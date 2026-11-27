C’est le jour J : le Black Friday 2026 commence ce vendredi 27 novembre ! Après une semaine de promotions, les enseignes entrent dans le temps fort de l’opération, avec des prix qui peuvent encore évoluer au fil des heures. Pour vous aider à trouver une offre utile, nous avons fait le tri dans notre sélection : smartphones, ordinateurs, téléviseurs, consoles, audio, objets connectés et électroménager sont réunis par catégorie. Que vous prépariez les cadeaux de Noël ou le remplacement d’un appareil, retrouvez les bons plans retenus, accompagnés des codes et des conditions nécessaires pour bénéficier du tarif indiqué.
Les prix et les disponibilités peuvent changer au cours de la journée.
Mis à jour à 10h23
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- 10€ en chèques cadeaux tous les 100€ d’achat éligibles (hors écoparticipation) sur @Fnac – avec le code
HAPBF10, pour les adhérents hors Fnac&Moi, jusqu’à 14h ce 27 novembre ; non cumulable avec un autre code ou une offre en chèques cadeaux ; chèques valables jusqu’à la fin du mois suivant leur attribution
- 2 jeux de société achetés, le troisième offert sur une sélection sur @Fnac – ajouter trois jeux de la sélection au panier ; le moins cher est offert
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- 🔥3 Mois gratuits à Amazon Music Unlimited – nouveaux abonnés, puis renouvellement automatique à 12,14 €/mois jusqu’à résiliation
- 3 mois d’abonnement Audible à 0,99 €/mois – offre Standard, sans abonnement ni essai actif, puis 5,99 €/mois avec résiliation mensuelle possible
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- Station de charge magnétique UGREEN Zapix 2-en-1 — iPhone 7,5 W et AirPods 5 W à 22,99€ sur @Amazon – adaptateur secteur non fourni
- HOT! Ecouteur avec traducteur intégré Timekettle W4 Pro AI Interpreter à 359€ au lieu de 449€ sur @Amazon
- Traceur UGREEN FineTrack 2 – design ballon de football, noir, compatible Apple Localiser à 7,99€ sur @Amazon
- Casque Apple AirPods Max 2 – Lumière stellaire à 549€ sur @Carrefour – 109,80€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- Écouteurs Apple AirPods 5 avec réduction active du bruit et boîtier de charge USB-C à 129€ sur @Cdiscount
- Montre Samsung Galaxy Watch Ultra – 47 mm, 4G, blanc titane et chargeur secteur inclus à 329,99€ sur @Amazon
- Drone DJI Avata 360 avec télécommande DJI RC 2 à 634,27€ sur @Cdiscount – avec le code
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- HOT! Pack Blink caméra extérieure 2K+ + sonnette vidéo filaire 2K+ + module de synchronisation à 34,99€ sur @Amazon
- HOT! Écouteurs sans fil Nothing Ear (3) – blancs, réduction de bruit active à 99,99€ sur @Amazon
- Montre connectée Oppo Watch 5 à 139€ sur @Amazon
- HOT! Casque Bluetooth Bose QuietComfort Ultra noir – réduction de bruit active à 259,99€ sur @Boulanger
- Shokz OpenRun Pro 2 — noir à 149€ sur @Amazon
- Réveil connecté Amazon Echo Spot — noir à 49,99€ sur @Amazon
- Montre connectée Garmin Vivoactive 5 – GPS, AMOLED, ivoire et bracelet silicone à 159,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Lot de 4 traceurs Apple AirTag de 2e génération à 79,99€ sur @Joybuy – avec le code
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- Exosquelette de randonnée Hypershell X Pro S à 849€ au lieu de 999€ sur @Amazon
- Exosquelette de randonnée Hypershell X Max S à 1 199€ au lieu de 1 499€ sur @Amazon
- Exosquelette de randonnée Hypershell X Ultra S à 1 699€ au lieu de 1 999€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Forerunner 265 – AMOLED, blanc et bleu à 269€ sur @Amazon
- Casque sans fil JBL Tune 530BT – beige, autonomie annoncée de 76 h à 29,99€ sur @Boulanger
- DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo – caméra 4K, émetteur Mic 2, poignée batterie et mini-trépied à 344€ sur @Amazon
- Lunettes connectées HTC Vive Eagle à 349€ sur @Amazon
- Lot de 2 modules connectés Meross MSS815 Matter avec suivi de consommation – fil neutre requis à 19,99€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil ouverts CMF by Nothing Clip Pro à 59€ sur @Amazon
- Casque sans fil Sony WH-1000XM4C – noir, réduction de bruit active à 199,99€ sur @Fnac
- Thermostat connecté Honeywell Home T6 – Wi-Fi à 121€ sur @Amazon
- Pack domotique Somfy TaHoma Switch avec capteur de consommation Linky à 139€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Batterie externe magnétique UGREEN Zapix – 10 000 mAh, Qi 7,5 W et USB-C 20 W à 24,69€ sur @Amazon
- Câble INIU USB-C vers USB-C – 100 W, 2 m, tressé à 5,97€ sur @Amazon
- Caméra extérieure solaire Baseus Security S1 Lite SoloCam – Wi-Fi, 2K à 35,99€ sur @Amazon
- Interrupteur connecté Sonoff BASIC-ZB1GSP pour rail DIN – Zigbee 3.0, 32 A à 16,31€ sur @Amazon
- Porte-cartes magnétique UGREEN FineTrack MagCards avec traceur Apple Localiser à 34,99€ sur @Amazon
- Caméra extérieure Ring Floodlight Cam 4K Pro avec projecteurs — blanche à 189,99€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Instinct 3 AMOLED – 45 mm à 269,99€ sur @Amazon
- Bague connectée Oura Ring 5 – argent, taille 7 à 319€ sur @Amazon
- HOT! Drone Antigravity A1 Explorer Bundle – caméra 360° 8K, lunettes Vision, contrôleur Grip, trois batteries et chargeur à 899€ au lieu de 1 599€ sur @Fnac
- HOT! Stabilisateur DJI Osmo Mobile 7P pour smartphone à 84€ sur @Amazon
- HOT! Casque sans fil Nothing Headphone (a) – réduction de bruit active à 99€ sur @Amazon
- Interrupteur connecté pour volet roulant Sonoff Orb-ZBRBS – Zigbee 3.0 à 16,14€ sur @Amazon
- Lot de 2 prises connectées Sonoff S60ZBTPF – Zigbee et suivi de consommation à 21,28€ sur @Amazon
- Écouteurs sans fil Marshall Minor IV – noirs à 78,99€ sur @Boulanger
- HOT! Casque sans fil Sony WH-1000XM6 — argent, réduction active du bruit à 319€ sur @Fnac – expédition à partir du 1er décembre
- Chargeur magnétique UGREEN MagFlow 2-en-1 – Qi2 25 W, pliable à 29,99€ sur @Amazon
- Enregistreur vocal Plaud Note Pro — noir, 64 Go à 149€ sur @Amazon
- Ceinture cardio Polar H9 — taille M–XXL à 41,99€ sur @Amazon
