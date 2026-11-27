Des hackers ont réussi à pénétrer dans Cloud One, l’une des principales plateformes cloud de l’US Air Force, à savoir l’armée de l’air américaine. Cette infrastructure héberge des applications utilisées pour gérer des informations militaires sensibles, notamment les données du personnel, la logistique, la maintenance des avions et certains systèmes de défense aérienne. L’intrusion, révélée par Reuters, a entraîné plusieurs perturbations dans les systèmes informatiques de l’US Air Force.

La cyberattaque a été découverte au cours du dernier mois à l’occasion d’une opération de mise à niveau de la plateforme. Les pirates ont exploité une faille de sécurité logicielle pour accéder au plan de contrôle, la couche centrale qui permet d’administrer les différents services et applications hébergés sur Cloud One. Cette position pourrait théoriquement leur donner accès à de nombreuses informations opérationnelles, comme l’état de fonctionnement des appareils militaires ou les déplacements de pièces détachées. Rien ne permet toutefois de confirmer qu’ils ont effectivement consulté ces données.

L’US Air Force n’a pas confirmé publiquement les détails de l’attaque. Interrogée par Reuters, elle a répondu ne pas commenter « la posture de sécurité, les vulnérabilités ou l’état opérationnel de réseaux et de systèmes spécifiques », avant d’assurer prendre les mesures nécessaires pour protéger ses informations, ses systèmes et ses capacités opérationnelles. Le commandement cyber de l’armée américaine a néanmoins été sollicité pour évaluer les dégâts potentiels.

Une infrastructure militaire regroupant quatre géants du cloud

Lancée en 2017, Cloud One a été conçue pour centraliser une grande partie des besoins informatiques de l’US Air Force. La plateforme combine les infrastructures de Microsoft, Amazon, Oracle et Google afin d’héberger des dizaines d’applications utilisées par les services militaires. Parmi elles figurent le commandement et contrôle basé sur le cloud qui rassemble notamment des données issues des radars de défense aérienne en Amérique du Nord et le Theater Integrated Combat Munitions System chargé de suivre les stocks de bombes et de missiles sur plus de 200 sites militaires américains à travers le monde.

La découverte de l’intrusion a déjà provoqué plusieurs mesures de précaution. Les migrations d’applications administratives vers Cloud One ont été suspendues et les mises à jour des logiciels déjà hébergés sur la plateforme ont été bloquées. Certains utilisateurs ont également perdu leurs droits d’administration. Cette dernière mesure limite les possibilités d’intervention sur les systèmes concernés, alors même que les équipes informatiques doivent continuer à corriger les vulnérabilités logicielles.

Une nouvelle intrusion dans les infrastructures fédérales américaines

Cloud One figure parmi les plus importantes plateformes cloud de l’armée américaine. Sa gestion opérationnelle était confiée à SAIC jusqu’en 2025 avant que Leidos ne reprenne le contrat principal. L’entreprise n’a pas souhaité commenter l’incident et a renvoyé les questions adressées à Reuters vers l’US Air Force.

Cette affaire s’ajoute à une série de cyberattaques récemment révélées contre des organismes fédéraux américains, notamment le FBI, la CIA et le département du Trésor. Plusieurs de ces intrusions concernent des systèmes contenant des informations sensibles sur les activités gouvernementales et les infrastructures nationales. Aucun élément ne permet cependant d’établir un lien entre ces différentes affaires ni de confirmer que les hackers de Cloud One ont utilisé des outils de piratage reposant sur l’intelligence artificielle