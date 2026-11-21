La Black Friday Week 2026 entre dans son premier week-end ce samedi 21 novembre. À six jours du Black Friday, nous poursuivons notre sélection de bons plans high-tech et électroménager : smartphones, téléviseurs 4K, PC portables, consoles, casques audio et aspirateurs robots. Retrouvez les offres classées par catégorie pour comparer les modèles et préparer vos achats de Noël selon votre budget. Cette page sera actualisée au fil de la journée, au rythme des changements de prix et des disponibilités.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

Aujourd’hui HOT! Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi – 12,4 pouces, 256 Go, grise et S Pen inclus à 699,99€ sur @Fnac – 60€ crédités sur le compte fidélité avec BLFR10 pour les adhérents éligibles jusqu’au 21 novembre à 23h59 ; chargeur non fourni

Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi – 12,4 pouces, 256 Go, grise et S Pen inclus à 699,99€ – 60€ crédités sur le compte fidélité avec BLFR10 pour les adhérents éligibles jusqu’au 21 novembre à 23h59 ; chargeur non fourni Aujourd’hui Tablette Lenovo Tab M11 11 pouces – RAM 4 Go, 128 Go et stylet inclus à 119€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc jusqu’au 29 novembre ; retrait ou précommande selon les magasins participants, chargeur non fourni

Tablette Lenovo Tab M11 11 pouces – RAM 4 Go, 128 Go et stylet inclus à 119€ – avec la carte E.Leclerc jusqu’au 29 novembre ; retrait ou précommande selon les magasins participants, chargeur non fourni HOT! Tablette Microsoft Surface Pro 12 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 599€ sur @Amazon – clavier, stylet et chargeur vendus séparément

Tablette Microsoft Surface Pro 12 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 599€ – clavier, stylet et chargeur vendus séparément HOT! Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go – écran couleur 7 pouces à 164,99€ sur @Amazon

Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go – écran couleur 7 pouces à 164,99€ Tablette Lenovo Yoga Tab Plus – 12,7 pouces 3K, RAM 16 Go, 256 Go, Coquillage + stylet Tab Pen Pro à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Darty – chargeur non fourni

– chargeur non fourni Liseuse Kobo Libra Colour – écran couleur 7 pouces, 32 Go, blanc à 239,99€ au lieu de 269,99€ sur @Darty

Liseuse Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99€ sur @Amazon

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Aujourd’hui HOT! Console portable Lenovo Legion Go S – Ryzen Z2 Go, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 440,30€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait gratuit, livraison relais dès 4,90€

Console portable Lenovo Legion Go S – Ryzen Z2 Go, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 440,30€ – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait gratuit, livraison relais dès 4,90€ Aujourd’hui HOT! Console portable Lenovo Legion Go S – Ryzen Z2 Go, RAM 32 Go et SSD 1 To à 559,30€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait gratuit, livraison relais dès 4,90€

Console portable Lenovo Legion Go S – Ryzen Z2 Go, RAM 32 Go et SSD 1 To à 559,30€ – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait gratuit, livraison relais dès 4,90€ Aujourd’hui Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount – vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus

Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ – vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 299,99€ sur @Amazon – jeu offert sous conditions jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18)

– jeu offert sous conditions jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18) Console portable MSI Claw 7 AI+ A2VM-021FR – Core Ultra 7 258V, RAM 32 Go, SSD 512 Go à 768,69€ sur @Amazon

Console portable MSI Claw A1M-212FR – Core Ultra 7, RAM 16 Go, SSD 1 To à 499€ au lieu de 849€ sur @Carrefour

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 70€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux pour les adhérents Fnac+ les 20 et 21 novembre (validité de 30 jours après réception)

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 179,11€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99

➡️ SSD :

SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon

SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon – vendeur tiers

– vendeur tiers [Prime] SSD NVMe PCIe 4 Netac NV7000-T 1 To (Vendeurs Tiers) à 135,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon

SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress avec le code FRB13

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon.es – livrable en France

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

➡️ Logiciels / Abonnements :

Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon

Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.

