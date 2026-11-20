La Black Friday Week 2026 se poursuit ce vendredi 20 novembre, à une semaine du Black Friday. Pour cette deuxième journée, nous actualisons notre sélection de bons plans high-tech et électroménager : smartphones, téléviseurs 4K, PC portables, consoles, casques audio et aspirateurs robots. Les offres sont classées par catégorie pour vous aider à comparer les prix et à préparer vos achats de Noël. Cette page sera mise à jour au fil de la journée, en fonction des remises et des disponibilités. Les prix et les stocks peuvent évoluer.
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
Mis à jour à 10h45
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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Aujourd’hui Montre Connectée Huawei Watch Fit 4 à 99,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Écouteurs sans fil Nothing Ear (3) – noirs, réduction de bruit active, Bluetooth et jusqu’à 38 h d’autonomie à 99,99€ sur @Cdiscount (vendeur Darty) – avec le code 10DES99
- Aujourd’hui Caméra de surveillance TP-Link Tapo C211 – 2K, 3 Mpx, rotation à 360° à 19,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Montre Samsung Galaxy Watch Ultra – 47 mm, 4G, Gris titane, version FR avec chargeur secteur à 349,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Casque à conduction osseuse Shokz OpenMove – Gris à 63,99€ sur @Carrefour – retrait et livraison selon disponibilité
- Aujourd’hui Compteur d’énergie triphasé Shelly Pro 3EM 120A V2 à 95,81€ sur @Amazon – vendeur tiers
- Aujourd’hui HOT! Amazon Echo Hub – écran de contrôle domotique 8 pouces, Alexa, Zigbee, Matter et Thread à 89,99€ sur @Amazon
- Écouteurs Bose Sport Open (2026) noirs – conception ouverte, Bluetooth et IP54 à 169,99€ sur @Boulanger
- Montre GPS Garmin fēnix 8 AMOLED 47 mm – acier gris, bracelet noir à 574€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Venu 3S AMOLED 41 mm – Lin à 329€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Forerunner 55 42 mm – Noir à 124,99€ sur @Amazon
- HOT! Drone Antigravity A1 Standard Bundle avec batterie – caméra 360° 8K, lunettes Vision, contrôleur Grip et une batterie à 869€ au lieu de 1399€ sur @Amazon
- Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-iR – Wi-Fi 2,4 GHz et alertes sur smartphone à 34,29€ au lieu de 49,99€ sur @Amazon
- Kit de détection de fuite d’eau X-Sense SWS0A41 – 4 capteurs et station SBS50, notifications sur smartphone à 53,19€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- Sonnette sans fil AVANTEK – 1 bouton et 1 carillon, IP55, portée annoncée de 400 m, noir à 15,91€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
- Lot de 2 détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-SR – autonomes, alerte vocale en français et pile remplaçable à 56,31€ au lieu de 77,99€ sur @Amazon
- Mini-drone DJI Neo à 129€ sur @Amazon
- Caméra de Surveillance Extérieure EufyCam S340 – 3K à 109€ au lieu de 186€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Casque Sans Fil Sennheiser Momentum 4 Special Edition – Wireless avec réduction du bruit à 139,67€ au lieu de 222,86€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Pack DJI Mini 5 Pro Fly More Combo avec DJI RC 2 + caméra DJI Osmo Pocket 3 offerte à 999,99€ sur @Fnac – ajouter le drone et la Pocket 3 éligible au panier, vendus et expédiés par Fnac
- Système alarme maison sans fil connecté Wi-Fi Somfy 1875282 – grande maison 3+ personnes, sirène extérieure à 624€ au lieu de 768,01€ sur @Amazon