- Bracelet connecté Huawei Band 10 — noir à 26,98€ sur @Amazon
- Écouteurs Beats Studio Buds+ — ivoire, réduction active du bruit à 89€ sur @Amazon
- Capteur de Porte et Fenêtre ZigBee sans Fil – Compatible avec Alexa/Google Home, SONOFF Zigbee Hub Requis, Piles Incluses à 9,48€ au lieu de 11,46€ sur @Amazon
- Caméra Sportive DJI Osmo Action 4 Adventure Combo – 3 batteries, chargeur 3 batteries, perche extensible à 219,99€ sur @Fnac
- Apple Watch SE 3 GPS 40 mm – aluminium Lumière stellaire, bracelet Sport Sable S/M à 235€ sur @Darty
- HOT! Traceur Apple AirTag de 2e génération – à l’unité à 25€ sur @Amazon
- Apple Watch Series 12 GPS – 46 mm, aluminium gris sidéral à 419€ sur @Amazon
- Lot de 4 prises connectées Sonoff S61s avec télécommande à 30,09€ sur @Amazon
- HOT! Écouteurs Apple AirPods Pro 3 avec réduction active du bruit à 188€ sur @Amazon
- HOT! Enceinte connectée Amazon Echo Dot Max à 54,99€ sur @Amazon
- HOT! Casque sans fil Sony WH-1000XM5 — noir à 217,99€ sur @Amazon
- Montre connectée Google Pixel Watch 5 – 41 mm, Wi-Fi à 339€ sur @Amazon
- Bracelet connecté Xiaomi Smart Band 11 à 54,99€ sur @Amazon
- Enceinte connectée Amazon Echo Dot — 5e génération, anthracite à 34,99€ sur @Amazon
- Pack de caméras Ring Outdoor Camera 2K + Indoor Camera Plus à 49,99€ sur @Amazon
- Sonnette vidéo sans fil Ring Battery Video Doorbell 2K à 49,99€ sur @Amazon
- Montre connectée CMF by Nothing Watch 3 Pro à 57,23€ sur @Amazon
- Écouteurs Apple AirPods 4 avec réduction active du bruit à 129€ sur @Amazon
- Écouteurs Google Pixel Buds 2a — réduction active du bruit à 79€ sur @Amazon
- Casque sans fil Beats Studio Pro — kaki à 159€ sur @Amazon
- Casque sans fil Beats Solo 4 — sable à 99€ sur @Amazon
- HOT! Lunettes connectées Ray-Ban Meta Gen 2 Wayfarer — noir brillant, verres G15 verts à 303,94€ sur @Amazon
- Détecteur de fumée Heiman HS1SA-E-Plus — Zigbee 3.0 à 26,57€ sur @Amazon
- Compteur d’énergie connecté Meross EM06P — Wi-Fi, 6 canaux à 61,36€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin fēnix 8 AMOLED — 43 mm à 549,99€ sur @Amazon
- Détecteur de présence Meross MS615 — Matter over Thread, radar mmWave, PIR et luminosité à 28,49€ sur @Amazon
- HOT! Casque sans fil Sonos Ace avec réduction active du bruit – noir à 169,99€ sur @Fnac – pour les adhérents, hors Fnac&Moi ; également à 174,99€ chez Boulanger
- Réveil connecté Amazon Echo Time – graphite à 104,99€ sur @Amazon
- Amazon Echo Show 8 nouvelle génération – écran HD 8,7 pouces à 109,99€ sur @Amazon
- Passerelle USB Zigbee 3.0 Sonoff ZBDongle-P – compatible ZHA et Zigbee2MQTT à 17,96€ sur @Cdiscount
- HOT! DJI Osmo Pocket 3 – caméra stabilisée 4K, version standard noire à 259€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Tensiomètre connecté Withings BPM Vision – mesure au bras, écran couleur de 2,8 pouces, Wi-Fi et Bluetooth à 139,95€ au lieu de 178,99€ sur @Boulanger
- Chargeur USB-C UGREEN Zapix 65 W – GaN II, AVS/PPS, avec câble USB-C de 1 m à 19,99€ sur @Amazon
- Chargeur Belkin GaN USB-C 100 W repliable – blanc, 1 port USB-C à 29,99€ sur @Boulanger – 17,99€ après ODR de 12€ ; dossier à déposer sous 15 jours, dans la limite des 4 000 premières participations
- HOT! Montre Connectée Garmin Vivoactive 6 – GPS, AMOLED, Bluetooth, Wi-Fi, 42mm, Lunar Gold à 199,99€ au lieu de 249,99€ sur @Boulanger
- Montre Connectée Huawei Watch Fit 4 à 99,99€ sur @Amazon
- Caméra de surveillance TP-Link Tapo C211 – 2K, 3 Mpx, rotation à 360° à 19,90€ sur @Amazon
- Casque à conduction osseuse Shokz OpenMove – Gris à 63,99€ sur @Carrefour
- Compteur d’énergie triphasé Shelly Pro 3EM 120A V2 à 95,81€ sur @Amazon
- HOT! Amazon Echo Hub – écran de contrôle domotique 8 pouces, Alexa, Zigbee, Matter et Thread à 79,99€ sur @Amazon
- Écouteurs Bose Sport Open (2026) noirs – conception ouverte, Bluetooth et IP54 à 169,99€ sur @Boulanger
- Montre GPS Garmin Venu 3S AMOLED 41 mm – Lin à 293,55€ sur @Amazon
- Montre GPS Garmin Forerunner 55 42 mm – Noir à 124,99€ sur @Amazon
- HOT! Drone Antigravity A1 Standard Bundle avec batterie – caméra 360° 8K, lunettes Vision, contrôleur Grip et une batterie à 869€ au lieu de 1399€ sur @Amazon
- Kit de détection de fuite d’eau X-Sense SWS0A41 – 4 capteurs et station SBS50, notifications sur smartphone à 53,19€ au lieu de 69,99€ sur @Amazon
- Sonnette sans fil AVANTEK – 1 bouton et 1 carillon, IP55, portée annoncée de 400 m, noir à 15,91€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
- Lot de 2 détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone X-Sense XP0A-SR – autonomes, alerte vocale en français et pile remplaçable à 56,31€ au lieu de 77,99€ sur @Amazon
- Mini-drone DJI Neo à 119€ sur @Amazon
- Caméra de surveillance extérieure eufy SoloCam S340 – 3K à 109€ au lieu de 186€ sur @Amazon
- Pack DJI Mini 5 Pro Fly More Combo avec DJI RC 2 + caméra DJI Osmo Pocket 3 offerte à 999,99€ sur @Fnac – ajouter le drone et la Pocket 3 éligible au panier
- Casque audio Shokz OpenRun Mini USB-C noir à 99,99€ sur @Cdiscount
- Pack de 3 Lumière Philips Hue Spots GU10 – White and Color Ambiance, LED intel, 400 lm, 4,2 W à 99,99€ au lieu de 145,96€ sur @Amazon
- Batterie externe UGREEN Nexode – 45W, 20000 mAh à 25,64€ au lieu de 39,99€ sur @Amazon
- HOT! Microphones DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Boîtier de Recharge), Audio de HQ, 48 h d’Utilisation à 75€ sur @Amazon
- HOT! Émetteur Mic Mini Dji – Blanc Artique à 25€ au lieu de 39,12€ sur @Amazon
- HOT! Micro DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX) à 42,50€ au lieu de 59€ sur @Amazon
- HOT! Montre Samsung Galaxy Watch7 – 44 mm, Bluetooth, Kaki à 119,99€ sur @Carrefour – retrait dans les magasins participants
- Montre connectée Google Pixel Watch 4 – 45 mm, Bluetooth, argent / bracelet Porcelaine à 249€ au lieu de 449€ sur @Fnac
- HOT! Pack Arlo Essential 3 – 2 caméras extérieures + 1 caméra intérieure à 149,99€ au lieu de 169,99€ sur @Fnac
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro – Bordeaux à 55,85€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Coque Apple en tissage technique avec MagSafe pour iPhone 18 Pro Max – Bordeaux à 55,83€ au lieu de 69€ sur @Amazon
