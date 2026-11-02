Spotify veut faire payer ses abonnés pour les remix par IA

Spotify prépare une nouvelle fonctionnalité payante qui permettra aux abonnés de faire des remix de musiques existantes grâce à l’intelligence artificielle. Attendu au premier trimestre de 2027, ce service ferait l’objet d’un supplément de 4 à 5 dollars par mois, en plus de l’abonnement Premium habituel.

Des remixes IA payants pour les abonnés Spotify

D’après le Financial Times, Spotify veut permettre à ses utilisateurs de créer leurs propres versions de chansons connues. Ils pourraient par exemple transformer un morceau folk en titre électro ou demander à l’intelligence artificielle de faire interpréter une chanson par un autre artiste. Le service s’adressera aux abonnés payants prêts à souscrire cette option supplémentaire.

Cette approche se distingue des générateurs IA musicaux comme Suno qui produisent des morceaux à partir de simples prompts. Spotify souhaite travailler directement à partir de titres existants avec l’accord des artistes concernés. L’objectif est de proposer des créations personnalisées tout en conservant un lien avec les œuvres originales.

Le lancement aurait lieu entre janvier et mars 2027, avec une possible présentation autour de la cérémonie des Grammy Awards en février. Spotify avait déjà annoncé ce projet en mai dernier, mais n’a pas communiqué de calendrier précis depuis. Les deux dirigeants de l’entreprise, Gustav Söderström et Alex Norström, ont indiqué aux investisseurs que le service serait lancé lorsqu’il serait prêt.

Spotify négocie avec les maisons de disques et les artistes

La mise en place de cette fonctionnalité nécessite de nouveaux accords avec l’industrie musicale. Spotify aurait déjà conclu des ententes avec Universal Music Group, Merlin (qui représente des labels indépendants) et la société française Believe. Des négociations seraient toujours en cours avec Sony Music et Warner Music.

Cependant, l’accord des maisons de disques ne suffira pas à rendre tous leurs catalogues disponibles. Chaque artiste conservera le choix de participer ou non au programme, même lorsque son label aura signé un accord avec Spotify. La plateforme de streaming et Universal auraient ainsi organisé des rencontres individuelles pour convaincre les artistes de rejoindre le projet.

Mais les discussions ne sont pas toujours simples. Les artistes contemporains les plus populaires se montrent plus difficiles à convaincre que certaines figures établies des décennies précédentes. Olivia Rodrigo, signée chez Universal Music Group, a notamment exprimé son opposition à l’utilisation de l’IA dans sa musique : « Je ne le ferais jamais. Absolument pas. C’est une ligne rouge pour moi », avait-elle déclaré au Hollywood Reporter.

Spotify entend également convaincre les musiciens en leur promettant une nouvelle source de revenus. Les royalties générées par les remixes IA créés par les fans seraient reversées aux artistes à l’origine des morceaux. La plateforme travaille aussi sur un système permettant d’intégrer ces créations dans les playlists avec des écoutes comptabilisées dans les statistiques et les classements du titre original.

Gustav Söderström défend notamment cette approche auprès des artistes plus anciens. En septembre, il expliquait aux investisseurs de Spotify que les musiciens des années 1980 et 1990 pouvaient désormais espérer gagner davantage grâce aux reprises et aux remixes réalisés par leurs propres fans. Ces créations augmenteraient leur part des revenus issus du streaming.

Un nouvel abonnement pour augmenter les revenus de Spotify

Cette option s’inscrit dans une stratégie plus large visant à augmenter les dépenses des abonnés les plus engagés. Spotify développe également des offres destinées aux amateurs de musique, notamment l’accès anticipé à certaines préventes de concerts et des formules enrichies autour des livres audio.

La plateforme de streaming a indiqué viser une croissance annuelle de son chiffre d’affaires située dans les deux chiffres, avec un objectif de milieu de fourchette autour de 15 % jusqu’en 2030.

Le tarif supplémentaire de 4 à 5 dollars par mois, la date de lancement et les modalités définitives restent à confirmer. Spotify n’a pas souhaité faire de commentaire.