- Casque audio Shokz OpenRun Mini – USB-C, Noir (Vendeur Darty) à 89,99€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
- Enceinte Portable Sonos Play à 279€ au lieu de 348,78€ sur @Amazon
- Pack de 3 Lumière Philips Hue Spots GU10 – White and Color Ambiance, LED intel, 400 lm, 4,2 W à 99,99€ au lieu de 145,96€ sur @Amazon
- Casque CMF by Nothing Headphone Pro – ANC hybride, audio Hi-Res LDAC, 100h d’autonomie (Gris foncé) à 49,99€ au lieu de 77€ sur @Amazon
- Caméra d’action DJI Osmo Pocket 3 à 272,99€ au lieu de 420€ sur @Amazon
- Écouteurs CMF by Nothing Buds Pro 2 – ANC 50 dB, Son Hi-Res LDAC, Audio Spatial 360°, 6 micros HD, 43h d’autonomie – Gris foncé à 36,95€ au lieu de 53,60€ sur @Amazon
- Batterie externe UGREEN Nexode – 45W, 20000 mAh à 25,79€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation à 75€ sur @Amazon
- HOT! Émetteur Mic Mini Dji – Blanc Artique à 25€ au lieu de 39,12€ sur @Amazon
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 42,50€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- HOT! Montre Samsung Galaxy Watch7 – 44 mm, Bluetooth, Kaki à 119,99€ au lieu de 309,99€ sur @Carrefour
- Écouteurs Bose QuietComfort Earbuds à 99,99€ sur @Joybuy – avec le code BOSEBF
- Montre connectée Google Pixel Watch 4 – 45 mm, Bluetooth, argent / bracelet Porcelaine à 249€ au lieu de 449€ sur @Fnac
- HOT! Pack Arlo Essential 3 – 2 caméras extérieures + 1 caméra intérieure à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro Max – Bordeaux à 56,99€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Chargeur Anker GaN 140 W – 4 ports à 59,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 100 W – 4 ports à 31,99€ sur @Amazon
- Chargeur Anker Prime GaN 67 W – 3 ports à 25,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 30 W – USB-C à 13,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 1 m à 39,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 2 m à 36,99€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Aujourd’hui Smartphone Redmi Note 17 Pro 5G – RAM 8 Go, 512 Go, Bleu à 349€ sur @Amazon
- Smartphone pliable 8″ Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 Go Blanc – 120 Hz, 12 Go RAM capteur 200 MP (via ODR 300€) à 1359€ au lieu de 1659€ sur @Amazon
- Pack Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite Black + enceinte JBL Grip noire à 399€ au lieu de 569€ sur @Boulanger
- HOT! Pack Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256 Go Noir titane + casque Force Play Immersion II à 599€ au lieu de 1299€ sur @Darty
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go Orange cosmique à 1179€ sur @Amazon
- Google Pixel 11 Pro XL 256 Go à 1067,85€ sur @Amazon
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Aujourd’hui HOT! Tablette Microsoft Surface Pro 12 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 599€ sur @Amazon – clavier, stylet et chargeur vendus séparément
- Aujourd’hui HOT! Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go – écran couleur 7 pouces à 164,99€ sur @Amazon
- Tablette Lenovo Yoga Tab Plus – 12,7 pouces 3K, RAM 16 Go, 256 Go, Coquillage + stylet Tab Pen Pro à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- Liseuse Kobo Libra Colour – écran couleur 7 pouces, 32 Go, blanc à 239,99€ au lieu de 269,99€ sur @Darty
- Liseuse Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99€ sur @Amazon
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- Aujourd’hui Console portable MSI Claw 7 AI+ A2VM-021FR – Core Ultra 7 258V, RAM 32 Go, SSD 512 Go à 768,69€ sur @Amazon
