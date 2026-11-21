La Black Friday Week 2026 entre dans son premier week-end ce samedi 21 novembre. À six jours du Black Friday, nous poursuivons notre sélection de bons plans high-tech et électroménager : smartphones, téléviseurs 4K, PC portables, consoles, casques audio et aspirateurs robots. Retrouvez les offres classées par catégorie pour comparer les modèles et préparer vos achats de Noël selon votre budget. Cette page sera actualisée au fil de la journée, au rythme des changements de prix et des disponibilités.
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
Mis à jour le 21 novembre à 08h50
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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Aujourd’hui HOT! Traceur Bluetooth Belkin SureFind Spot blanc – compatible Apple Localiser et Google Find Hub à 9,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui HOT! Chargeur Samsung GaN USB-C 45 W EP-T4511XBEGEU avec câble à 32,64€ sur @Amazon – puis 20€ remboursés par Samsung, soit 12,64€ après ODR ; vendu par Amazon, hors marketplace, achat jusqu’au 31 décembre et dossier jusqu’au 14 janvier 2027
- Aujourd’hui HOT! Casque sans fil Sonos Ace avec réduction active du bruit à 189,99€ sur @Amazon – vendu par Amazon
- Aujourd’hui Serrure connectée Nuki Smart Lock Pro 5e génération – argent à 199,99€ sur @Fnac – commandable, expédition annoncée à partir du 27 novembre
- Aujourd’hui Bracelet connecté Garmin Cirqa – rose, taille S/M à 157,34€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Réveil connecté Amazon Echo Time – graphite à 159,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Amazon Echo Show 8 nouvelle génération – écran HD 8,7 pouces à 129,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Passerelle USB Zigbee 3.0 Sonoff ZBDongle-P – compatible ZHA et Zigbee2MQTT à 17,96€ sur @Cdiscount – vendeur SONOFF, expédié par Cdiscount ; livraison annoncée à 3,99€
- Aujourd’hui HOT! DJI Osmo Pocket 3 – caméra stabilisée 4K, version standard noire à 259€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99 ; vendu par Cdiscount, chargeur non fourni
- Montre GPS Garmin fēnix 8 AMOLED 47 mm – acier gris, bracelet noir à 504,20€ sur @Amazon.de – livrable en France, livraison annoncée à 4,86€
- Tensiomètre connecté Withings BPM Vision – mesure au bras, écran couleur de 2,8 pouces, Wi-Fi et Bluetooth à 139,95€ au lieu de 178,99€ sur @Boulanger
- Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49 mm – titane noir, bracelet Alpine vert taille M à 531,76€ sur @Joybuy – offre Outlet
- Casque Bluetooth Bose QuietComfort Ultra noir – réduction de bruit active, conception pliable et jusqu’à 24 h d’autonomie à 269,99€ au lieu de 399,99€ sur @Boulanger
- Chargeur USB-C UGREEN Zapix 65 W – GaN II, AVS/PPS, avec câble USB-C de 1 m à 19,99€ sur @Amazon – vendeur tiers
- Chargeur Belkin GaN USB-C 100 W repliable – blanc, 1 port USB-C à 29,99€ sur @Boulanger – 17,99€ après ODR de 12€ ; dossier à déposer sous 15 jours, offre limitée aux 4 000 premières participations
- HOT! Montre Connectée Garmin Vivoactive 6 – GPS, AMOLED, Bluetooth, Wi-Fi, 42mm, Lunar Gold à 199,99€ au lieu de 249,99€ sur @Boulanger
- Flipper Zero Portable à 153,43€ au lieu de 180€ sur @Amazon.de – livrable en France (Vendeur Tiers)
- HOT! [Adhérents] Casque Bluetooth Sony WH-1000XM6 – Hi-Res, Bluetooth 5.3, multipoint, jusqu’à 30 h d’autonomie avec ANC (299,99€ pour non adh) à 269,99€ au lieu de 369€ sur @Fnac avec le code SONYWH30
- Montre Connectée Huawei Watch Fit 4 à 99,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Nothing Ear (3) – noirs, réduction de bruit active, Bluetooth et jusqu’à 38 h d’autonomie à 99,99€ sur @Cdiscount (vendeur Darty) – avec le code 10DES99
- Caméra de surveillance TP-Link Tapo C211 – 2K, 3 Mpx, rotation à 360° à 19,99€ sur @Amazon
- Montre Samsung Galaxy Watch Ultra – 47 mm, 4G, Gris titane, version FR avec chargeur secteur à 349,99€ sur @Amazon
- Casque à conduction osseuse Shokz OpenMove – Gris à 63,99€ sur @Carrefour – retrait et livraison selon disponibilité
- Compteur d’énergie triphasé Shelly Pro 3EM 120A V2 à 95,81€ sur @Amazon – vendeur tiers
- HOT! Amazon Echo Hub – écran de contrôle domotique 8 pouces, Alexa, Zigbee, Matter et Thread à 89,99€ sur @Amazon
- Écouteurs Bose Sport Open (2026) noirs – conception ouverte, Bluetooth et IP54 à 169,99€ sur @Boulanger
- Montre GPS Garmin Venu 3S AMOLED 41 mm – Lin à 329€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Forerunner 55 42 mm – Noir à 124,99€ sur @Amazon
