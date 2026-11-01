Haunted Hotel : Netflix renouvelle la série animée pour une saison 3 en 2027

Netflix a renouvelé Haunted Hotel pour une troisième saison, attendue en 2027. L’annonce arrive trois semaines après la mise en ligne de la saison 2 et garantit une nouvelle série d’épisodes à la comédie horrifique créée par Matt Roller, ancien scénariste de Rick et Morty et d’Archer.

Une troisième réservation à l’hôtel Undervale

Haunted Hotel suit Katherine, une mère célibataire qui hérite de l’Undervale après la mort de son frère Nathan. L’établissement est bien réel, mais une bonne partie de sa clientèle refuse littéralement de quitter les lieux : l’hôtel est rempli de fantômes, de démons et de créatures surnaturelles. Nathan lui-même continue d’aider sa sœur sous forme de spectre, avec une efficacité assez variable.

Netflix n’a communiqué pour l’instant qu’une fenêtre de sortie : la saison 3 arrivera en 2027. Aucun nombre d’épisodes, titre ou date précise n’accompagne le renouvellement. Il n’existe pas non plus de bande-annonce de cette nouvelle saison. Les images diffusées avec l’annonce servent à officialiser la commande, pas à montrer une production déjà achevée.

Le calendrier reste toutefois plus avancé qu’il n’y paraît. Matt Roller avait expliqué avant la décision de Netflix que les scénarios d’une éventuelle troisième saison étaient terminés. Cette écriture anticipée ne constituait pas alors une commande officielle, mais elle peut maintenant réduire le temps nécessaire avant l’animation et l’enregistrement des voix. Le créateur avait également évoqué l’objectif d’un retour avant Halloween 2027, sans que Netflix confirme cet horizon plus précis.

La deuxième saison a été mise en ligne le 9 octobre avec huit épisodes. Son renouvellement en moins d’un mois montre que la plateforme n’a pas attendu longtemps avant de décider du sort de la série. À titre de comparaison, la première saison avait obtenu sa suite une semaine après ses débuts en septembre 2025.

Will Forte et Eliza Coupe au cœur de la distribution

Le casting vocal principal réunit Will Forte dans le rôle de Nathan et Eliza Coupe dans celui de Katherine. Skyler Gisondo et Natalie Palamides interprètent Ben et Esther, les deux enfants de Katherine. Jimmi Simpson prête sa voix à Abaddon, un démon coincé dans le corps d’un jeune garçon et dont les ambitions apocalyptiques s’accommodent mal de la vie quotidienne à l’hôtel.

Netflix n’a pas encore publié la distribution complète de la saison 3, mais les cinq interprètes principaux sont associés au retour de la famille centrale. La prudence reste nécessaire pour les personnages secondaires : leur présence ne doit pas être déduite de la saison précédente tant qu’elle n’est pas annoncée.

Matt Roller dirige la série et en est producteur exécutif avec Chris McKenna, Dan Harmon et Steve Levy. Erica Hayes assure la supervision de la réalisation. Cette équipe explique la proximité de Haunted Hotel avec certaines comédies animées pour adultes : les épisodes associent intrigues familiales, humour absurde et codes de l’horreur, tout en conservant une histoire suivie autour de la mort de Nathan et des secrets de l’Undervale.

Une animation adulte qui évite le simple catalogue de monstres

Le principe de la série pourrait se limiter à faire entrer une nouvelle créature dans chaque chambre. Haunted Hotel utilise plutôt son décor comme une petite entreprise familiale en crise. Katherine doit attirer des clients payants, maintenir l’établissement debout et protéger ses enfants, alors que les résidents surnaturels créent autant de problèmes qu’ils apportent de solutions.

La saison 2 a développé cette continuité avec huit histoires allant d’une émission de chasseurs de fantômes à une invasion de démons, sans abandonner le fil consacré à Nathan. Les scénarios déjà écrits de la troisième saison devraient permettre de repartir directement de ces éléments, mais Netflix n’en a révélé aucun détail narratif.

Ce renouvellement confirme aussi la place de l’animation adulte dans le catalogue de la plateforme, où Cyberpunk: Edgerunners 2 vient également d’arriver avec dix épisodes. Haunted Hotel occupe un registre différent, moins spectaculaire et davantage construit comme une sitcom, avec des épisodes d’environ 25 minutes et une version française disponible.

Les deux premières saisons restent accessibles sur Netflix. La plateforme devra encore préciser le calendrier de production, le nombre d’épisodes et la date de lancement de la saison 3 ; le seul engagement public à ce stade est une diffusion au cours de 2027.