—🔥 Films / Séries —

Kill Bill Vol. 2 – coffret 4K Ultra HD + Blu-ray à 11,97€ sur @Amazon

Mars Express en Blu-ray à 10,07€ sur @Amazon

[Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,99€ sur @Amazon

—🔥 Photos / Vidéos —



Imprimante photo Canon Selphy CP1500 – Wi-Fi, noire, avec 54 feuilles de papier photo à 119€ sur @Amazon

Pack Panasonic Lumix S5D plein format + objectif 18-40 mm f/4,5-6,3 + formation photo 12 mois à 799,99€ au lieu de 999€ sur @Fnac – 70€ crédités en fidélité pour les adhérents avec le code BLFR10 les 20 et 21 novembre ; chargeur secteur non fourni

– 70€ crédités en fidélité pour les adhérents avec le code BLFR10 les 20 et 21 novembre ; chargeur secteur non fourni Caméra 360° Insta360 X3 – vidéo 5,7K à 199,99€ au lieu de 299,99€ sur @Carrefour

Caméra d’action Insta360 Ace Pro 2 Pack Instantané – avec poignée Xplorer Pro et imprimante photo à 439€ sur @Amazon

Objectif Ultra Grand Angle Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,99€ sur @Amazon

Objectif Macro Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,50€ sur @Amazon

—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Black Friday 2026 : quelles dates retenir pour les promotions ?

Le Black Friday 2026 aura lieu le vendredi 27 novembre, dans six jours, et sera suivi du Cyber Monday le lundi 30 novembre. Les remises ont toutefois déjà commencé : Amazon organise sa Black Friday Week du 19 au 30 novembre, tandis que les autres enseignes fixent leur propre calendrier.

Ce premier week-end est donc l’occasion de comparer les offres déjà disponibles. Gardez un œil sur la date de fin de chaque promotion : un code valable ce samedi 21 novembre peut expirer ce soir, même si la Black Week continue. Les stocks, le vendeur et les conditions d’une remise peuvent également évoluer avant le 27 novembre.

Comment repérer un bon plan high-tech pendant le Black Friday ?

Commencez par comparer des produits identiques. Pour un smartphone, vérifiez la capacité de stockage et le coloris ; pour un ordinateur, regardez le processeur, la mémoire, le SSD et la présence de Windows. Un accessoire inclus, un appareil reconditionné ou une version différente peuvent expliquer l’écart entre deux offres portant un nom très proche.

Le pourcentage affiché ne suffit pas à juger une promotion. En France, une réduction annoncée doit en principe être calculée par rapport au prix le plus bas pratiqué par le marchand au cours des trente jours précédents. Comparez aussi les tarifs des autres boutiques et le prix total, livraison comprise.

Notre comparateur de prix permet de consulter les offres et l’historique des tarifs pour situer la remise du jour. Avant de vous décider, vérifiez si l’achat est possible en ligne ou seulement en retrait dans certains magasins.

Faut-il profiter de la Black Friday Week ou attendre le 27 novembre ?

Attendre le vendredi 27 novembre ne garantit pas de payer moins cher. Une offre du week-end peut déjà être intéressante si elle concerne le modèle recherché et se situe à un bon niveau au regard des prix récents. Définissez votre budget et un prix cible avant de comparer les promotions : cela aide à choisir sans se laisser guider uniquement par un compte à rebours.

Si vous hésitez sur le produit, nos guides d’achat vous aident à comparer les équipements selon vos usages. Une fois le modèle choisi, une alerte de prix permet de suivre son évolution jusqu’au Black Friday et au Cyber Monday sans consulter chaque boutique plusieurs fois par jour.

Codes promo, livraison et retours : les points à vérifier avant l’achat

Regardez le montant réellement payé à la commande. Un code à saisir au panier, un coupon à activer, une offre de remboursement et un crédit sur une carte fidélité n’ont pas le même fonctionnement. Les deux derniers avantages interviennent après l’achat et peuvent demander une démarche ou un nouvel achat. Vérifiez leurs conditions, leurs échéances et les éventuelles limites de participation.

Sur une marketplace, identifiez également le vendeur. Celui-ci détermine notamment les modalités de livraison et peut conditionner l’accès à une offre de remboursement. Pour un pack, comparez le tarif aux produits achetés séparément, en tenant compte des accessoires dont vous aurez réellement besoin.

Si vous préparez vos cadeaux de Noël, consultez enfin la date de livraison annoncée et les conditions de retour. Certains marchands peuvent prévoir une période prolongée pour les fêtes : assurez-vous qu’elle s’applique à votre commande et vérifiez les frais éventuels de retour. Conservez la facture et les justificatifs nécessaires si vous comptez demander un remboursement promotionnel.