- HOT! Drone Antigravity A1 Standard Bundle avec batterie – caméra 360° 8K, lunettes Vision, contrôleur Grip et une batterie à 869€ au lieu de 1399€ sur @Amazon
- Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-iR – Wi-Fi 2,4 GHz et alertes sur smartphone à 34,29€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- Kit de détection de fuite d’eau X-Sense SWS0A41 – 4 capteurs et station SBS50, notifications sur smartphone à 53,19€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- Sonnette sans fil AVANTEK – 1 bouton et 1 carillon, IP55, portée annoncée de 400 m, noir à 15,91€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
- Lot de 2 détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-SR – autonomes, alerte vocale en français et pile remplaçable à 56,31€ au lieu de 77,99€ sur @Amazon
- Mini-drone DJI Neo à 119€ sur @Amazon
- Caméra de Surveillance Extérieure EufyCam S340 – 3K à 109€ au lieu de 186€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Pack DJI Mini 5 Pro Fly More Combo avec DJI RC 2 + caméra DJI Osmo Pocket 3 offerte à 999,99€ sur @Fnac – ajouter le drone et la Pocket 3 éligible au panier, vendus et expédiés par Fnac
- Système alarme maison sans fil connecté Wi-Fi Somfy 1875282 – grande maison 3+ personnes, sirène extérieure à 624€ au lieu de 768,01€ sur @Amazon
- Casque audio Shokz OpenRun Mini – USB-C, Noir (Vendeur Darty) à 89,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
- Enceinte Portable Sonos Play à 279€ au lieu de 348,78€ sur @Amazon
- Pack de 3 Lumière Philips Hue Spots GU10 – White and Color Ambiance, LED intel, 400 lm, 4,2 W à 99,99€ au lieu de 145,96€ sur @Amazon
- Casque CMF by Nothing Headphone Pro – ANC hybride, audio Hi-Res LDAC, 100h d’autonomie (Gris foncé) à 49,99€ au lieu de 77€ sur @Amazon
- Écouteurs CMF by Nothing Buds Pro 2 – ANC 50 dB, Son Hi-Res LDAC, Audio Spatial 360°, 6 micros HD, 43h d’autonomie – Gris foncé à 36,95€ au lieu de 53,60€ sur @Amazon
- Batterie externe UGREEN Nexode – 45W, 20000 mAh à 25,79€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation à 75€ sur @Amazon
- HOT! Émetteur Mic Mini Dji – Blanc Artique à 25€ au lieu de 39,12€ sur @Amazon
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 42,50€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- HOT! Montre Samsung Galaxy Watch7 – 44 mm, Bluetooth, Kaki à 119,99€ au lieu de 309,99€ sur @Carrefour
- Écouteurs Bose QuietComfort Earbuds à 99€ sur @Joybuy – avec le code BOSEBF
- Montre connectée Google Pixel Watch 4 – 45 mm, Bluetooth, argent / bracelet Porcelaine à 249€ au lieu de 449€ sur @Fnac
- HOT! Pack Arlo Essential 3 – 2 caméras extérieures + 1 caméra intérieure à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro Max – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Chargeur Anker GaN 140 W – 4 ports à 59,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 100 W – 4 ports à 31,99€ sur @Amazon
- Chargeur Anker Prime GaN 67 W – 3 ports à 25,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 30 W – USB-C à 13,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 1 m à 39,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 2 m à 36,99€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Aujourd’hui HOT! Google Pixel 11 – 512 Go, noir volcanique à 779€ sur @Amazon
- Smartphone Samsung Galaxy S26 5G – écran 6,3 pouces 120 Hz, RAM 12 Go, 256 Go, blanc à 739€ sur @Joybuy – chargeur non fourni
- Smartphone Redmi Note 17 Pro 5G – RAM 8 Go, 512 Go, Bleu à 348€ sur @Amazon
- Smartphone pliable 8″ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 Go Blanc – 120 Hz, 12 Go RAM capteur 200 MP (via ODR 300€) à 1359€ au lieu de 1659€ sur @Amazon
- Pack Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite Black + enceinte JBL Grip noire à 399€ au lieu de 569€ sur @Boulanger
- HOT! Pack Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256 Go Noir titane + casque Force Play Immersion II à 599€ au lieu de 1299€ sur @Darty
- Google Pixel 11 Pro XL 256 Go à 1067,85€ sur @Amazon
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Aujourd’hui HOT! Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi – 12,4 pouces, 256 Go, grise et S Pen inclus à 699,99€ sur @Fnac – 60€ crédités sur le compte fidélité avec BLFR10 pour les adhérents éligibles jusqu’au 21 novembre à 23h59 ; chargeur non fourni
- Aujourd’hui Tablette Lenovo Tab M11 11 pouces – RAM 4 Go, 128 Go et stylet inclus à 119€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc jusqu’au 29 novembre ; retrait ou précommande selon les magasins participants, chargeur non fourni