- Console portable MSI Claw A1M-212FR – Core Ultra 7, RAM 16 Go, SSD 1 To à 499€ au lieu de 849€ sur @Carrefour
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ au lieu de 559,99€ sur @Fnac – 70€ supplémentaires offerts en chèques cadeaux pour les adhérents Fnac+ les 20 et 21 novembre (validité de 30 jours après réception)
➡️ Jeux :
- Aujourd’hui Kena: Bridge of Spirits Édition Deluxe sur PS5 à 13,93€ au lieu de 24,17€ sur @Amazon
- Aujourd’hui The Disney Afternoon Collection sur Nintendo Switch à 14,24€ sur @E.Leclerc
- Aujourd’hui Assassin’s Creed Shadows sur PS5 à 22,58€ sur @E.Leclerc – avantage immédiat avec la carte E.Leclerc, retrait gratuit en magasin
- Aujourd’hui Assassin’s Creed Mirage Deluxe sur PS5 à 16,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Kena: Bridge of Spirits Édition Deluxe sur PS5 à 13,93€ sur @Amazon
- Aujourd’hui HOT! Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Aujourd’hui Star Fox sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Aujourd’hui Hades II – Nintendo Switch 2 Edition à 30,94€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Aujourd’hui Metroid Prime 4: Beyond sur Nintendo Switch à 26,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10 – livraison : 3,99€
- Aujourd’hui Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Mortal Kombat 1 sur PS5 à 13,42€ au lieu de 20,14€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
- Clair Obscur : Expedition 33 & Elden Ring sur PS5 à 51,51€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Lost Soul Aside sur PS5 à 13,14€ au lieu de 28,92€ sur @Amazon
- Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur Nintendo Switch 2 à 35,75€ sur @E.Leclerc
- Kingdom Come : Deliverance II sur PS5 à 33,99€ sur @Amazon
- 007 First Light sur PS5 à 40,28€ sur @E.Leclerc
- HOT! The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 à 49,99€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- Aujourd’hui Volant et pédalier Logitech G29 Driving Force – PS5, PS4 et PC à 169,99€ sur @Amazon
- Aujourd’hui Manette Nintendo Switch 2 Pro Controller à 64,89€ sur @Joybuy – avec le code BFKOL10
- Casque sans fil Sony Pulse Elite V2 – PS5 / PC, Bluetooth et dongle USB à 109,99€ sur @Boulanger
- Volant de course et pédalier Thrustmaster T598 à retour de force Direct Axial Drive pour PS5 & PC à 386,49€ au lieu de 451,91€ sur @Amazon
- Casque sans fil Logitech G435 Lightspeed – Bluetooth, compatible PC / PS4 / PS5 / Mobile / Nintendo Switch à 28,99€ au lieu de 47,04€ sur @Amazon
- Manette sans Fil Xbox – Carbon Black à 46,99€ au lieu de 59,87€ sur @Amazon
- Manette sans fil Xbox Series – Robot White à 42,44€ au lieu de 51,90€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
- Manette sans fil Sony DualSense blanche – PS5 / PC à 54,99€ au lieu de 71,98€ sur @Cdiscount
- Manette sans fil Sony DualSense Edge blanche – PS5 / PC à 168,84€ au lieu de 189€ sur @E.Leclerc – offre en magasin, selon disponibilité
- Casque de réalité virtuelle Sony PlayStation VR2 à 349€ au lieu de 449,99€ sur @Cdiscount
- Manette sans fil Razer Raiju V3 Pro – PS5 / PC, noir à 129,99€ au lieu de 199,99€ sur @Fnac – expédition sous 4 à 12 jours, sous réserve de disponibilité
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 179,11€ sur @Cdiscount avec le code 10DES99
➡️ SSD :
- Aujourd’hui SSD interne Acer Predator GM7 1 To – M.2 2280, PCIe 4.0, jusqu’à 7400 Mo/s à 154,99€ sur @Amazon – vendeur tiers
- [Prime] SSD NVMe PCIe 4 Netac NV7000-T 1 To (Vendeurs Tiers) à 135,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon
- SSD interne NVMe M.2 Netac NV3000 1 To – PCIe 3.0 x4, jusqu’à 3500 Mo/s à 107,82€ sur @AliExpress avec le code FRB13