- Chargeur Anker GaN 140 W – 4 ports à 59,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 100 W – 4 ports à 31,99€ sur @Amazon
- Chargeur Anker Prime GaN 67 W – 3 ports à 25,99€ sur @Amazon
- Chargeur UGREEN Nexode GaN 30 W – USB-C à 13,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 1 m à 44,99€ sur @Amazon
- Chargeur Apple MagSafe jusqu’à 25 W – câble 2 m à 36,99€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- Google Pixel 10a – 128 Go, Noir Volcanique à 429,99€ sur @Carrefour – 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- Samsung Galaxy Z Fold8 5G – 256 Go, Gris Graphite à 1 499€ sur @Fnac – 1 199€ après ODR Samsung de 300€ ; dossier à déposer au plus tard le 3 janvier 2027
- HOT! Samsung Galaxy S26 FE 128 Go — vert d’eau, version française à 514€ sur @Cdiscount – avec le code
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- HOT! Smartphone Google Pixel 11 – 256 Go, noir volcanique à 649€ sur @Amazon
- HOT! Google Pixel 11 – 512 Go, noir volcanique à 748,99€ sur @Amazon
- Smartphone renforcé Blackview – 128 Go, batterie 10 000 mAh, écran 6,56 pouces 90 Hz à 199,99€ au lieu de 209,99€ sur @Amazon
- HOT! Smartphone POCO X8 Pro – RAM 8 Go, 256 Go, noir à 301,53€ sur @Amazon
- Smartphone Motorola Edge 70 Plus – 8 Go de RAM, 256 Go à 549€ sur @Amazon
- Smartphone Sony Xperia 1 VIII à 1 249€ sur @Amazon
- Smartphone Oppo Reno 15 F 5G – RAM 8 Go, 256 Go, noir à 274,54€ sur @Amazon
- HOT! Apple iPhone 17 Pro Max – 256 Go, bleu intense à 1 159€ sur @Joybuy – avec le code
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- Apple iPhone Air – 256 Go, noir sidéral à 979€ sur @Amazon
- Smartphone Fairphone 6+ 5G — 12 Go RAM, 256 Go, Noir Horizon à 599€ sur @Fnac
- Smartphone Google Pixel 11 Pro – 256 Go, vert olive à 895,88€ sur @Amazon
- Smartphone Nothing Phone (4b) — RAM 8 Go, 128 Go à 299€ sur @Amazon
- HOT! Pack Samsung Galaxy A56 Enterprise Edition — RAM 8 Go, 128 Go, noir et vitre de protection à 299€ sur @E.Leclerc
- Pack Samsung Galaxy A37 5G 128 Go Graphite Black + enceinte JBL Grip noire à 349€ au lieu de 569€ sur @Boulanger
- HOT! Pack Samsung Galaxy S25 Edge 5G 256 Go Noir titane + casque Force Play Immersion II à 599€ sur @Darty – retrait en magasin uniquement
- Google Pixel 11 Pro XL 256 Go à 1067,85€ sur @Amazon
➡️ Tablettes / Liseuses :
- Apple iPad Air 13 pouces M4 — Wi-Fi, 256 Go, bleu à 999€ sur @Amazon
- Tablette Lenovo Yoga Tab Gen 2 – 11,1 pouces, RAM 8 Go, stockage 256 Go et stylet Tab Pen Pro 2 inclus à 539,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- HOT! Tablette Amazon Alexa Tablet 8 – écran 8,7 pouces, RAM 4 Go, 64 Go, avec publicités à 114,99€ sur @Amazon
- HOT! Tablette Amazon Alexa Tablet 8 – écran 8,7 pouces, RAM 4 Go, 128 Go, avec publicités à 139,99€ sur @Amazon
- Liseuse Amazon Kindle Paperwhite – écran 7 pouces, 16 Go, noir à 144,99€ sur @Boulanger – version avec publicités
- Tablette Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi – 11 pouces, RAM 8 Go, 128 Go, gris à 179,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Tablette Lenovo IdeaTab Plus – écran 12,1 pouces 2,5K, RAM 8 Go, 256 Go, stylet et folio à 274,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Tablette Amazon Alexa Tablet 11 – écran 11 pouces, RAM 8 Go et 128 Go à 229,99€ sur @Amazon
- Liseuse Kindle Scribe Colorsoft — 64 Go à 489,99€ sur @Amazon
- Apple iPad Air 13 pouces M4 — Wi-Fi, 128 Go, gris sidéral à 889€ sur @Amazon
- Apple iPad Pro 13 pouces M5 — Wi-Fi, 256 Go, argent à 1 549€ sur @Amazon
- Pack Samsung Galaxy Tab S10 FE — Wi-Fi, 128 Go, anthracite + Book Cover Keyboard à 449,99€ sur @Darty
- HOT! Samsung Galaxy Tab S10+ Wi-Fi – 12,4 pouces, 256 Go, grise et S Pen inclus à 699,99€ sur @Fnac
- Tablette Lenovo Tab M11 11 pouces – RAM 4 Go, 128 Go et stylet inclus à 119€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants ; avec la carte E.Leclerc ; chargeur non fourni
- HOT! Tablette Microsoft Surface Pro 12 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 599€ sur @Amazon – clavier et stylet vendus séparément
- HOT! Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go – écran couleur 7 pouces à 164,99€ sur @Amazon
- Liseuse Kobo Libra Colour – écran couleur 7 pouces, 32 Go, blanc à 239,99€ au lieu de 269,99€ sur @Darty
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
- HOT! Pack Nintendo Switch bleu néon / rouge néon + Mario Kart 8 Deluxe à 189,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- HOT! Pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 484,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- HOT! Pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort + étui de voyage PlayTrek à 434,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Pack Nintendo Switch 2 + EA Sports FC 27 à 481,83€ sur @Amazon
- Console Nintendo Switch 2 – batterie remplaçable par l’utilisateur à 449€ sur @Amazon
- HOT! Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 474,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 295,99€ sur @Amazon – jeu offert à activer avec un compte Meta jusqu’au 4 janvier 2027
- Console portable MSI Claw A1M-212FR — Core Ultra 5 135H, RAM 16 Go et SSD 1 To à 499€ sur @Carrefour – 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ sur @Fnac – jeu à télécharger ; 30€ en chèques cadeaux pour les adhérents, hors Fnac&Moi, jusqu’au 30 novembre ; crédit valable 30 jours après réception
➡️ Jeux :
- Clair Obscur: Expedition 33 sur Xbox Series X à 35,99€ sur @Cdiscount
- Captain Tsubasa 2: World Fighters sur PS5 à 35,28€ sur @Amazon
- Grand Theft Auto V sur Xbox Series X à 13,99€ sur @Cdiscount
- HOT! Hell Is Us sur PS5 – édition physique à 15,90€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc
- HOT! Ghost of Yōtei sur PS5 à 34,99€ sur @Joybuy – avec le code
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- God of War Ragnarök sur PS5 à 24,99€ sur @Amazon
- The Rogue Prince of Persia – Immortal Edition avec steelbook sur PS5 à 19,11€ sur @Amazon
- Lies of P sur PS5 à 24,99€ sur @Amazon