- HOT! Tablette Microsoft Surface Pro 12 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 599€ sur @Amazon – clavier, stylet et chargeur vendus séparément
- HOT! Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go – écran couleur 7 pouces à 164,99€ sur @Amazon
- Tablette Lenovo Yoga Tab Plus – 12,7 pouces 3K, RAM 16 Go, 256 Go, Coquillage + stylet Tab Pen Pro à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- Liseuse Kobo Libra Colour – écran couleur 7 pouces, 32 Go, blanc à 239,99€ au lieu de 269,99€ sur @Darty
- Liseuse Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99€ sur @Amazon
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Aujourd’hui HOT! Console portable Lenovo Legion Go S – Ryzen Z2 Go, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 440,30€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait gratuit, livraison relais dès 4,90€
- Aujourd’hui HOT! Console portable Lenovo Legion Go S – Ryzen Z2 Go, RAM 32 Go et SSD 1 To à 559,30€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait gratuit, livraison relais dès 4,90€
- Aujourd’hui Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 499,99€ sur @Cdiscount – vendu par Cdiscount, jeu sur cartouche inclus
- Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 299,99€ sur @Amazon – jeu offert sous conditions jusqu’au 4 janvier 2027 (PEGI 18)
- Console portable MSI Claw 7 AI+ A2VM-021FR – Core Ultra 7 258V, RAM 32 Go, SSD 512 Go à 768,69€ sur @Amazon
- Console portable MSI Claw A1M-212FR – Core Ultra 7, RAM 16 Go, SSD 1 To à 499€ au lieu de 849€ sur @Carrefour
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 70€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux pour les adhérents Fnac+ les 20 et 21 novembre (validité de 30 jours après réception)
➡️ Jeux :
- Aujourd’hui Mouse: P.I. For Hire sur PS5 à 19,99€ sur @Fnac – offre Fnac en retrait magasin uniquement, selon disponibilité
- Aujourd’hui Fire Emblem: Fortune’s Weave sur Nintendo Switch 2 à 53,95€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Aujourd’hui Final Fantasy Resonance sur Nintendo Switch 2 à 45,28€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit ; frais de livraison selon le mode choisi
- Aujourd’hui Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Nintendo Switch à 34,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- SnowRunner sur Nintendo Switch 2 à 14,99€ sur @Micromania – frais de livraison selon le mode choisi
- Marvel Cosmic Invasion sur PS5 à 17,74€ sur @Amazon
- Mouse P.I. for Hire sur Nintendo Switch 2 à 29,99€ au lieu de 44,99€ sur @Fnac – retrait gratuit, livraison standard à 2,99€ ou offerte avec Fnac+
- Star Wars Outlaws sur PS5 ou Xbox Series X à 14,99€ sur @Fnac
- Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2 à 14,99€ au lieu de 29,99€ sur @Micromania – retrait en magasin, selon disponibilité
- Kena: Bridge of Spirits Édition Deluxe sur PS5 à 13,93€ au lieu de 24,17€ sur @Amazon
- The Disney Afternoon Collection sur Nintendo Switch à 14,24€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
- Assassin’s Creed Shadows sur PS5 à 22,58€ sur @E.Leclerc – avantage immédiat avec la carte E.Leclerc, retrait gratuit en magasin
- Assassin’s Creed Mirage Deluxe sur PS5 à 16,99€ sur @Amazon
- HOT! Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Star Fox sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Hades II – Nintendo Switch 2 Edition à 30,94€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch à 26,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10 – livraison : 3,99€
- Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Mortal Kombat 1 sur PS5 à 13,42€ au lieu de 20,14€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
- Clair Obscur : Expedition 33 & Elden Ring sur PS5 à 51,51€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Lost Soul Aside sur PS5 à 13,14€ au lieu de 28,92€ sur @Amazon
- Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur Nintendo Switch 2 à 35,75€ sur @E.Leclerc
- Kingdom Come : Deliverance II sur PS5 à 33,99€ sur @Amazon
- 007 First Light sur PS5 à 40,28€ sur @E.Leclerc
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- Aujourd’hui HOT! Pack Logitech G29 avec volant, pédales et casque sans fil G733 – PS5, PS4 et PC à 179,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99
- Aujourd’hui Manette sans fil Xbox Series X|S dès 4,99€ après reprise d’une DualSense PS5 sur @Micromania – complément à payer en revendant une DualSense en bon état ; en magasin avec Mégacarte et pièce d’identité, jusqu’au 30 novembre, selon acceptation et stocks