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Aujourd’hui Système audio 5.1 Logitech Z906 – 500 W RMS, certification THX à 208,99€ sur @Amazon
- TV Hisense 75UR9S (2026) – 75 pouces, 4K RGB Mini LED, 180 Hz à 1399€ au lieu de 1999€ sur @Darty
- TV Samsung TQ55S99H (2026) – OLED 4K, 55 pouces, 4 HDMI 2.1 à 1699€ sur @Boulanger
- Barre de son JBL SB 595 – 3.1.2, 440 W, Dolby Atmos et caisson de basses sans fil à 199€ sur @Boulanger
- Vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 4 Laser – Triple laser, Full HD 1080p, 550 lumens ISO, Google TV, Netflix, batterie 2h30, Harman Kardon à 499€ au lieu de 647€ sur @Amazon
- Pack Philips Hue Play Screen Sync + ruban LED gradient Play 65 pouces + lampe à poser Hue Play à 169,99€ au lieu de 299,99€ sur @Boulanger
- TV 43″ TCL 43T6C – QLED, 4K UHD, Fire TV, HDR10+, Dolby Vision & Atmos à 208,74€ au lieu de 259,02€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Platine vinyle House Of Marley Simmer Down – Bluetooth, cellule Audio-Technica, plateau en aluminium (retrait dans une sélection de magasins) à 55€ au lieu de 175€ sur @Fnac
- Vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2 à 299€ au lieu de 449€ sur @Son-vidéo
- HOT! Enceinte Sonos Era 300 à 439€ au lieu de 549€ sur @Son-vidéo
- Barre de Son Sonos Arc Ultra à 832€ au lieu de 1036€ sur @Amazon.es – livrable en France
- Enceinte Marshall Acton III BT Marron, Noir ou Crème à 199€ au lieu de 299€ sur @Son-vidéo
- HOT! Fire TV Stick 4K à 37,99€ sur @Amazon
- HOT! Fire TV Stick 4K Max à 52,99€sur @Amazon
- Paire d’Enceintes Colonne Q Acoustics 3050i – Noir mat à 549€ sur @Son-vidéo
- Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000 – 8k, 7.2 Canaux, 360 Spatial Sound Mapping à 690€ sur @Fnac
- Bose Barre de Son Intelligente Dolby Atmos Smart Sound bar à 329€ au lieu de 497,57€ sur @Amazon
- TV OLED Sony BRAVIA 6 (2026) – 55 pouces, 4K, 120 Hz, Google TV à 999€ au lieu de 1199€ sur @Boulanger
- TV OLED Samsung 55S85H 55 pouces à 899€ sur @Amazon
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 Laser à 439,99€ sur @Amazon
- TV OLED LG OLED55C6 55 pouces – 4K, jusqu’à 165 Hz à 1190€ au lieu de 1449€ sur @Son-vidéo
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 – Full HD, Google TV + trépied batterie à 299,99€ au lieu de 499,99€ sur @Darty
- TV Philips 55OLED761 – 55 pouces, OLED 4K, Ambilight à 899,99€ au lieu de 1399,99€ sur @Carrefour
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Aujourd’hui Système audio 5.1 Logitech Z906 – 500W RMS, Certifié THX, Dolby & DTS à 208,99€ au lieu de 241,03€ sur @Amazon
- Aujourd’hui HOT! Routeur MSI Radix AXE6600 – Wi-Fi 6E tri-bande, port WAN/LAN 2,5 Gb/s à 79,99€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Blanc à 98€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Noir à 125€ sur @Amazon
- Pack gamer Logitech G – Souris filaire G502 Hero + Clavier filaire – G213 Prodigy + Tapis de souris G240 – à 39,99€ au lieu de 69,99€ sur @Cdiscount
- HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois Adobe offerts à 99,99€ sur @Boulanger
- Clavier Logitech MX Keys S Plus Rétroéclairé, Touches Ergonomiques et Programmables, Bluetooth + Repose Poignet à 99,99€ au lieu de 119,02€ sur @Amazon
➡️ PC portables / PC fixes :
- Aujourd’hui PC portable 14″ ASUS ZenBook 14 OLED UX3407 – OLED WUXGA, X1P-26 100, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 70 Wh, Win 11 (via 200€ fidélité + 120€ en BA) à 579,99€ au lieu de 899€ sur @Carrefour
