Saisir une pièce, la faire pivoter puis la déposer exactement au bon endroit : c’est sur ce type de gestes que Samsung miserait pour son premier robot humanoïde. Selon Reuters et Yonhap, le groupe préparerait une présentation au CES de Las Vegas, en janvier 2027. Un prototype aurait déjà été montré à son conseil d’administration le 26 novembre, avec une démonstration centrée sur le contrôle des mouvements et la manipulation d’objets. Samsung n’a pas confirmé ce rendez-vous public et a refusé de commenter auprès de Reuters.

La précision des mains avant tout

La démonstration aurait eu lieu dans le centre de recherche robotique de Samsung à Séoul, en présence notamment de Roh Tae-moon, codirecteur général du groupe. Les administrateurs auraient pu observer la coordination du corps ainsi que les capacités des bras et des mains. Ce dernier point serait une priorité du développement : pour travailler sur une chaîne de production, le robot doit pouvoir saisir un objet, ajuster sa position et le manipuler avec précision.

Samsung pourrait d’ailleurs tirer parti de son expérience dans les smartphones pliants. Selon les sources industrielles citées par Yonhap, les techniques d’usinage et d’assemblage de précision développées pour ces appareils auraient été mises à contribution dans la conception des mains. Le constructeur n’a toutefois pas détaillé leur fonctionnement ni les technologies effectivement retenues.

La difficulté sera aussi de répéter les gestes avec une fiabilité suffisante. En septembre, Kris Hauser, responsable du laboratoire de robotique de Samsung RX, expliquait qu’un taux de réussite de 99 % ne convaincrait pas un industriel, qui attendrait plutôt 99,99 %. Sur 10 000 opérations, cela représente en moyenne 100 échecs dans le premier cas, contre un seul dans le second. Il évoquait alors les exigences d’un déploiement en usine ; Samsung n’a publié aucun résultat de ce type pour son prototype.

Des usines Samsung pour mettre le robot au travail

Le fabricant dispose déjà de sites où cette technologie pourrait trouver une application. Le 1er mars 2026, Samsung a annoncé son objectif de transformer ses installations de production en usines pilotées par l’IA d’ici à 2030. Le programme prévoit l’introduction progressive d’humanoïdes, aux côtés de robots spécialisés dans l’assemblage, le transport de pièces ou la gestion des équipements.

Ces machines devront fonctionner avec des logiciels capables de préparer et d’ajuster les opérations. Samsung prévoit notamment des simulations numériques de ses processus de fabrication, les « jumeaux numériques », pour examiner les opérations avant leur exécution dans les ateliers. L’IA doit également intervenir dans le contrôle qualité, la logistique et la maintenance. Des robots de surveillance sont prévus pour inspecter les endroits dangereux ou difficiles d’accès.

La création de sa division RX en juillet a donné une structure dédiée à cette ambition. Placée sous l’autorité directe de Roh Tae-moon, Robotics eXperience réunit la recherche, la stratégie et la préparation de la commercialisation. La démonstration devant le conseil d’administration donnerait ainsi un premier aperçu concret du robot sur lequel travaillent ses équipes.

Rainbow Robotics en soutien, mais encore peu de détails sur le modèle

Samsung s’appuie aussi sur son rapprochement avec Rainbow Robotics, dont il avait annoncé fin 2024 vouloir porter sa participation à 35 %. Cette entreprise sud-coréenne a été fondée par des chercheurs du KAIST à l’origine de l’humanoïde Hubo. L’objectif est d’associer leurs compétences en robotique aux logiciels et à l’intelligence artificielle de Samsung. Cette collaboration couvre également des robots collaboratifs et des machines mobiles destinées à la fabrication et à la logistique ; elle ne révèle donc pas, à elle seule, les caractéristiques du futur humanoïde.

Sur ce marché, les calendriers commencent à se préciser chez certains concurrents. Le robot IRON de XPeng doit notamment être commercialisé en 2027, avec des usages professionnels privilégiés au départ. Samsung n’a encore communiqué ni nom commercial, ni prix, ni date de livraison. Le prochain rendez-vous évoqué est le CES, organisé du 6 au 9 janvier 2027, sans jour précis annoncé pour la présentation du robot.