- HOT! Housse Belkin pour Nintendo Switch 2 avec batterie externe de 10 000 mAh à 19,99€ sur @Boulanger – 11,99€ après ODR de 8€ ; dossier à déposer sous 15 jours, offre limitée aux 4 000 premières participations
- Paire de manettes Joy-Con 2 pour Nintendo Switch 2 – Bleu / Jaune clair à 64,99€ sur @JoyBuy avec le code BFKOL10
- Volant et pédalier Logitech G29 Driving Force – PS5, PS4 et PC à 159,97€ sur @Amazon
- Manette Nintendo Switch 2 Pro Controller à 64,89€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Casque sans fil Sony Pulse Elite V2 – PS5 / PC, Bluetooth et dongle USB à 109,99€ sur @Boulanger
- Casque sans fil Logitech G435 Lightspeed – Bluetooth, compatible PC / PS4 / PS5 / Mobile / Nintendo Switch à 28,99€ au lieu de 47,04€ sur @Amazon
- Manette sans Fil Xbox – Carbon Black à 46,99€ au lieu de 59,87€ sur @Amazon
- Manette sans fil Xbox Series – Robot White à 42,44€ au lieu de 51,90€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
- Manette sans fil Sony DualSense blanche – PS5 / PC à 54,99€ au lieu de 71,98€ sur @Cdiscount
- Manette sans fil Sony DualSense Edge blanche – PS5 / PC à 168,84€ au lieu de 189€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
- Casque de réalité virtuelle Sony PlayStation VR2 à 349€ au lieu de 449,99€ sur @Cdiscount
- Manette sans fil Razer Raiju V3 Pro – PS5 / PC, noir à 129,99€ au lieu de 199,99€ sur @Fnac – expédition sous 4 à 12 jours, sous réserve de disponibilité
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 179,11€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
➡️ SSD :
- SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon
- SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon – vendeur tiers
- [Prime] SSD NVMe PCIe 4 Netac NV7000-T 1 To (Vendeurs Tiers) à 135,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon
- SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress avec le code FRB13
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Aujourd’hui HOT! TV Samsung TMR65R85H – 65 pouces, Micro RGB 4K, jusqu’à 144 Hz à 999€ sur @Fnac – 90€ crédités sur le compte fidélité avec BLFR10 pour les adhérents éligibles jusqu’au 21 novembre à 23h59 ; retrait gratuit selon magasin
- Aujourd’hui HOT! TV LG OLED48G5 – 48 pouces, OLED evo 4K et 144 Hz à 704,87€ sur @Amazon.de – 25,79€ de livraison vers la France, soit 730,66€ livré ; vendu par Amazon.de
- Aujourd’hui HOT! TV Xiaomi F Pro – 75 pouces, QLED 4K, Fire TV et HDR10+ à 499€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Enceinte Teufel Motiv XL – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast et 210 W à 519,98€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Platine vinyle Bluetooth Swingson On Set BT à 59€ sur @Fnac
- Aujourd’hui Récepteur audio Bluetooth Ugreen 65059 – LDAC, Bluetooth 6.0 et jack 3,5 mm à 15,59€ sur @Amazon – vendeur tiers sur Amazon
- Aujourd’hui TV TCL 65C8L / 65C89L – 65 pouces, SQD Mini LED 4K à 1 071€ sur @Son-Vidéo – avec le code BF10 jusqu’au 22 novembre
- Enceinte Sonos Era 100 SL noire – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay et multiroom à 159€ au lieu de 199,99€ sur @Boulanger
- Pack de 2 enceintes Sonos Era 100 SL noires – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay et multiroom à 299€ au lieu de 399€ sur @Boulanger
- TV TCL 65QLED810L – 65 pouces, QD-Mini LED 4K, 144 Hz et Google TV à 599€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit en magasin selon disponibilité, livraison à domicile dès 19,90€
- TV Samsung TU50M70H (2026) – 50 pouces, Mini LED 4K et Smart TV Tizen à 349,99€ sur @Joybuy
- TV Hisense 75UR9S (2026) – 75 pouces, 4K RGB Mini LED, 180 Hz à 1399€ au lieu de 1999€ sur @Darty
- TV Samsung TQ55S99H (2026) – OLED 4K, 55 pouces, 4 HDMI 2.1 à 1699€ sur @Boulanger
- Barre de son JBL SB 595 – 3.1.2, 440 W, Dolby Atmos et caisson de basses sans fil à 199€ sur @Boulanger
- Vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 4 Laser – Triple laser, Full HD 1080p, 550 lumens ISO, Google TV, Netflix, batterie 2h30, Harman Kardon à 499€ au lieu de 647€ sur @Amazon
- Pack Philips Hue Play Screen Sync + ruban LED gradient Play 65 pouces + lampe à poser Hue Play à 169,99€ au lieu de 299,99€ sur @Boulanger
- Platine vinyle House Of Marley Simmer Down – Bluetooth, cellule Audio-Technica, plateau en aluminium (retrait dans une sélection de magasins) à 55€ au lieu de 175€ sur @Fnac
- Vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2 à 299€ au lieu de 449€ sur @Son-vidéo
- HOT! Enceinte Sonos Era 300 à 439€ au lieu de 549€ sur @Son-vidéo