- Aujourd’hui PC portable Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6LD – 15,6 pouces Full HD IPS, Ryzen 7 5825U, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 524,99€ au lieu de 639,99€ sur @Cdiscount – avec le code 50D449 – sans Windows et chargeur non fourni
- Aujourd’hui PC de bureau Lenovo LOQ Tower 17IRR9 – Core i5-14400, GeForce RTX 5060 8 Go, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 989,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99 – sans Windows
- PC portable MSI Vector 16 HX AI A2XWJG-494FR – 16 pouces QHD+ 240 Hz, Core Ultra 9, RTX 5090, RAM 32 Go, SSD 1 To à 3699,99€ au lieu de 4599,99€ sur @Darty
- Apple Mac Studio M5 Max – RAM 36 Go, SSD 512 Go à 2689€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99
- PC portable Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW – 16 pouces WUXGA 180 Hz, Ryzen 7 260, RTX 5060, RAM 16 Go, SSD 512 Go à 1149,99€ au lieu de 1599,99€ sur @Fnac
- HOT! PC portable Gigabyte AERO X16 – 16 pouces WQXGA 165 Hz, Ryzen AI 7 350, RTX 5070, RAM 16 Go, SSD 1 To à 1399,99€ au lieu de 1799,99€ sur @Boulanger – avec le code GAMER100
- HOT! Apple MacBook Air 13 pouces M5 – RAM 16 Go, SSD 512 Go, Minuit à 1199€ au lieu de 1399€ sur @Fnac – chargeur non fourni
- HOT! PC portable MSI Crosshair 16 Max HX E2WGK-002FR – 16 pouces QHD+ 240 Hz, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 5070 à 1499,99€ au lieu de 2299,99€ sur @Fnac
- PC portable HP OmniBook X Flip 14-fm0007nfx – OLED tactile 14 pouces, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go à 999,99€ au lieu de 1299,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- Apple Mac mini M6 – 16 Go de RAM, SSD 256 Go à 949€ au lieu de 1049€ sur @Cdiscount
- PC portable Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1089W – OLED 14 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go, SSD 256 Go, bleu à 649,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger – chargeur non fourni
➡️ Composants PC :
- Aujourd’hui [Prime] Ventirad CPU Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – Double tour, 6 heatpipes, écran de température à 36,20€ au lieu de 42,59€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- Aujourd’hui [Prime] Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 Digital White – double tour avec écran à 36,20€ sur @Amazon – tarif réservé aux membres Prime, vendeur tiers
- Kit mémoire RAM DDR4 Netac Shadow III 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz – CL16, XMP 2.0, dissipateur aluminium, UDIMM à 87,99€ sur @AliExpress avec le code FRBF13
- Carte mère Gigabyte B850 Eagle Ice Carte Mère – Processeurs AMD Ryzen série 9000 à 166,99€ au lieu de 188,98€ sur @Amazon
➡️ Écrans PC :
- Aujourd’hui Écran PC incurvé Philips Evnia 34M2C3500L/00 – 34 pouces, WQHD 3440 x 1440, dalle VA et 180 Hz à 169,99€ au lieu de 189,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99
- Aujourd’hui Écran Asus ROG Strix XG27AQDMES-R – 27 pouces, QD-OLED QHD et 240 Hz à 352,99€ au lieu de 447,99€ sur @Cdiscount – vendeur Darty, avec le code 25DES299 réservé aux 2 000 premiers utilisateurs
- Ecran PC 27″ TCL 27P2A – Mini-LED, QHD 2560×1440, 200Hz, 1ms, HDR 600, FreeSync Premium, Pied réglable à 189,99€ au lieu de 276,20€ sur @Amazon
- Écran gaming TCL 27X3B – 27 pouces OLED QHD 280 Hz, audio Bang & Olufsen à 590€ au lieu de 799€ sur @Son-vidéo
- HOT! Écran Samsung Odyssey G3 G30H – 24 pouces, Full HD, 200 Hz, 1 ms à 89,99€ au lieu de 119,99€ sur @Darty
➡️ Logiciels / Abonnements :
- Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon
Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.
