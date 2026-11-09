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Instagram généralise son IA capable d’estimer l’âge des utilisateurs dans le monde

2 min.
9 Nov. 2026 • 16:40
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Meta généralise à l’échelle mondiale son système d’intelligence artificielle chargé d’estimer l’âge des utilisateurs d’Instagram. L’objectif est notamment d’identifier les adolescents ayant renseigné une date de naissance les faisant passer pour des adultes, afin de les placer automatiquement sous les protections des Comptes Ado.

Instagram utilise plusieurs indices disséminés dans les profils : publications d’anniversaire, mentions d’une classe scolaire, commentaires, biographies ou légendes. La plateforme peut également analyser les photos et vidéos afin d’y détecter des caractéristiques visuelles suggérant qu’une personne est mineure. Meta avait détaillé cette technologie en mai, évoquant notamment la taille ou la structure osseuse.

Des comptes privés et des interactions davantage limitées

Lorsqu’un utilisateur est identifié comme adolescent, Instagram peut l’intégrer automatiquement au système des Comptes Ado. Ceux-ci sont privés par défaut, limitent les messages provenant d’inconnus, filtrent davantage les contenus sensibles et imposent plusieurs restrictions destinées aux moins de 18 ans.

Meta Logo

Meta insiste toutefois sur le fait que son analyse visuelle ne constitue pas une reconnaissance faciale : l’IA cherche des indices généraux liés à l’âge sans tenter d’identifier la personne photographiée.

Facebook et Threads suivront à leur tour

La technologie avait déjà été déployée progressivement pour détecter les mineurs mentant sur leur âge. Elle va désormais couvrir Instagram dans le monde entier tandis que son extension se poursuit sur Facebook. A noter que Threads doit bénéficier d’un dispositif similaire avant la fin de l’année en cours.

Meta renforce donc ses contrôles alors que la protection des mineurs devient un enjeu réglementaire et judiciaire majeur pour les réseaux sociaux. Reste une question délicate : jusqu’où une plateforme peut-elle aller pour analyser les publications et l’apparence de ses utilisateurs (pour déterminer leur âge ) sans compromettre la confidentialité et le respect des données privées .

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