- Barre de Son Sonos Arc Ultra à 832€ au lieu de 1036€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Enceinte Marshall Acton III BT Marron, Noir ou Crème à 199€ au lieu de 299€ sur @Son-vidéo
- HOT! Fire TV Stick 4K à 37,99€ sur @Amazon
- HOT! Fire TV Stick 4K Max à 52,99€sur @Amazon
- Paire d’Enceintes Colonne Q Acoustics 3050i – Noir mat à 549€ sur @Son-vidéo
- Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000 – 8k, 7.2 Canaux, 360 Spatial Sound Mapping à 690€ sur @Fnac
- Bose Barre de Son Intelligente Dolby Atmos Smart Sound bar à 329€ au lieu de 497,57€ sur @Amazon
- TV OLED Sony BRAVIA 6 (2026) – 55 pouces, 4K, 120 Hz, Google TV à 999€ au lieu de 1199€ sur @Boulanger
- TV OLED Samsung 55S85H 55 pouces à 899€ sur @Amazon
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 Laser à 439,99€ sur @Amazon
- TV OLED LG OLED55C6 55 pouces – 4K, jusqu’à 165 Hz à 1190€ au lieu de 1449€ sur @Son-vidéo
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 – Full HD, Google TV + trépied batterie à 299,99€ au lieu de 499,99€ sur @Darty
- TV Philips 55OLED761 – 55 pouces, OLED 4K, Ambilight à 899,99€ au lieu de 1399,99€ sur @Carrefour
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Aujourd’hui HOT! Apple Magic Keyboard USB-C avec Touch ID et pavé numérique – AZERTY français, blanc à 137,71€ sur @Amazon – Touch ID réservé aux Mac avec puce Apple
- Aujourd’hui Apple Magic Keyboard USB-C compact avec Touch ID – AZERTY français, blanc à 132€ sur @Amazon – Touch ID réservé aux Mac avec puce Apple
- Aujourd’hui Apple Magic Keyboard USB-C sans Touch ID – AZERTY français à 90,03€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Apple Magic Mouse USB-C – blanche à 70€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Apple Pencil Pro pour iPad compatibles à 122,73€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Lot de 7 kg de filament Soleyin PLA+ 1,75 mm pour imprimante 3D à 48,94€ sur @Joybuy – avec le code JBBF50, en ajoutant 7 bobines de 1 kg au panier
- Système audio 5.1 Logitech Z906 – 500W RMS, Certifié THX, Dolby & DTS à 208,99€ au lieu de 241,03€ sur @Amazon
- HOT! Routeur MSI Radix AXE6600 – Wi-Fi 6E tri-bande, port WAN/LAN 2,5 Gb/s à 79,99€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Blanc à 98€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Noir à 125€ sur @Amazon
- Pack gamer Logitech G – Souris filaire G502 Hero + Clavier filaire – G213 Prodigy + Tapis de souris G240 – à 39,99€ au lieu de 69,99€ sur @Cdiscount
- HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois Adobe offerts à 99,99€ sur @Boulanger
- Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon
➡️ PC portables / PC fixes :
- Aujourd’hui HOT! PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 – 15,6 pouces Full HD 120 Hz, Ryzen 5 5600H, RTX 3060, RAM 8 Go et SSD 512 Go à 489,30€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait dans une sélection de magasins selon les stocks
- Aujourd’hui HOT! PC portable Lenovo LOQ 83JE003JFR – 15,6 pouces Full HD 144 Hz, Core i7-13650HX, RTX 5070, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 1 224,30€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait gratuit, livraison relais dès 4,90€
- Aujourd’hui HOT! PC portable Lenovo IdeaPad Slim 5 83J3006SFR – OLED 15,1 pouces 165 Hz, Ryzen 7 7735HS, RAM 32 Go et SSD 1 To dès 699,30€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc le 21 novembre uniquement ; sélection de magasins, prix et stocks selon le point de retrait
- Aujourd’hui HOT! PC portable Lenovo LOQ 15ARP9 83JC008VFR – 15,6 pouces Full HD 144 Hz, Ryzen 7 7435HS, RTX 4070, RAM 24 Go et SSD 512 Go à 979,30€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait dans les magasins participants selon les stocks
- Aujourd’hui PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 83K100Q3FR – 15,3 pouces WUXGA, Core i5-13420H, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 475,30€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc, remise immédiate le 21 novembre uniquement ; retrait dans les magasins participants selon les stocks
- Apple Mac mini M6 – 16 Go de RAM, SSD 256 Go à 939€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99
- PC portable Dell XPS 13 DX13260 – écran 13,4 pouces 2,5K jusqu’à 120 Hz, Core Ultra 7, RAM 16 Go et SSD 1 To à 1349€ sur @Amazon
- PC portable Dell 15 DC15250 – 15,6 pouces Full HD 120 Hz, Core i5-1334U, RAM 16 Go, SSD 512 Go et Windows 11 à 529€ sur @Amazon – chargeur vendu séparément
