’a été communiquée.

L’identité des hackers reste inconnue en l’état. L’AFP indique avoir engagé des investigations avec l’aide d’experts extérieurs pour déterminer les circonstances de l’intrusion et en mesurer les conséquences. L’agence n’a communiqué aucun élément permettant de déterminer si des données ont été consultées ou dérobées. La cyberattaque est donc confirmée, mais rien ne permet à ce stade de parler d’une fuite de données.

AFP Forum, une plateforme essentielle pour les médias

AFP Forum permet aux clients de l’agence de rechercher, consulter et télécharger ses contenus, notamment les photos et les vidéos utilisées pour illustrer leurs articles et leurs reportages. Son indisponibilité oblige donc les médias abonnés à utiliser les solutions de repli proposées par l’AFP pour continuer à accéder aux ressources nécessaires à leur couverture de l’actualité.

L’agence représente un fournisseur d’information majeur pour les médias français et internationaux. Selon son rapport annuel de 2025, elle emploie 1 840 journalistes de 135 nationalités répartis dans 210 bureaux à travers le monde. Sa production quotidienne moyenne atteint 2 300 dépêches écrites, 3 000 photos et 300 vidéos diffusées en six langues. Le piratage touche ainsi une infrastructure importante dans la chaîne de distribution des contenus journalistiques, même si l’AFP n’a pas annoncé de paralysie générale de sa production éditoriale.

Ce n’est pas la première fois que l’agence est confrontée à une intrusion informatique. Fin septembre 2024, une précédente cyberattaque avait déjà touché une partie des systèmes utilisés pour acheminer ses contenus vers ses clients. Ces incidents successifs rappellent la dépendance des médias à des infrastructures numériques centralisées pour accéder rapidement aux dépêches, aux images et aux vidéos nécessaires à leur travail.

Cette cyberattaque intervient quelques jours après que le Premier ministre Sébastien Lecornu a déclaré que le niveau de menace est désormais « particulièrement grave et inédit ». Il parlait des piratages qui se multiplient en France.