- Final Fantasy XVI sur PS5 – édition physique à 19,99€ sur @Fnac
- Saros sur PS5 à 39,99€ sur @Joybuy
- Dragon Quest I & II HD-2D Remake sur PS5 à 33,68€ sur @E.Leclerc
- HOT! Final Fantasy VII Rebirth sur Nintendo Switch 2 + carte Magic: The Gathering à 26,06€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants ; carte-clé de jeu, téléchargement requis
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles sur PS5 à 26,06€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- Star Wars: Dark Forces Remaster sur Nintendo Switch à 14,99€ sur @Amazon
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Xbox Series X à 27,44€ sur @Amazon
- Cult of the Lamb: Definitive Edition sur Nintendo Switch à 29,51€ sur @Amazon
- Star Wars: Galactic Racer – Deluxe Edition sur PS5 à 33,57€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Gran Turismo 7 sur PS4 à 24,99€ sur @Amazon
- HOT! Cronos: The New Dawn sur Nintendo Switch 2 à 23,35€ sur @Amazon – carte-clé de jeu, téléchargement requis
- The Last of Us Remastered — PlayStation Hits sur PS4 à 8,99€ sur @Amazon
- Sackboy : A Big Adventure sur PS5 à 22,99€ sur @Amazon
- Gran Turismo 7 sur PS5 à 31,14€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Screamer sur PS5 à 11,99€ sur @Cultura – retrait en magasin selon disponibilité
- The Last of Us Part I Remake sur PS5 à 26,14€ sur @Joybuy – avec le code
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- Ghost of Tsushima Director’s Cut sur PS5 à 26,11€ sur @Joybuy – avec le code
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- HOT! Final Fantasy VII Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 à 24,99€ sur @Fnac – carte-clé de jeu, téléchargement requis
- Monster Hunter Wilds sur Xbox Series X à 16,77€ sur @Amazon
- HOT! The Outer Worlds 2 sur PS5 à 18,50€ sur @Fnac
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch à 41,90€ sur @Amazon
- Diablo IV: Age of Hatred Collection sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Cdiscount – code de téléchargement dans la boîte
- HOT! Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur PS5 à 13,42€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc ; retrait en magasin uniquement
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur PS5 à 32,99€ sur @Amazon
- Super Bomberman Collection sur Xbox Series X à 18,99€ sur @Amazon
- Clair Obscur: Expedition 33 sur PS5 à 39,99€ sur @Fnac
- HOT! Bravely Default Flying Fairy HD Remaster sur Nintendo Switch 2 à 18€ sur @Amazon – carte-clé de jeu, téléchargement requis
- Assassin’s Creed Black Flag Resynced, édition de lancement sur Xbox Series X à 34,99€ sur @Micromania
- Dragon Ball: Sparking! Zero sur PS5 à 23,99€ sur @Joybuy
- Call of Duty: Modern Warfare 4 sur PS5 à 49,99€ sur @Fnac
- Anno 117: Pax Romana sur PS5 à 19,99€ sur @Cultura
- Control Ultimate Edition sur PS5 à 18,99€ sur @Amazon
- HOT! Sonic X Shadow Generations sur Nintendo Switch 2 à 17,87€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Rayman: 30th Anniversary Edition sur Nintendo Switch à 16,25€ sur @Amazon
- HOT! SHINOBI: Art of Vengeance sur PS5 à 13,47€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- HOT! LEGO Horizon Adventures sur PS5 à 9,87€ sur @Fnac
- Kingdom Come: Deliverance II, Day One Edition sur Xbox Series à 16,80€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Star Wars Outlaws Gold Edition sur Nintendo Switch 2 à 24,99€ sur @Amazon
- HOT! Yakuza 0: Director’s Cut sur Nintendo Switch 2 à 17,87€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- HOT! Let’s Sing 2026 sur Nintendo Switch à 13,47€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- The Last Ninja Collection sur Nintendo Switch – Édition Limitée à 19,77€ sur @Amazon
- HOT! Persona 3 Reload sur Nintendo Switch 2 à 21,44€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- HOT! Yakuza 0: Director’s Cut sur PS5 à 16,80€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- Ori: The Collection sur Nintendo Switch à 19,29€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- The Last of Us Part II Remastered sur PS5 à 25,94€ sur @Cdiscount
- HOT! Cyberpunk 2077: Ultimate Edition sur Nintendo Switch 2 à 38,40€ sur @E.Leclerc – offre en magasin jusqu’au 28 novembre
- HOT! God of War — PlayStation Hits sur PS4 à 8,94€ sur @Cdiscount
- Battlefield 6 Édition Standard sur PS5 à 25,31€ sur @Amazon – connexion Internet et compte EA requis, y compris en solo
- Uncharted: The Nathan Drake Collection — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount
- God of War III Remastered — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount
- Bloodborne — PlayStation Hits sur PS4 à 8,99€ sur @Cdiscount
- Ratchet & Clank — PlayStation Hits sur PS4 à 9,99€ sur @Cdiscount
- Suikoden I & II HD Remaster Day One Edition sur Nintendo Switch à 28,24€ sur @E.Leclerc – retrait dans une sélection de magasins
- Rayman: 30th Anniversary Edition sur PS5 à 17,11€ sur @Amazon
- High on Life: Nintendo Switch 2 Edition à 35,01€ sur @Amazon
- Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur PS5 à 33,57€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin
- Red Dead Redemption 2 sur PS4 à 15,99€ sur @Cdiscount
- MOUSE: P.I. For Hire sur PS5 à 16,99€ sur @Amazon
- Fire Emblem: Fortune’s Weave sur Nintendo Switch 2 à 53,95€ sur @Joybuy – avec le code
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- Final Fantasy Resonance sur Nintendo Switch 2 à 45,28€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- Xenoblade Chronicles X Definitive Edition sur Nintendo Switch à 34,99€ sur @Joybuy – avec le code
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- Star Wars Outlaws sur PS5 à 14,99€ sur @Fnac
- The Disney Afternoon Collection sur Nintendo Switch à 14,24€ sur @E.Leclerc – offre en magasin
- Assassin’s Creed Shadows sur PS5 à 22,58€ sur @E.Leclerc – avec la carte E.Leclerc
- HOT! Nintendo Switch Sports Resort sur Nintendo Switch 2 à 34,99€ sur @Joybuy – avec le code
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- Star Fox sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code
