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Un nez électronique détecte les gaz en quelques millisecondes et guide un drone

4 min.
9 Nov. 2026 • 14:52
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Une équipe de chercheurs a conçu un système d’olfaction artificielle capable d’estimer la concentration d’un gaz en quelques millisecondes, soit 10 à 1 000 fois plus vite que les capteurs résistifs conventionnels. Publié dans Nature Sensors, le dispositif a aussi été monté sur un drone afin de détecter une fuite et d’organiser une surveillance autonome en temps réel.

Drone Avec Nez

Mesurer le début de la réaction plutôt que d’attendre

Les nez électroniques utilisent souvent des films dont la résistance électrique change lorsqu’ils adsorbent des molécules présentes dans l’air. Cette approche fonctionne, mais elle impose généralement d’attendre que la surface du capteur se rapproche d’un équilibre. Dans un environnement mobile, ce délai devient gênant : un drone peut avoir dépassé un panache de gaz avant que la mesure ne soit stabilisée.

Le nouveau système exploite au contraire les toutes premières variations du signal. Une électronique analogique réalise directement une opération différentielle dans le capteur et en extrait un indicateur lié à la vitesse d’adsorption. Les auteurs s’appuient sur un modèle cinétique dit pseudo-premier ordre : la forme de la transition contient assez d’information pour remonter à la concentration sans attendre la valeur finale.

Shcmea Mesure Nez Drone

Le système exploite le début de la réaction du capteur pour estimer la concentration du gaz avant la stabilisation du signal.

Ce choix rapproche la détection artificielle du rythme auquel des systèmes biologiques réagissent aux odeurs. Il réduit aussi le volume de données à traiter ensuite. Au lieu d’envoyer toute une courbe lente vers un ordinateur, le capteur produit immédiatement une caractéristique utile, un principe d’extraction directement dans le capteur.

Des mélanges d’odeurs confiés à l’apprentissage automatique

Une mesure rapide ne suffit pas si plusieurs composés se chevauchent. Les chercheurs ont donc associé les caractéristiques cinétiques à des modèles d’apprentissage automatique afin d’analyser des mélanges complexes. L’objectif n’est pas de reproduire la perception humaine d’une odeur, mais de distinguer des signatures chimiques et d’en estimer la concentration avec un délai compatible avec une machine en mouvement.

Les données expérimentales et le code ont été déposés sur Zenodo, ce qui permettra à d’autres équipes d’examiner les traitements. L’article a été accepté le 2 septembre puis publié sous sa forme évaluée par les pairs le 3 novembre. Il décrit une architecture complète, pas seulement un nouveau matériau sensible.

Cette distinction compte pour les usages robotiques. Les capteurs classiques peuvent être précis dans une chambre de test, mais la localisation d’une fuite exige de suivre un panache irrégulier, déplacé par les courants d’air. Une réponse plus courte permet de corriger la trajectoire du robot avant que l’information ne soit périmée.

Une démonstration sur drone, encore loin d’un produit

Pour valider l’idée dans une situation dynamique, l’équipe a intégré le nez électronique à un aéronef sans pilote. Le drone utilise les mesures en temps réel pour repérer une fuite de gaz et poursuivre sa surveillance de façon autonome. Cette démonstration relie le capteur, le traitement embarqué et la navigation, plutôt que de limiter l’expérience à un banc de laboratoire.

Drone Equipe Du Nez Electronique

Le prototype associe un drone à une carte de capteurs pour mesurer les gaz pendant son déplacement.

Le rapprochement avec la robotique autonome est direct. Nous vous avions présenté un bateau autonome équipé d’un radar pour détecter des drones en mer ; ici, le véhicule devient une plateforme mobile de détection chimique, utile dans des zones dangereuses ou difficiles d’accès. Les applications envisagées vont de la détection industrielle de fuites à la surveillance environnementale et aux robots d’intervention. Avant un déploiement commercial, il faudra encore vérifier la dérive des capteurs dans le temps, leur sélectivité face à des contaminants inattendus et leur fiabilité hors des conditions contrôlées de la démonstration.

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