- PC portable Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED 15,1 pouces 165 Hz, Core i7-13650HX, RTX 5060 115 W, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 1389,99€ au lieu de 1699,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99 – sans Windows
- PC portable 14″ ASUS ZenBook 14 OLED UX3407 – OLED WUXGA, X1P-26 100, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 70 Wh, Win 11 à 899,99€ sur @Carrefour – 200€ crédités en fidélité + 120€ en bons d’achat, soit 579,99€ après utilisation des avantages ; carte Club/Pass requise, bons d’achat du 20 au 22 novembre, retrait selon les stocks et les magasins participants
- PC portable Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6LD – 15,6 pouces Full HD IPS, Ryzen 7 5825U, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 524,99€ au lieu de 639,99€ sur @Cdiscount – avec le code 50D449 – sans Windows et chargeur non fourni
- PC de bureau Lenovo LOQ Tower 17IRR9 – Core i5-14400, GeForce RTX 5060 8 Go, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 989,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99 – sans Windows
- PC portable MSI Vector 16 HX AI A2XWJG-494FR – 16 pouces QHD+ 240 Hz, Core Ultra 9, RTX 5090, RAM 32 Go, SSD 1 To à 3699,99€ au lieu de 4599,99€ sur @Darty
- Apple Mac Studio M5 Max – RAM 36 Go, SSD 512 Go à 2689€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99
- PC portable Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW – 16 pouces WUXGA 180 Hz, Ryzen 7 260, RTX 5060, RAM 16 Go, SSD 512 Go à 1149,99€ au lieu de 1599,99€ sur @Fnac
- HOT! PC portable Gigabyte AERO X16 – 16 pouces WQXGA 165 Hz, Ryzen AI 7 350, RTX 5070, RAM 16 Go, SSD 1 To à 1399,99€ au lieu de 1799,99€ sur @Boulanger – avec le code GAMER100
- HOT! Apple MacBook Air 13 pouces M5 – RAM 16 Go, SSD 512 Go, Minuit à 1199€ au lieu de 1399€ sur @Fnac – chargeur non fourni
- HOT! PC portable MSI Crosshair 16 Max HX E2WGK-002FR – 16 pouces QHD+ 240 Hz, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 5070 à 1499,99€ au lieu de 2299,99€ sur @Fnac
- PC portable HP OmniBook X Flip 14-fm0007nfx – OLED tactile 14 pouces, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go à 999,99€ au lieu de 1299,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- PC portable Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1089W – OLED 14 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go, SSD 256 Go, bleu à 649,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger – chargeur non fourni
➡️ Composants PC :
- Aujourd’hui Alimentation PC Corsair RM850e ThermalProtect – 850 W, blanche à 89,90€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99
- [Prime] Ventirad Thermalright Phantom Spirit 120 EVO – double tour, 7 caloducs et 2 ventilateurs 120 mm à 39,38€ sur @Amazon – tarif réservé aux membres Prime, vendeur tiers
- Carte Graphique RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G GIGABYTE à 499,99€ au lieu de 568,54€ sur @Amazon
- [Prime] Ventirad CPU Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – Double tour, 6 heatpipes, écran de température à 36,20€ au lieu de 42,59€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Kit mémoire RAM DDR4 Netac Shadow III 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz – CL16, XMP 2.0, dissipateur aluminium, UDIMM à 87,99€ sur @AliExpress avec le code FRBF13
- Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 166,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon
➡️ Écrans PC :
- Aujourd’hui HOT! Écran Lenovo Legion 27Q-10 OLED – 26,5 pouces, QHD et 240 Hz à 329,99€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC incurvé Samsung Odyssey G5 G55C – 31,5 pouces, WQHD 2560 x 1440, dalle VA et 165 Hz à 139,99€ au lieu de 259,99€ sur @Carrefour – disponibilité selon le magasin et la zone de livraison
- Écran PC incurvé Philips Evnia 34M2C3500L/00 – 34 pouces, WQHD 3440 x 1440, dalle VA et 180 Hz à 169,99€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99
- Écran Asus ROG Strix XG27AQDMES-R – 27 pouces, QD-OLED QHD et 240 Hz à 352,99€ au lieu de 447,99€ sur @Cdiscount – vendeur Darty, avec le code 25DES299 réservé aux 2 000 premiers utilisateurs
- Ecran PC 27″ TCL 27P2A – Mini-LED, QHD 2560×1440, 200Hz, 1ms, HDR 600, FreeSync Premium, Pied réglable à 189,99€ au lieu de 276,20€ sur @Amazon
- Écran gaming TCL 27X3B – 27 pouces OLED QHD 280 Hz, audio Bang & Olufsen à 590€ au lieu de 799€ sur @Son-vidéo
- HOT! Écran Samsung Odyssey G3 G30H – 24 pouces, Full HD, 200 Hz, 1 ms à 89,99€ au lieu de 119,99€ sur @Darty
➡️ Logiciels / Abonnements :
- Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon
Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.