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- Hades II – Nintendo Switch 2 Edition à 30,94€ sur @Joybuy – avec le code
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- Splatoon Raiders sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code
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- Mortal Kombat 1 sur PS5 à 13,42€ au lieu de 20,14€ sur @E.Leclerc – offre en magasin
- Lego Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sur Nintendo Switch 2 à 35,75€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
- HOT! Kingdom Come: Deliverance II – Day One Edition sur PS5 à 16,80€ sur @E.Leclerc – retrait dans une sélection de magasins
- 007 First Light sur PS5 à 40,28€ sur @E.Leclerc – retrait dans les magasins participants
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
- HOT! Pack Logitech G29 avec pédalier et levier Driving Force Shifter + Gran Turismo 7 sur PS5 à 189,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Volant et pédalier Logitech G923 — Xbox Series X|S, Xbox One et PC à 179€ sur @Cdiscount – avec le code
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- HOT! Pack Logitech G29 avec volant, pédales et casque sans fil G733 – PS5, PS4 et PC à 159,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- HOT! Caméra officielle Nintendo Switch 2 USB-C à 24,99€ sur @Joybuy
- Manette sans fil Turtle Beach Rematch Donkey Kong pour Switch à 29,69€ sur @Amazon – compatible Switch 2, sans bouton C
- Manette sans fil Xbox – Carbon Black à 42,44€ sur @Amazon
- HOT! Manette sans fil Turtle Beach Afterglow Wave pour Nintendo Switch 2 – violet à 33,92€ sur @Cdiscount
- Casque gaming sans fil SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless à 219,99€ sur @Amazon
- Sacoche de transport PDP Pull-N-Go Mario pour Nintendo Switch à 6,99€ sur @Fnac
- Manette sans fil Turtle Beach Rematch – noire, RGB, pour Nintendo Switch 2 à 45€ sur @Amazon
- Sacoche PDP Commuter Case Elite Edition pour Nintendo Switch à 5,99€ sur @Fnac
- Casque gaming sans fil SteelSeries Arctis Nova Pro Omni – graphite à 319,99€ sur @Amazon
- Manette Nintendo Switch Pro Controller à 49,99€ sur @Joybuy – avec le code
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- HOT! Casque gaming sans fil Logitech G Astro A50 Gen 5 avec station de recharge — blanc à 169,99€ sur @Amazon
- HOT! Casque sans fil Logitech G PRO X 2 Lightspeed – blanc à 112,39€ sur @Cdiscount
- Casque de réalité virtuelle Sony PlayStation VR2 à 324€ sur @Cdiscount – avec le code
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- HOT! Housse Belkin pour Nintendo Switch 2 avec batterie externe de 10 000 mAh à 19,99€ sur @Boulanger – 11,99€ après ODR de 8€ ; dossier à déposer sous 15 jours, dans la limite des 4 000 premières participations
- Volant et pédalier Logitech G29 Driving Force – PS5, PS4 et PC à 159,97€ sur @Amazon
- Manette Nintendo Switch 2 Pro Controller à 64,89€ sur @Joybuy – avec le code
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- Casque sans fil Sony Pulse Elite V2 – PS5 / PC, Bluetooth et dongle USB à 109,99€ sur @Boulanger
- Manette sans fil Xbox Series et PC – Robot White à 39,99€ sur @Joybuy – avec le code
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- Manette sans fil Sony DualSense blanche – PS5 / PC à 54,99€ au lieu de 71,98€ sur @Cdiscount
- Manette sans fil Sony DualSense Edge blanche – PS5 / PC à 168,84€ au lieu de 189€ sur @E.Leclerc – offre en magasin
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
- Serveur NAS Ugreen NASync DXP480T Plus – 4 Baies M.2 NVMe, Intel Core i5 (12e Gén), Port 10 GbE, Wi-Fi 6, Gris à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger
- HOT! NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100, RAM 8 Go et réseau 2,5 GbE à 304,99€ sur @Cdiscount – avec le code
25DES299 ; vendu sans disques
- NAS TerraMaster F2-425 – 2 baies, Intel N5095, RAM 4 Go et réseau 2,5 GbE à 255,99€ sur @Amazon – vendu sans disques
- NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 169,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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➡️ SSD :
- SSD Crucial P310 1 To — M.2 NVMe PCIe 4.0 à 134,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- SSD PNY CS900 2 To — SATA 2,5 pouces à 189,98€ sur @Cdiscount – avec le code
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- SSD PNY CS900 500 Go — SATA 2,5 pouces à 59,99€ sur @Cdiscount
- SSD externe Lenovo PS6S – 1 To, argent et orange à 139,99€ sur @Fnac
- SSD Samsung 9100 Pro 1 To – NVMe PCIe 5.0 à 194,98€ sur @Amazon
- SSD SanDisk Optimus GX Pro 8100 — 1 To, PCIe Gen5, sans dissipateur à 204,99€ sur @Amazon
- SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon
— 🔥 TV / Son —
- HOT! Pack de 2 Amazon Echo Dot Max anthracite + Fire TV Stick 4K Plus à 127,99€ sur @Amazon
- Enceinte Bluetooth portable JBL Go 5 — noire à 34,99€ sur @Amazon – avec le coupon à cocher
- HOT! Enceinte Bluetooth portable JBL Charge 6 — noire à 104,98€ sur @Amazon – avec le coupon à cocher
- TV OLED Samsung TQ65S95H — 65 pouces, 4K et boîtier One Connect à 1 799,10€ sur @Boulanger – avec le code
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- TV Philips 65OLED761 – OLED 65 pouces, 4K, 120 Hz et Ambilight à 1 149,99€ sur @Carrefour – 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- TV TCL 65C6K Pro – QD-Mini LED 65 pouces, 4K et 144 Hz à 749,99€ sur @Carrefour – 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- TV Hisense 55U7SE – Mini LED 55 pouces, 4K et 144 Hz à 527,57€ sur @E.Leclerc – 30% crédités sur la carte E.Leclerc ce 27 novembre uniquement ; livraison annoncée à partir du 7 décembre
- HOT! TV LG OLED83C64LA – 83 pouces, OLED evo 4K à 2 290€ sur @Amazon
- HOT! TV Philips Ambilight 65OLED770/12 – 65 pouces, OLED 4K et 120 Hz à 999,99€ sur @Amazon
- HOT! TV LG OLED65G6 (2026) – OLED evo 65 pouces et 4K à 1 800,62€ sur @Fnac – après 10% de remise automatique au panier, jusqu’au 30 novembre
- TV TCL 75X11L — 75 pouces, SQD Mini LED 4K et 144 Hz à 1 979,10€ sur @Boulanger – après 10 % de remise au panier, jusqu’au 30 novembre
