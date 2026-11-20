La Black Friday Week 2026 se poursuit ce vendredi 20 novembre, à une semaine du Black Friday. Pour cette deuxième journée, nous actualisons notre sélection de bons plans high-tech et électroménager : smartphones, téléviseurs 4K, PC portables, consoles, casques audio et aspirateurs robots. Les offres sont classées par catégorie pour vous aider à comparer les prix et à préparer vos achats de Noël. Cette page sera mise à jour au fil de la journée, en fonction des remises et des disponibilités. Les prix et les stocks peuvent évoluer.

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

Aujourd’hui HOT! Tablette Microsoft Surface Pro 12 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 599€ sur @Amazon – clavier, stylet et chargeur vendus séparément

Tablette Microsoft Surface Pro 12 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 599€ – clavier, stylet et chargeur vendus séparément Aujourd’hui HOT! Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go – écran couleur 7 pouces à 164,99€ sur @Amazon

Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go – écran couleur 7 pouces à 164,99€ Tablette Lenovo Yoga Tab Plus – 12,7 pouces 3K, RAM 16 Go, 256 Go, Coquillage + stylet Tab Pen Pro à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Darty – chargeur non fourni

– chargeur non fourni Liseuse Kobo Libra Colour – écran couleur 7 pouces, 32 Go, blanc à 239,99€ au lieu de 269,99€ sur @Darty

Liseuse Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99€ sur @Amazon

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Aujourd’hui Console portable MSI Claw 7 AI+ A2VM-021FR – Core Ultra 7 258V, RAM 32 Go, SSD 512 Go à 768,69€ sur @Amazon

Console portable MSI Claw 7 AI+ A2VM-021FR – Core Ultra 7 258V, RAM 32 Go, SSD 512 Go à 768,69€ Console portable MSI Claw A1M-212FR – Core Ultra 7, RAM 16 Go, SSD 1 To à 499€ au lieu de 849€ sur @Carrefour

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 70€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux pour les adhérents Fnac+ les 20 et 21 novembre (validité de 30 jours après réception)

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 179,11€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99

➡️ SSD :

Aujourd’hui SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 154,99€ sur @Amazon – vendeur tiers

SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 154,99€ – vendeur tiers [Prime] SSD NVMe PCIe 4 Netac NV7000-T 1 To (Vendeurs Tiers) à 135,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon

SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress avec le code FRB13

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

Carte micro SDXC Samsung P9 Express – 512GB à 98,92€ au lieu de 119,99€ sur @Amazon.es – livrable en France

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

Aujourd’hui [Prime] Ventirad CPU Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – Double tour, 6 heatpipes, écran de température à 36,20€ au lieu de 42,59€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

[Prime] Ventirad CPU Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – Double tour, 6 heatpipes, écran de température à 36,20€ au lieu de 42,59€ Aujourd’hui [Prime] Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – double tour avec écran à 36,20€ sur @Amazon – tarif réservé aux membres Prime, vendeur tiers

[Prime] Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – double tour avec écran à 36,20€ – tarif réservé aux membres Prime, vendeur tiers Kit mémoire RAM DDR4 Netac Shadow III 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz – CL16, XMP 2.0, dissipateur aluminium, UDIMM à 87,99€ sur @AliExpress avec le code FRBF13

avec le code FRBF13 Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 166,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon

➡️ Écrans PC :

➡️ Logiciels / Abonnements :

Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon

Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.

—🔥 Films / Séries —

[Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,99€ sur @Amazon

—🔥 Photos / Vidéos —



Caméra 360° Insta360 X3 – vidéo 5,7K à 199,99€ au lieu de 299,99€ sur @Carrefour

Caméra d’action Insta360 Ace Pro 2 Pack Instantané – avec poignée Xplorer Pro et imprimante photo à 439€ sur @Amazon

Objectif Ultra Grand Angle Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,99€ sur @Amazon

Objectif Macro Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,50€ sur @Amazon

—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Black Friday 2026 : quelles sont les dates des promotions ?

Le Black Friday 2026 aura lieu le vendredi 27 novembre, dans une semaine, puis le Cyber Monday suivra le lundi 30 novembre. Les promotions sont déjà en cours : Amazon organise sa Black Friday Week du 19 au 30 novembre, tandis que les autres enseignes suivent leur propre calendrier.

La « Black Week » ne couvre donc pas les mêmes dates chez tous les marchands. Une offre disponible ce vendredi 20 novembre peut se terminer avant le week-end, même si l’opération commerciale continue. Vérifiez l’échéance indiquée sur la fiche du produit et les conditions d’un éventuel code : une promotion n’est pas nécessairement valable jusqu’au Cyber Monday.

Comment reconnaître un vrai bon plan high-tech ?

Pour comparer les promotions du Black Friday, commencez par la référence exacte du produit. La capacité de stockage d’un smartphone, la mémoire d’un ordinateur ou les accessoires inclus dans un pack peuvent expliquer un écart de prix. Vérifiez aussi si l’offre concerne un appareil neuf, d’occasion ou reconditionné, et si le tarif s’applique au coloris choisi.

Le pourcentage de remise ne suffit pas à mesurer l’économie. En France, une réduction annoncée doit en principe prendre pour référence le prix le plus bas pratiqué par le marchand au cours des trente jours précédents. Regardez également les tarifs proposés par les concurrents pour savoir si l’offre est intéressante aujourd’hui.

Notre comparateur de prix permet de confronter les offres disponibles et de consulter l’historique des prix. Vous pouvez ainsi situer le tarif du jour par rapport aux montants récemment observés. Comparez toujours le prix total avec la livraison et regardez si l’achat est possible en ligne ou uniquement dans certains magasins.

Faut-il acheter maintenant ou attendre le Black Friday ?

À une semaine du 27 novembre, les prix peuvent encore évoluer, mais attendre le Black Friday ou le Cyber Monday ne garantit pas une meilleure remise. Si vous avez identifié le modèle qui répond à vos besoins et que son tarif est intéressant au regard des prix récents, acheter pendant la Black Friday Week peut avoir du sens. Fixez-vous un budget et un prix cible pour éviter de décider uniquement sous l’effet d’un compte à rebours.

Si aucune offre ne vous convient, une alerte de prix permet de suivre un produit sans consulter chaque boutique plusieurs fois par jour. Et si vous hésitez encore sur le modèle, nos guides d’achat aident à comparer les équipements selon l’usage prévu et le budget, avant de s’intéresser à la remise.

Livraison, vendeurs tiers et retours : que vérifier avant de commander ?

Avant de payer, vérifiez l’identité du vendeur et les conditions de la promotion. Sur une marketplace, la boutique qui vend le produit peut être différente de l’enseigne dont le nom figure en haut de la page. Un changement de vendeur peut aussi modifier le prix, les frais de livraison ou l’accès à une offre de remboursement. Repérez les coupons à activer, les codes à saisir et les éventuelles conditions d’abonnement.

Distinguez une remise immédiate d’un remboursement à demander après l’achat ou de chèques cadeaux crédités sur un compte fidélité. Ces avantages ne réduisent pas tous le montant débité lors de la commande. Pour un pack, comparez le prix aux produits achetés séparément, en ne retenant que ceux dont vous avez réellement besoin.

Pour vos cadeaux de Noël, regardez enfin la date de livraison et la période de retour annoncées. Une extension des retours pour les fêtes doit être précisée par le marchand : elle ne se déduit pas de la seule mention « Black Friday ». Conservez la facture et vérifiez les frais éventuels de retour, notamment lorsque le vendeur est établi à l’étranger.