—🔥 Films / Séries —
- Kill Bill Vol. 2 – coffret 4K Ultra HD + Blu-ray à 11,97€ sur @Amazon
- Mars Express en Blu-ray à 10,07€ sur @Amazon
- [Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,99€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Imprimante photo Canon Selphy CP1500 – Wi-Fi, noire, avec 54 feuilles de papier photo à 119€ sur @Amazon
- Pack Panasonic Lumix S5D plein format + objectif 18-40 mm f/4,5-6,3 + formation photo 12 mois à 799,99€ au lieu de 999€ sur @Fnac – 70€ crédités en fidélité pour les adhérents avec le code BLFR10 les 20 et 21 novembre ; chargeur secteur non fourni
- Caméra 360° Insta360 X3 – vidéo 5,7K à 199,99€ au lieu de 299,99€ sur @Carrefour
- Caméra d’action Insta360 Ace Pro 2 Pack Instantané – avec poignée Xplorer Pro et imprimante photo à 439€ sur @Amazon
- Objectif Ultra Grand Angle Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,99€ sur @Amazon
- Objectif Macro Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,50€ sur @Amazon
—🔥 Électroménager —
- Aujourd’hui HOT! Multicuiseur Moulinex Cookeo+ CE851HF0 – 150 recettes à 154€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit selon magasin ; livraison relais dès 5,90€ ou à domicile dès 7,90€
- Aujourd’hui HOT! Friteuse sans huile Ninja Foodi Flex AF500EUWH – 10,4 L, blanche à 149,99€ sur @Carrefour – vendue par Carrefour
- Aujourd’hui Gaufrier rotatif Tefal King Size semi-professionnel à 84,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Micro-ondes Hisense H20MOBSP1HI – 20 L à 99€ sur @E.Leclerc – 50€ crédités sur la carte E.Leclerc jusqu’au 30 novembre ; 99€ à payer à la commande
- Robot pâtissier Kenwood Chef KVC3100S – 1000 W, bol inox 4,6 L, pétrin, fouet et batteur inclus à 169,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99, puis 34€ remboursés par Kenwood, soit 135,99€ après ODR (limitée aux 2 000 premiers participants)
- Table de cuisson induction SAMSUNG NZ64M3NM1BB/UR – 4 zones, L59 x P57 cm , 7200W à 189,99€ au lieu de 239,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
- Cafetière Nespresso Vertuo Next YY5901FD (Noir) + 52 Capsules Krups (+ 30€ offerts sur votre première commande de cafés Nespresso) à 49,99€ sur @Carrefour – retrait en magasin, selon disponibilité
- Aspirateur eau et poussières Kärcher KWD 3 S V-17/4/20/F – cuve inox 17 L, 1000 W à 54€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit en magasin, livraison à domicile dès 19,90€
- HOT! Robot aspirateur laveur Dreame L40 Ultra A – station multifonction et aspiration 24 000 Pa à 299€ sur @Amazon
- Pack Dyson R1 Nurovi Dry + PencilWash – robot aspirateur avec station de vidage et nettoyeur de sols à 489,99€ au lieu de 898€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99
- Robot de piscine sans fil Gosvor – piscines hors sol jusqu’à 80 m², autonomie jusqu’à 90 min et retour automatique à 104€ au lieu de 129€ sur @Amazon
- Robot de piscine sans fil AIPER Scuba S1 (version 2026) – fond, parois et ligne d’eau, filtration ultrafine et contrôle via application à 494€ au lieu de 549€ sur @Amazon
- Machine à Café Vertuo Nespresso Krups Next Gris Claire + 52 Capsules Offertes à 49€ au lieu de 123,74€ sur @Amazon
- Robot Aspirateur Laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 279€ au lieu de 475€ sur @Amazon
- Aspirateur Balai sans Fil Dyson V8 Advanced à 399€ sur @Cdiscount
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- Robot aspirateur laveur Xiaomi Robot Vacuum 6 Max à 799,99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur DJI Romo P2 Clean More Combo à 998,99€ sur @Fnac
- Robot aspirateur laveur DJI ROMO P – 25 000 Pa, station autonettoyante, design transparent à 664€ au lieu de 1399€ sur @Amazon
— 🔥 Divers —
- Aujourd’hui HOT! Home trainer Wahoo Kickr Core 2 avec Zwift Cog et Click à 399,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Pack d’outils sans fil Einhell Power X-Change avec 3 batteries, 2 chargeurs et sac à 399,95€ sur @Amazon – vendu par Amazon
- Machine à glaçons Comfee’ RCI12GY1EU(E) à 34,99€ sur @JoyBuy
- HOT! Shampouineuse Canapé Bissell SpotClean Pet Pro à 149,98€ au lieu de 259,99€ sur @Amazon