- HOT! TV TCL 85C89L – 85 pouces, SQD Mini LED 4K et 144 Hz à 1 664,10€ sur @Boulanger – après 10% de remise au panier, jusqu’au 30 novembre
- HOT! TV Sony Bravia 8 II 65XR8M2 – 65 pouces, QD-OLED 4K et 120 Hz à 1 710,62€ sur @Fnac – après remise automatique au panier ; expédition à partir du 3 décembre
- TV TCL 65C89L — 65 pouces, SQD Mini LED 4K et 144 Hz à 1 079€ sur @Boulanger – 979€ après ODR de 100€
- HOT! TV Samsung TQ65S85H — OLED 65 pouces, 4K et 120 Hz à 1 099,99€ sur @Carrefour – 200€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat ; jusqu’au 1er décembre
- HOT! TV OLED LG OLED55C6 – 55 pouces et 4K à 1099€ sur @Darty
- HOT! TV Mini LED Samsung TQ75QN74H 2026 – 75 pouces, 4K à 899€ sur @Boulanger
- HOT! Barre de son Samsung HW-Q995H – Dolby Atmos 11.1.4, caisson et enceintes arrière à 800€ sur @Boulanger
- HOT! Pack enceinte Marshall Stanmore III et casque sans fil Major V à 279,99€ sur @Boulanger
- Pack de 2 enceintes Sonos Era 100 SL noires – Wi-Fi, Bluetooth et AirPlay à 299€ sur @Boulanger
- TV Samsung TQ55S99H (2026) – OLED 4K, 55 pouces, 4 HDMI 2.1 à 1 699€ sur @Boulanger
- Barre de son Bose Smart Soundbar noire – Dolby Atmos, Wi-Fi, AirPlay et Bluetooth à 329€ sur @Boulanger
- TV OLED Sony BRAVIA 6 (2026) – 55 pouces, 4K, 120 Hz, Google TV à 999€ sur @Boulanger
- TV Samsung 75M70H — Mini LED 4K, 75 pouces à 679,99€ sur @Amazon
- TV TCL 75Q7C — 75 pouces, QD-Mini LED 4K et 144 Hz à 794,99€ sur @Joybuy – avec le code
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- Enceinte Bluetooth JBL Partybox Stage 320 noire à 349€ sur @E.Leclerc
- Enceinte résidentielle Harman Kardon Aura Studio 5 noire à 228,99€ sur @Boulanger
- HOT! TV TCL NXTVision 55A300 Pro – QLED 55 pouces, 4K 144 Hz, barre de son et caisson Bang & Olufsen à 649€ sur @Amazon
- TV Hisense 55E7S – QLED 55 pouces, 4K et 60 Hz à 349,99€ sur @Carrefour
- Vidéoprojecteur BenQ TK705i – 4K, 3 000 lumens et Google TV à 999€ sur @Amazon
- TV LG OLED77B6ELC – OLED 77 pouces, 4K et 120 Hz à 1 599,99€ sur @Carrefour – 500€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat ; jusqu’au 30 novembre ; retrait dans les magasins participants
- HOT! Microphone dynamique Shure SM58 S – XLR, avec interrupteur à 75,50€ sur @Cdiscount
- Enceinte Bluetooth JBL Charge Essential 3 – noire, avec fonction batterie externe à 79,99€ sur @Fnac
- TV Samsung Neo QLED 65QN70H — 65 pouces, 4K à 649€ sur @Amazon
- HOT! TV Samsung Mini LED 65M70H — 65 pouces, 4K à 499,98€ sur @Amazon
- TV Samsung OLED 48S85H — 48 pouces, 4K à 795€ sur @Amazon
- Platine vinyle Sony PS-LX3BT – Bluetooth, 33 et 45 tours à 189€ sur @Boulanger
- HOT! Enceinte Bluetooth portable JBL Flip 7 – étanche IP68 à 83,29€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip — Full HD 1080p, LED, 400 ISO lumens à 249€ sur @Cdiscount – avec le code
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- TV LG OLED55B6ELC – OLED 55 pouces, 4K et 120 Hz à 849,99€ sur @Carrefour – 180€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Flex 2 à 85,49€ sur @Amazon
- Enceinte Bluetooth Anker Soundcore 2 — IPX7 à 24,99€ sur @Amazon
- HOT! Enceinte Bluetooth JBL Xtreme 4 — noire à 169,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Soundcore Nebula Cosmos 4K SE – UHD 4K, source LED et laser, Dolby Vision et Google TV à 890€ sur @Son-Vidéo
- Vidéoprojecteur XGIMI Elfin Flip 4K — triple laser, Google TV à 724€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick HD — nouvelle génération à 23,99€ sur @Amazon
- TV TCL 55C69K — 55 pouces, QD-Mini LED 4K et Google TV à 499€ sur @Amazon
- TV Xiaomi L32MB-FAVEU 2026 — 32 pouces, HD et Fire TV à 139€ sur @Amazon
- HOT! TV Xiaomi F Pro – 75 pouces, QLED 4K, Fire TV et HDR10+ à 499€ sur @Amazon
- Enceinte Teufel Motiv XL – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Google Cast et 210 W à 519,98€ sur @Amazon
- Platine vinyle Bluetooth Swingson On Set BT à 59€ sur @Fnac
- Récepteur audio Bluetooth Ugreen 65059 – LDAC, Bluetooth 6.0 et jack 3,5 mm à 15,59€ sur @Amazon
- Enceinte Sonos Era 100 SL noire – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay et multiroom à 159€ au lieu de 199,99€ sur @Boulanger
- TV TCL 65QLED810L – 65 pouces, QD-Mini LED 4K, 144 Hz et Google TV à 599€ sur @E.Leclerc
- TV Samsung TU50M70H (2026) – 50 pouces, Mini LED 4K et Smart TV Tizen à 329,99€ sur @Joybuy
- TV Hisense 75UR9S (2026) – 75 pouces, 4K RGB Mini LED, 180 Hz à 1399€ au lieu de 1999€ sur @Darty
- Barre de son JBL SB 595 – 3.1.2, 440 W, Dolby Atmos et caisson de basses sans fil à 199€ sur @Boulanger
- Vidéoprojecteur portable XGIMI MoGo 4 Laser – Triple laser, Full HD 1080p, 550 lumens ISO, Google TV, Netflix, batterie 2h30, Harman Kardon à 499€ au lieu de 647€ sur @Amazon
- Pack Philips Hue Play Screen Sync + ruban LED gradient Play 65 pouces + lampe à poser Hue Play à 169,99€ au lieu de 299,99€ sur @Boulanger
- Vidéoprojecteur Xgimi MoGo 2 Pro Gen 2 à 299€ au lieu de 449€ sur @Son-vidéo
- HOT! Enceinte Sonos Era 300 à 439€ au lieu de 549€ sur @Son-vidéo
- Enceinte Bluetooth Marshall Acton III – noire à 179,99€ sur @Fnac
- HOT! Fire TV Stick 4K Max à 52,99€sur @Amazon
- Paire d’Enceintes Colonne Q Acoustics 3050i – Noir mat à 549€ sur @Son-vidéo
- Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000 – 8k, 7.2 Canaux, 360 Spatial Sound Mapping à 690€ sur @Fnac
- TV OLED Samsung 55S85H 55 pouces à 879€ sur @Amazon
- Lecteur multimédia Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 Laser à 439,99€ sur @Amazon
- Vidéoprojecteur Anker Nebula Capsule 3 – Full HD, Google TV + trépied batterie à 299,99€ au lieu de 499,99€ sur @Darty
- TV Philips 55OLED761 – 55 pouces, OLED 4K, Ambilight à 799,99€ au lieu de 1399,99€ sur @Carrefour – 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Pack de 2 routeurs mesh TP-Link Deco BE22 — Wi-Fi 7 double bande à 99,99€ sur @Boulanger
- Switch Ethernet UGREEN 95492EU – 10 ports RJ45 Gigabit et boîtier métal à 20,99€ sur @Amazon
- Clavier sans fil Logitech Signature Slim K950 – AZERTY, graphite, Bluetooth multi-appareils à 56,99€ sur @Amazon
- Souris sans fil Logitech G502 X Plus Lightspeed — noire, RGB à 79,99€ sur @Amazon
