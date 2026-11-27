Denis Villeneuve ne cache pas sa déception après la décision de Disney de sortir Avengers : Doomsday le même jour que Dune : Troisième Partie au cinéma. Dans une interview à Time, le réalisateur canadien explique pourquoi il ne pouvait pas déplacer son film, malgré la concurrence frontale avec le prochain blockbuster Marvel.

Un accord avec IMAX a empêché de changer la date de sortie de Dune 3

« Le premier Dune est sortie à la fin de la pandémie. Nous avons réalisé un excellent résultat au box-office dans un contexte très difficile. Nous avions le vent contraire. Pour le deuxième film, même chose : nous devions sortir à l’automne, mais les deux grèves à Hollywood nous ont contraints à repousser la sortie à la fin de l’hiver. Nous avons eu du succès, mais cela n’a pas été facile », raconte le cinéaste. Il espérait enfin bénéficier d’un lancement dans des conditions normales pour ce troisième volet, sans pandémie ni conflit social dans l’industrie du cinéma.

« Pour la troisième fois, je me suis dit : enfin, il n’y a pas de pandémie et aucune grève en vue. Nous allons avoir une sortie normale. Et puis Disney a placé la plus grande franchise de tous les temps face à nous. Je ne suis pas idiot. Ces films sont des mastodontes », poursuit-il.

Le réalisateur reconnaît avoir été particulièrement contrarié par cette décision de Disney. « J’ai été profondément déçu. Mais nous nous étions engagés sur cette date avec IMAX. Il était impossible de la déplacer. J’ai donc accepté mon sort en priant les dieux du cinéma », explique-t-il. Warner Bros et Legendary Pictures avaient effectivement préparé une sortie ambitieuse en IMAX pour ce troisième volet qui a été tourné avec les caméras du format grand écran.

Denis Villeneuve refuse néanmoins de présenter la sortie comme une confrontation directe avec Marvel. « Dune n’est pas un mastodonte comme Avengers, mais c’est un petit animal séduisant qui possède une sacrée puissance de feu et j’espère que nous survivrons », plaisante-t-il. Avant d’ajouter : « Est-ce que je suis en compétition avec Avengers ? Absolument pas. C’est un T. rex. Mais je suis fier de mon film, car je pense qu’il tient ses promesses ».

Dunesday pourrait devenir un week-end historique au box-office

Les deux films sortiront au cinéma le 16 décembre. Cette coïncidence a déjà inspiré le surnom de « Dunesday », en référence au phénomène Barbenheimer de l’été 2023 lorsque Barbie et Oppenheimer avaient partagé la même date de sortie et généré un engouement considérable autour de leur double programmation.

Le réalisateur reconnaît d’ailleurs que cette confrontation pourrait finalement profiter aux exploitants de salles. « Cela pourrait devenir l’un des plus gros week-ends de l’histoire du box-office grâce aux deux films », estime-t-il. Avengers : Doomsday dispose d’une franchise particulièrement populaire et d’un casting réunissant notamment Robert Downey Jr., Chris Evans et Chris Hemsworth. Dune : Troisième Partie mise de son côté sur le retour de Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh et Robert Pattinson dans le dernier chapitre de la trilogie réalisée par Denis Villeneuve.

Le cinéaste semble donc avoir accepté cette coïncidence de calendrier, même s’il aurait préféré bénéficier d’une fenêtre de sortie moins concurrentielle. Il reste convaincu de la qualité de son film et entend défendre son propre univers face à l’une des plus grosses productions Marvel.