- Vélo électrique pliant Fiido M1 Pro à 999€ sur @Fiido
- Télescope connecté Unistellar Odyssey Pro à 3359€ au lieu de 4199€ sur @Unistellar
- Télescope connecté Unistellar Odyssey à 1919€ au lieu de 2399€ sur @Unistellar
- Station électrique EcoFlow DELTA 3 Max 2 048 Wh à 949€ sur @Amazon
- VTT électrique Rockrider E-EXPL 520 S – 29 pouces, tout suspendu à 2398,99€ au lieu de 2999,99€ sur @Decathlon – selon taille et disponibilité
- VTT électrique Rockrider E-EXPL 700 – 29 pouces, semi-rigide à 2099,99€ au lieu de 2499,99€ sur @Decathlon – selon taille et disponibilité
Black Friday 2026 : quelles dates retenir pour les promotions ?
Le Black Friday 2026 aura lieu le vendredi 27 novembre, dans six jours, et sera suivi du Cyber Monday le lundi 30 novembre. Les remises ont toutefois déjà commencé : Amazon organise sa Black Friday Week du 19 au 30 novembre, tandis que les autres enseignes fixent leur propre calendrier.
Ce premier week-end est donc l’occasion de comparer les offres déjà disponibles. Gardez un œil sur la date de fin de chaque promotion : un code valable ce samedi 21 novembre peut expirer ce soir, même si la Black Week continue. Les stocks, le vendeur et les conditions d’une remise peuvent également évoluer avant le 27 novembre.
Comment repérer un bon plan high-tech pendant le Black Friday ?
Commencez par comparer des produits identiques. Pour un smartphone, vérifiez la capacité de stockage et le coloris ; pour un ordinateur, regardez le processeur, la mémoire, le SSD et la présence de Windows. Un accessoire inclus, un appareil reconditionné ou une version différente peuvent expliquer l’écart entre deux offres portant un nom très proche.
Le pourcentage affiché ne suffit pas à juger une promotion. En France, une réduction annoncée doit en principe être calculée par rapport au prix le plus bas pratiqué par le marchand au cours des trente jours précédents. Comparez aussi les tarifs des autres boutiques et le prix total, livraison comprise.
Notre comparateur de prix permet de consulter les offres et l’historique des tarifs pour situer la remise du jour. Avant de vous décider, vérifiez si l’achat est possible en ligne ou seulement en retrait dans certains magasins.
Faut-il profiter de la Black Friday Week ou attendre le 27 novembre ?
Attendre le vendredi 27 novembre ne garantit pas de payer moins cher. Une offre du week-end peut déjà être intéressante si elle concerne le modèle recherché et se situe à un bon niveau au regard des prix récents. Définissez votre budget et un prix cible avant de comparer les promotions : cela aide à choisir sans se laisser guider uniquement par un compte à rebours.
Si vous hésitez sur le produit, nos guides d’achat vous aident à comparer les équipements selon vos usages. Une fois le modèle choisi, une alerte de prix permet de suivre son évolution jusqu’au Black Friday et au Cyber Monday sans consulter chaque boutique plusieurs fois par jour.
Codes promo, livraison et retours : les points à vérifier avant l’achat
Regardez le montant réellement payé à la commande. Un code à saisir au panier, un coupon à activer, une offre de remboursement et un crédit sur une carte fidélité n’ont pas le même fonctionnement. Les deux derniers avantages interviennent après l’achat et peuvent demander une démarche ou un nouvel achat. Vérifiez leurs conditions, leurs échéances et les éventuelles limites de participation.
Sur une marketplace, identifiez également le vendeur. Celui-ci détermine notamment les modalités de livraison et peut conditionner l’accès à une offre de remboursement. Pour un pack, comparez le tarif aux produits achetés séparément, en tenant compte des accessoires dont vous aurez réellement besoin.
Si vous préparez vos cadeaux de Noël, consultez enfin la date de livraison annoncée et les conditions de retour. Certains marchands peuvent prévoir une période prolongée pour les fêtes : assurez-vous qu’elle s’applique à votre commande et vérifiez les frais éventuels de retour. Conservez la facture et les justificatifs nécessaires si vous comptez demander un remboursement promotionnel.