- Tapis de bureau Logitech Studio Series – 70 × 30 cm, gris à 11,19€ sur @Amazon
- Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2910 – Wi-Fi, réservoirs et 4 bouteilles incluses à 139,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Souris filaire Logitech G502 HERO à 28,45€ sur @Amazon
- Souris gaming sans fil Cherry XTRFY M64 bleue à 19,90€ sur @Amazon
- Clavier gaming Razer Huntsman Mini – AZERTY, format 60% et switches optiques linéaires à 49,90€ sur @Amazon
- HOT! Clavier mécanique Corsair K65 Plus Wireless – format 75%, AZERTY français, switches MLX Red à 81,66€ sur @Amazon
- Ensemble clavier et souris sans fil Logitech MK270 – AZERTY français à 19,92€ sur @Amazon
- Clavier mécanique filaire Keychron C2 Pro 8K – AZERTY français ISO-FR, RGB à 49,90€ sur @Amazon
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S Plus – avec repose-poignet, rétroéclairé, Bluetooth, multi-appareils compatible MX MASTER 3S à 79,99€ au lieu de 99,99€ sur @Amazon
- HOT! Clavier mécanique sans fil Logitech G915 X Lightspeed – AZERTY, switches tactiles, noir à 124,99€ sur @Cdiscount
- Station d’accueil magnétique ORICO 6-en-1 – USB-C et boîtier SSD M.2 NVMe 2230 à 22,10€ sur @Amazon – SSD vendu séparément
- Clavier mécanique THE G-LAB Keyz Elite 450 BW – AZERTY, sans fil et écran LCD à 80,99€ sur @Boulanger
- Clavier sans fil Logitech MX Keys S — AZERTY français, graphite, rétroéclairé à 69,99€ sur @Boulanger
- HOT! Apple Magic Keyboard USB-C avec Touch ID et pavé numérique – AZERTY français, blanc à 137,65€ sur @Amazon – Touch ID réservé aux Mac avec puce Apple
- Apple Magic Keyboard USB-C sans Touch ID – AZERTY français à 90,03€ sur @Amazon
- Apple Magic Mouse USB-C – blanche à 59,99€ sur @Amazon
- Apple Pencil Pro pour iPad compatibles à 109€ sur @Amazon
- Système audio 5.1 Logitech Z906 – 500W RMS, Certifié THX, Dolby & DTS à 208,99€ au lieu de 241,03€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Blanc à 98€ sur @Amazon
- Apple Magic Trackpad USB-C – Noir à 117,84€ sur @Amazon
- HOT! Souris sans fil rechargeable Logitech MX Master 4 – 8000 dpi, Dongle USB-C + 2 mois Adobe offerts à 99,99€ sur @Boulanger
➡️ PC portables / PC fixes :
- HOT! PC portable HP OmniBook 3 14-hz0036nfx – OLED 14 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go et SSD 512 Go à 378,39€ sur @Fnac – après 10% de remise pour les adhérents Fnac, hors Fnac&Moi, jusqu’au 29 novembre ; chargeur USB-C non fourni
- PC portable HP Victus 15-fa2046nf — 15,6 pouces Full HD 144 Hz, Core i5-14500HX, RTX 3050, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 674,99€ sur @Cdiscount – avec le code
25DES299 ; sans Windows
- HOT! Apple MacBook Pro 14,2 pouces M6 — RAM 16 Go, SSD 1 To, argent à 2 098€ sur @Amazon
- HOT! PC portable HP OmniBook 3 16-bz0049nfx — OLED 16 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go et SSD 256 Go à 419,99€ sur @Boulanger – avec le code
SNAP50 ; chargeur USB-C non fourni
- HOT! PC portable Asus Vivobook 16 X1605VA-SH2056W – 16 pouces, Core i7-13620H, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 649,99€ sur @Carrefour – 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- PC portable Gigabyte A18 Pro DXJG3FRBC4SH — 18 pouces WQXGA 165 Hz, Core 7 240H, RTX 5070 Ti, RAM 32 Go et SSD 1 To à 1 974,99€ sur @Cdiscount – avec le code
25DES299
- PC portable Gigabyte A16 CVHH3FR893SD — 16 pouces Full HD+ 165 Hz, Core i5-13420H, RTX 5060, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 949,99€ sur @Cdiscount – avec le code
50D449 ; sans Windows
- PC portable Gigabyte Aorus Master 16 – OLED 240 Hz, Ryzen 9 8940HX, RTX 5070 Ti, RAM 32 Go et SSD 1 To à 2 299,99€ sur @Darty – livraison annoncée à partir du 5 décembre
- Apple Mac mini M6 – CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, RAM 16 Go et SSD 256 Go à 939€ sur @Fnac
- PC portable Lenovo Legion 5 15IRX10 – OLED 15,1 pouces 165 Hz, Core i7-13650HX, RTX 5070 115 W, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 1 499,99€ sur @Cdiscount – avec le code
INFO100D799 ; sans Windows
- HOT! PC portable Samsung Galaxy Book5 Pro 14 pouces – AMOLED tactile 120 Hz, Core Ultra 5 226V, 16 Go RAM et SSD 512 Go à 899,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- Mini PC NiPoGi P3 – Intel Core i5-12500H, RAM 24 Go, SSD 512 Go, Windows 11 Pro, gris à 379,90€ sur @Darty
- PC portable HP OmniBook X Flip 14-fm0007nfx – OLED tactile 14 pouces, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go à 899,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- PC portable Asus Vivobook S16 S5608QA-U3443W — OLED 16 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go, SSD 256 Go à 449,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- PC portable Asus Vivobook S16 S5608QA-U3442W — OLED 16 pouces, Snapdragon X, RAM 16 Go, SSD 256 Go à 649,99€ sur @Boulanger – avec le code
SNAP50 jusqu’au 30 novembre ; chargeur non fourni
- PC portable Asus Zenbook 14 UX3480QA-U1089W – OLED 14 pouces, Snapdragon X, RAM 8 Go, SSD 256 Go, bleu à 569,99€ sur @Boulanger – avec le code
SNAP50 jusqu’au 30 novembre ; chargeur non fourni
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 16IPH11 – 16 pouces WUXGA IPS, Core Ultra 5, RAM 16 Go, SSD 512 Go à 649,99€ sur @Cdiscount – avec le code
50D449 ; sans Windows ni chargeur
- PC portable Microsoft Surface Laptop 13 pouces – Snapdragon X Plus, RAM 8 Go, SSD 256 Go, platine à 599,99€ sur @Darty – chargeur non fourni
- PC portable Lenovo Yoga Slim 7 14Q8Y11 – OLED 14 pouces, Snapdragon X2 Plus, RAM 16 Go, SSD 512 Go à 949,99€ sur @Boulanger – avec le code
SNAP50 jusqu’au 30 novembre ; chargeur non fourni
- HOT! Apple MacBook Air 13 pouces M5 – RAM 16 Go, SSD 512 Go, argent à 1 209,99€ sur @Carrefour – 210€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 1er décembre ; retrait en magasin selon les stocks ; chargeur non fourni
- Apple iMac 24 pouces M6 – CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, RAM 16 Go, SSD 256 Go, argent à 1 699€ sur @Boulanger
- Apple iMac 24 pouces M6 – CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, RAM 16 Go, SSD 512 Go, argent à 2 099€ sur @Boulanger
