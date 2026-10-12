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Des frigos à 50 degrés : une cyberattaque a touché Intermarché, Leclerc et Super U

4 min.
12 Oct. 2026 • 15:40
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Une cyberattaque a visé les systèmes de régulation frigorifique d’Intermarché, Leclerc et Super U (Coopérative U) dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026. En détournant le dégivrage automatique, les pirates ont fait grimper certains frigos jusqu’à 50 degrés, provoquant d’importantes pertes de produits frais et surgelés.

Frigos Magasin

Les systèmes de froid de plusieurs centaines de magasins visés

La cyberattaque d’ampleur a touché en premier lieu Intermarché et Coopérative U. Entre 150 et 200 magasins Intermarché sont concernés, ainsi que moins d’une centaine de points de vente du réseau U. Des magasins Leclerc, Monoprix et Carrefour Market sont également touchés.

Selon BFM Business, les pirates ont pris le contrôle de systèmes de régulation fabriqués par Danfoss, une entreprise danoise spécialisée dans les équipements thermiques. Ces boîtiers surveillent les températures des meubles réfrigérés et des chambres froides, déclenchent les alertes et gèrent notamment les cycles de dégivrage.

Le scénario est particulièrement préoccupant : les hackers ont forcé ces cycles à fonctionner en continu, avec une température programmée pouvant atteindre 50 °C. Des équipements destinés à conserver les aliments au froid se sont ainsi mis à chauffer pendant la nuit. Au matin, certains employés ont découvert des rayons dont les produits ne pouvaient plus être commercialisés.

Les conséquences sont déjà lourdes pour certains magasins. En Alsace, deux établissements, un Intermarché et un Leclerc, ont enregistré à eux seuls environ 270 000 euros de pertes. À l’échelle nationale, le montant pourrait atteindre plusieurs millions d’euros. Certains magasins ont dû jeter l’intégralité de leurs produits frais, y compris ceux de la boucherie.

Dominique Schelcher, président de Coopérative U, a confirmé l’attaque sur X/Twitter et a annoncé la mobilisation des équipes avec les spécialistes du froid pour rétablir les installations. Il a qualifié l’incident d’inédit et d’inacceptable, compte tenu des risques qu’il fait peser sur la conservation des aliments et l’approvisionnement des consommateurs.

Le parquet de Paris s’est saisi de l’affaire et a confié les investigations à l’Office anti-cybercriminalité. Les enquêteurs devront notamment identifier les magasins touchés, déterminer le mode opératoire et établir les liens entre l’intrusion et les pertes matérielles. Il y a également eu des départs de feu signalés au parquet, un élément qui devra être examiné dans le cadre de l’enquête.

Une faille dans les équipements connectés en ligne de mire

L’incident met en lumière la vulnérabilité des équipements industriels connectés à distance. Les frigoristes peuvent normalement surveiller et régler les installations sans se déplacer, notamment en cas d’alarme nocturne. Mais lorsqu’un accès distant est compromis, les mêmes commandes peuvent servir à saboter les systèmes.

Des chercheurs de l’entreprise de cybersécurité Claroty avaient documenté dès août 2026 des failles concernant certains régulateurs Danfoss AK-SM 800A. Des appareils de ce type étaient accessibles depuis Internet et présentaient un mécanisme d’accès administrateur potentiellement exploitable. À ce stade, rien ne permet toutefois d’affirmer que cette vulnérabilité précise a servi lors de l’attaque visant Intermarché, Leclerc et Super U.

Cette affaire montre un risque qui dépasse le vol de données : une cyberattaque contre des systèmes opérationnels peut provoquer des dégâts physiques, des pertes commerciales massives et des perturbations de l’approvisionnement. La priorité est désormais de sécuriser les installations, d’identifier les équipements vulnérables et de rétablir les chaînes du froid sans compromettre la sécurité alimentaire.

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Un commentaire pour cet article :

  • Apple
    12 Oct. 2026 • 17:35
    La France et ces structures de cyber sécurité, inexistante du plus haut ministère au plus petit commerçant. Magnifique

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