—🔥 Films / Séries —
- [Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,99€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Caméra 360° Insta360 X3 – vidéo 5,7K à 199,99€ au lieu de 299,99€ sur @Carrefour
- Caméra d’action Insta360 Ace Pro 2 Pack Instantané – avec poignée Xplorer Pro et imprimante photo à 439€ sur @Amazon
- Objectif Ultra Grand Angle Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,99€ sur @Amazon
- Objectif Macro Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,50€ sur @Amazon
—🔥 Électroménager —
- Aujourd’hui Réfrigérateur table top Frigelux R0TT94BE – 91 L, blanc à 135€ sur @E.Leclerc – 100€ crédités en fidélité, livraison dès 39,90€
- Aujourd’hui Aspirateur eau et poussières Kärcher KWD 3 S V-17/4/20/F – cuve inox 17 L, 1000 W à 54€ sur @E.Leclerc – retrait gratuit en magasin, livraison à domicile dès 19,90€
- Aujourd’hui HOT! Robot aspirateur laveur Dreame L40 Ultra A – station multifonction et aspiration 24 000 Pa à 299€ sur @Amazon
- Pack Dyson R1 Nurovi Dry + PencilWash – robot aspirateur avec station de vidage et nettoyeur de sols à 489,99€ au lieu de 898€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES99
- Robot de piscine sans fil Gosvor – piscines hors sol jusqu’à 80 m², autonomie jusqu’à 90 min et retour automatique à 104€ au lieu de 129€ sur @Amazon
- Robot de piscine sans fil AIPER Scuba S1 (version 2026) – fond, parois et ligne d’eau, filtration ultrafine et contrôle via application à 494€ au lieu de 549€ sur @Amazon
- Machine à Café Vertuo Nespresso Krups Next Gris Claire + 52 Capsules Offertes à 49€ au lieu de 123,74€ sur @Amazon
- Blender portable Ninja Blast – 530ml, rechargeable et sans fil, Noir à 27,19€ au lieu de 48,29€ sur @Amazon
- Robot Aspirateur Laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 279€ au lieu de 475€ sur @Amazon
- Aspirateur Balai sans Fil Dyson V8 Advanced à 399€ sur @Cdiscount
- Aspirateur laveur Dreame Aqua Air-A à 359€ sur @Amazon
- Air fryer Ninja Crispi Pro XL à 169€ sur @Amazon
- Aspirateur balai Dreame R10s Lite-A à 99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur Xiaomi Robot Vacuum 6 Max à 799,99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur DJI Romo P2 Clean More Combo à 999€ sur @Fnac
- Robot aspirateur laveur DJI ROMO P – 25 000 Pa, station autonettoyante, design transparent à 664€ au lieu de 1399€ sur @Amazon
— 🔥 Divers —
- Aujourd’hui HOT! Lampe de poche rechargeable Olight Oclip Pro – Noir, 500 lumens à 21,91€ sur @Amazon
- Aujourd’hui HOT! Outil électronique portable Flipper Zero à 153,43€ sur @Amazon.de – vendeur tiers, livraison annoncée à 4,71€
- Vélo électrique Crivit Classique – cadre à enjambement bas, batterie amovible, dérailleur Shimano 7 vitesses à 899€ au lieu de 1199€ sur @Lidl – livraison à 4,99€
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Black Friday 2026 : quelles sont les dates des promotions ?
