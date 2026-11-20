Google annonce aux développeurs que leurs applications Android devront obligatoirement supporter les smartphones pliables, comme le Galaxy Z Fold 8, à partir d’avril 2027 pour être acceptées sur le Play Store. Cela intervient quelques semaines après la sortie de l’iPhone Duo, le premier smartphone pliable d’Apple.

Les applications Android devront supporter les smartphones pliables

Cette décision marque un changement important dans la gestion des applications Android. Jusqu’à présent, de nombreux développeurs pouvaient se contenter de proposer une interface pensée pour les smartphones classiques, quitte à afficher leur application dans une fenêtre réduite ou avec des bandes noires sur les grands écrans. Cette possibilité ne sera plus acceptée dans le cadre des nouvelles exigences.

Google impose un nouveau niveau minimal, à savoir le niveau 3. Il s’agit du premier des trois niveaux de qualité définis par Android pour les applications adaptatives. Les développeurs devront notamment respecter plusieurs conditions :

Plein écran : l’application doit occuper toute la surface disponible sans bandes noires ni mode de compatibilité.

l’application doit occuper toute la surface disponible sans bandes noires ni mode de compatibilité. Continuité : le contenu doit rester au même endroit lorsque l’utilisateur plie ou déplie son smartphone.

le contenu doit rester au même endroit lorsque l’utilisateur plie ou déplie son smartphone. Conservation de l’état : la position de défilement, les textes saisis et la lecture multimédia ne doivent pas être perdus pendant un changement de format.

la position de défilement, les textes saisis et la lecture multimédia ne doivent pas être perdus pendant un changement de format. Multi-fenêtre : l’application doit fonctionner correctement lorsque plusieurs fenêtres sont affichées simultanément.

Les développeurs qui souhaitent aller plus loin pourront viser deux niveaux supplémentaires. Le niveau 2 demande notamment des interfaces à plusieurs panneaux et une meilleure prise en charge des claviers, souris et stylets. Le niveau 1 va encore plus loin avec la prise en charge des différentes positions des smartphones pliables, notamment les modes tente et livre, ainsi que des fonctions avancées de multitâche.

Ces deux niveaux ne seront pas obligatoires dès avril 2027, mais Google prévoit de les valoriser avec des badges spécifiques et une meilleure visibilité éditoriale sur le Play Store.

Trois captures d’écran supplémentaires obligatoires

Google impose également de nouvelles exigences concernant les fiches des applications. À partir d’avril 2027, les développeurs devront fournir trois captures d’écran supplémentaires montrant le fonctionnement de leur application sur un smartphone pliable, en complément des deux captures classiques déjà demandées pour les téléphones. Ces images devront notamment illustrer les différentes configurations d’écran :

Un écran intérieur carré au format 1:1.

Un écran intérieur au format 4:3 avec également une capture de l’écran extérieur.

Les interfaces adaptées aux différentes orientations disponibles.

Les développeurs peuvent déjà envoyer ces captures depuis la Google Play Console. Elles commenceront à apparaître progressivement sur les fiches du Play Store dans les prochaines semaines.

Les jeux vidéo auront un délai supplémentaire

Google prévoit des exigences spécifiques pour les jeux vidéo, dont le fonctionnement diffère de celui des applications classiques. Les éditeurs devront notamment préserver la progression d’une partie, adapter les commandes tactiles et éviter que l’interface soit étirée ou coupée lorsque le smartphone change de configuration.

Le calendrier est légèrement différent : les captures d’écran dédiées aux appareils pliables deviendront obligatoires en avril 2027, mais le respect du niveau minimal ne sera imposé aux jeux qu’en août 2027. Google prévoit également des niveaux supérieurs permettant de valoriser les jeux offrant une expérience particulièrement adaptée aux grands écrans avec notamment un affichage à 60 ou 120 images par seconde pour le niveau le plus élevé.

Les conséquences seront concrètes pour les développeurs qui ne respectent pas ces nouvelles règles. À partir des échéances prévues, ils ne pourront plus publier de nouvelles applications Android ni proposer de mises à jour non conformes sur le Play Store. Google pourra également réduire la visibilité des applications concernées. Les anciennes applications qui ne sont plus mises à jour resteront toutefois téléchargeables.