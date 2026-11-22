Teenage Engineering lance l’EP/BC–1, un lecteur CD qui associe commandes de lecture physiques, diffusion Bluetooth et extraction audio par USB. Il inaugure la gamme Broadcast du fabricant suédois. Son intérêt dépasse le retour à l’objet : il cherche surtout à raccorder une collection de disques à des équipements et à des usages actuels.

Le disque devient une source pour le casque et le studio

L’EP/BC–1 laisse le CD visible pendant la lecture. Ce choix de présentation tranche avec les lecteurs à tiroir ou à couvercle, mais les fonctions de connexion donnent au produit une raison d’être plus concrète. Un casque Bluetooth permet d’écouter les albums sans liaison filaire, tandis qu’Auracast sert à diffuser vers plusieurs récepteurs compatibles. Les sorties analogiques conservent un accès à une installation audio classique. Auracast exige des appareils prenant en charge ce mode de diffusion. Posséder une enceinte Bluetooth ne garantit donc pas de pouvoir rejoindre cette diffusion collective. Le lecteur peut également fonctionner avec un casque filaire, sans imposer le remplacement de tout le matériel d’écoute.

Teenage Engineering l’inscrit dans son environnement EP. Il partage les dimensions du K.O. II et peut être associé au K.O.–AMP 35 pour former un ensemble de lecture transportable. Ce rapprochement vise aussi les personnes qui utilisent déjà des machines musicales : le CD peut devenir une source à intégrer dans leur installation, et non un lecteur séparé que l’on ressort occasionnellement.

Le fabricant dispose déjà d’une expérience de ces ensembles spécialisés, comme son système consacré au reggae et au dancehall. Avec Broadcast, il annonce vouloir remettre les formats physiques dans un contexte contemporain. L’EP/BC–1 est le premier produit présenté sous cette bannière ; les autres appareils éventuels ne sont pas détaillés dans le communiqué.

Cette orientation arrive après les déclarations de Jesper Kouthoofd sur un changement de direction au-delà des synthétiseurs. Le studio avait déjà élargi son terrain de jeu avec la conception de la console Playdate.

Des commandes musicales, avec des limites à connaître

Le réglage de vitesse couvre une plage de 50 à 150 %. Il permet de ralentir ou d’accélérer la lecture, tandis qu’un contrôle de recherche sert à retrouver un passage. La détection des battements et la sortie de synchronisation peuvent faire suivre le rythme du disque à un équipement musical. L’intérêt est de manipuler une source déjà enregistrée au sein d’une session, plutôt que de se limiter aux commandes lecture et pause.

Le manuel apporte une réserve utile aux musiciens : les points de repérage ne déclenchent pas une lecture instantanée. Trois positions peuvent être définies par CD, avec une mémoire pour les quarante derniers disques concernés. Un utilisateur qui compte déclencher des passages avec précision doit tenir compte de cette limite, plutôt que déduire du terme professionnel une réactivité identique à celle d’un sampler.

Le lecteur sert aussi à sortir la musique du disque. Il extrait des fichiers WAV stéréo en 44,1 kHz et 16 bits vers un support USB. Cette opération produit un fichier numérique réutilisable ; elle ne se limite pas à transmettre le son à une enceinte. L’appareil sait par ailleurs lire des CD-ROM contenant des fichiers MP3, en plus des CD audio ordinaires.

La batterie rechargeable évite une alimentation permanente sur secteur. Teenage Engineering annonce environ six heures de lecture continue, une valeur constructeur qui reste à confronter à un essai. Autre contrainte documentée : lorsque le lecteur est connecté à un appareil Bluetooth, la sortie ligne principale ne diffuse plus le son. Le mélange d’une écoute sans fil et de cette liaison analogique n’est donc pas simultané.

La boutique américaine affiche 329 dollars pour le lecteur seul.