Le Black Friday 2026 aura lieu le vendredi 27 novembre, dans une semaine, puis le Cyber Monday suivra le lundi 30 novembre. Les promotions sont déjà en cours : Amazon organise sa Black Friday Week du 19 au 30 novembre, tandis que les autres enseignes suivent leur propre calendrier.
La « Black Week » ne couvre donc pas les mêmes dates chez tous les marchands. Une offre disponible ce vendredi 20 novembre peut se terminer avant le week-end, même si l’opération commerciale continue. Vérifiez l’échéance indiquée sur la fiche du produit et les conditions d’un éventuel code : une promotion n’est pas nécessairement valable jusqu’au Cyber Monday.
Comment reconnaître un vrai bon plan high-tech ?
Pour comparer les promotions du Black Friday, commencez par la référence exacte du produit. La capacité de stockage d’un smartphone, la mémoire d’un ordinateur ou les accessoires inclus dans un pack peuvent expliquer un écart de prix. Vérifiez aussi si l’offre concerne un appareil neuf, d’occasion ou reconditionné, et si le tarif s’applique au coloris choisi.
Le pourcentage de remise ne suffit pas à mesurer l’économie. En France, une réduction annoncée doit en principe prendre pour référence le prix le plus bas pratiqué par le marchand au cours des trente jours précédents. Regardez également les tarifs proposés par les concurrents pour savoir si l’offre est intéressante aujourd’hui.
Notre comparateur de prix permet de confronter les offres disponibles et de consulter l’historique des prix. Vous pouvez ainsi situer le tarif du jour par rapport aux montants récemment observés. Comparez toujours le prix total avec la livraison et regardez si l’achat est possible en ligne ou uniquement dans certains magasins.
Faut-il acheter maintenant ou attendre le Black Friday ?
À une semaine du 27 novembre, les prix peuvent encore évoluer, mais attendre le Black Friday ou le Cyber Monday ne garantit pas une meilleure remise. Si vous avez identifié le modèle qui répond à vos besoins et que son tarif est intéressant au regard des prix récents, acheter pendant la Black Friday Week peut avoir du sens. Fixez-vous un budget et un prix cible pour éviter de décider uniquement sous l’effet d’un compte à rebours.
Si aucune offre ne vous convient, une alerte de prix permet de suivre un produit sans consulter chaque boutique plusieurs fois par jour. Et si vous hésitez encore sur le modèle, nos guides d’achat aident à comparer les équipements selon l’usage prévu et le budget, avant de s’intéresser à la remise.
Livraison, vendeurs tiers et retours : que vérifier avant de commander ?
Avant de payer, vérifiez l’identité du vendeur et les conditions de la promotion. Sur une marketplace, la boutique qui vend le produit peut être différente de l’enseigne dont le nom figure en haut de la page. Un changement de vendeur peut aussi modifier le prix, les frais de livraison ou l’accès à une offre de remboursement. Repérez les coupons à activer, les codes à saisir et les éventuelles conditions d’abonnement.
Distinguez une remise immédiate d’un remboursement à demander après l’achat ou de chèques cadeaux crédités sur un compte fidélité. Ces avantages ne réduisent pas tous le montant débité lors de la commande. Pour un pack, comparez le prix aux produits achetés séparément, en ne retenant que ceux dont vous avez réellement besoin.
Pour vos cadeaux de Noël, regardez enfin la date de livraison et la période de retour annoncées. Une extension des retours pour les fêtes doit être précisée par le marchand : elle ne se déduit pas de la seule mention « Black Friday ». Conservez la facture et vérifiez les frais éventuels de retour, notamment lorsque le vendeur est établi à l’étranger.