- Apple iMac 24 pouces M6 – CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, RAM 24 Go, SSD 512 Go, argent à 2 299€ sur @Boulanger
- Apple MacBook Pro 14,2 pouces M6 – RAM 32 Go, SSD 1 To à 2 538€ sur @Amazon
- Apple MacBook Air 15 pouces M5 – RAM 16 Go, SSD 512 Go, argent à 1 498€ sur @E.Leclerc
- Apple MacBook Pro 16 pouces M5 Pro – RAM 24 Go, SSD 1 To, noir sidéral à 2 999€ sur @Amazon
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 — RAM 16 Go, SSD 512 Go, Ciel à 1 199€ sur @Amazon
- PC portable MSI Raider 16 HX B2WH-019FR – QHD+ 240 Hz, Core Ultra 7, RTX 5070 Ti, RAM 32 Go et SSD 1 To à 2 299,99€ sur @Fnac – prix adhérent
- PC portable Dell XPS 13 DX13260 – écran 13,4 pouces 2,5K jusqu’à 120 Hz, Core Ultra 7, RAM 16 Go et SSD 1 To à 1349€ sur @Amazon
- PC portable Dell 15 DC15250 – 15,6 pouces Full HD 120 Hz, Core i5-1334U, RAM 16 Go, SSD 512 Go et Windows 11 à 529€ sur @Amazon
- PC portable Lenovo Legion 5 15IRX10 — OLED 15,1 pouces 165 Hz, Core i7-13650HX, RTX 5060 115 W, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 1 199,99€ sur @Cdiscount – avec le code
INFO100D799 ; sans Windows
- PC portable 14″ Asus Zenbook A14 OLED UX3407 – OLED WUXGA, X1P-26 100, 16 Go RAM, 512 Go SSD, 70 Wh, Win 11 à 899,99€ sur @Carrefour – 220€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat ; retrait en magasin selon disponibilité ; chargeur non fourni
- PC portable Acer Aspire Go 15 AG15-42P-R6LD – 15,6 pouces Full HD IPS, Ryzen 7 5825U, RAM 16 Go et SSD 512 Go à 524,99€ au lieu de 639,99€ sur @Cdiscount – avec le code
50D449 ; sans Windows ni chargeur
- Apple Mac Studio M5 Max – RAM 36 Go, SSD 512 Go à 2 674€ sur @Cdiscount – avec le code
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- PC portable Acer Nitro V 16 AI ANV16-42-R3JW – 16 pouces WUXGA 180 Hz, Ryzen 7 260, RTX 5060, RAM 16 Go, SSD 512 Go à 1 149,99€ sur @Fnac – retrait en magasin uniquement
- HOT! PC portable Gigabyte AERO X16 – 16 pouces WQXGA 165 Hz, Ryzen AI 7 350, RTX 5070, RAM 16 Go, SSD 1 To à 1399,99€ au lieu de 1799,99€ sur @Boulanger – avec le code
GAMER100
- HOT! PC portable MSI Crosshair 16 Max HX E2WGK-002FR – 16 pouces QHD+ 240 Hz, Core Ultra 7, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 5070 à 1499,99€ au lieu de 2299,99€ sur @Fnac
➡️ Composants PC :
- Carte graphique XFX Radeon RX 9060 XT Swift Triple Fan OC — 16 Go, blanche à 629,99€ sur @Amazon – livraison annoncée avec un délai prolongé
- HOT! Carte mère Colorful BATTLE-AX B850M-T WIFI V14 — AM5, micro-ATX, DDR5 et Wi-Fi 6E à 74,09€ sur @Joybuy – après 5 % de remise au panier
- HOT! Alimentation PC DeepCool PQ1200G – 1200 W, 80 PLUS Gold, ATX 3.1 et entièrement modulaire à 84,99€ sur @Fnac
- Ventirad DeepCool AK620 Digital blanc – double ventilateur 120 mm à 40,99€ sur @Cdiscount
- Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D — socket AM5 à 394,99€ sur @Amazon
- Boîtier PC Corsair Frame 4000X RS blanc – 4 ventilateurs RS120 inclus à 88,99€ sur @Amazon
- Boîtier PC MSI MPG Gungnir 110R à 50,49€ sur @Amazon
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- Boîtier PC MSI MAG Pano M100L PZ – noir, micro-ATX à 43,49€ sur @Amazon
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- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D — socket AM5 à 283,99€ sur @Amazon
- Boîtier PC ATX MSI MAG Pano 100L PZ – blanc à 56,49€ sur @Amazon
- HOT! Pack Corsair FRAME 4000D RS + alimentation RM850e 850 W Platinum + 3 ventilateurs RS120 ARGB à 169,99€ sur @Fnac – ajouter le boîtier Corsair, l’alimentation RM850e et le lot de 3 ventilateurs au panier ; remise automatique jusqu’au 30 novembre
- Carte graphique ASUS Intel Arc Pro B70 – 32 Go, GDDR6 ECC, inférence IA locale à 1749,99€ sur @Grosbill
- Ventirad DeepCool AK400 Digital SE WH — blanc, écran et ventilateur ARGB 120 mm à 24,99€ sur @Fnac
➡️ Écrans PC :
- HOT! Écran MSI MAG 274QP QD-OLED X24 – 26,5 pouces, QHD et 240 Hz à 299,99€ sur @Darty
- HOT! Lot de 2 écrans AOC 27G50F — 27 pouces, Full HD IPS et 180 Hz à 159,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Écran incurvé Samsung Odyssey G9 G91F — 49 pouces, 5 120 × 1 440 et 144 Hz à 574,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- HOT! Écran PC Philips Evnia 27M2N6591L – 27 pouces, QD-OLED QHD et 240 Hz à 339€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC LG UltraGear 27GX704A-B – 27 pouces, OLED QHD et 240 Hz à 349,99€ sur @Boulanger
- HOT! Écran PC Samsung Odyssey G5 G50F LS32FG506EUXEN – 32 pouces, QHD IPS et 180 Hz à 189,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Écran PC AOC Q27G4XFAD – 27 pouces, QHD Fast IPS et 180 Hz à 139€ sur @Amazon
- Écran PC Dell SE2726HG – 27 pouces, Full HD, Fast IPS et 240 Hz à 101,25€ sur @Amazon
- Écran PC LG UltraGear 34G600A-B – 34 pouces, UltraWide WQHD, VA, 160 Hz à 209,99€ sur @Amazon
- Écran PC LG UltraGear 39GX900A-B – 39 pouces, OLED UltraWide WQHD, 240 Hz à 699,99€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC Iiyama G-Master Red Eagle G2771QS-B1 27 pouces — WQHD, Fast IPS, 200 Hz à 129,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- HOT! Écran LG UltraGear evo 52G930B-B – 52 pouces incurvé, dalle VA 5K2K et 240 Hz à 1 099,99€ sur @Amazon
- Écran PC MSI MAG 275F E20 – 27 pouces, Full HD, Rapid IPS et 200 Hz à 99,16€ sur @Amazon
- Écran incurvé HKC V3419US – 34 pouces, UWQHD 3440 x 1440 et 120 Hz à 164€ sur @Joybuy – avec le code
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- Écran LG UltraGear 34GX900A-B – 34 pouces, OLED WQHD et 240 Hz à 639,99€ sur @Amazon
- Écran PC HKC GS27QKS – 27 pouces, QHD, OLED et 240 Hz à 299,99€ sur @JoyBuy
- Écran PC incurvé MSI MAG 242CA – 23,6 pouces, Full HD, dalle VA 180 Hz à 85,49€ sur @Amazon
- HOT! Écran Lenovo Legion 27Q-10 OLED – 26,5 pouces, QHD et 240 Hz à 319,99€ sur @Amazon
- HOT! Écran PC incurvé Samsung Odyssey G5 G55C – 31,5 pouces, WQHD 2560 x 1440, dalle VA et 165 Hz à 139,99€ au lieu de 259,99€ sur @Carrefour
- Écran PC incurvé Philips Evnia 34M2C3500L/00 – 34 pouces, WQHD 3440 x 1440, dalle VA et 180 Hz à 179,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Écran gaming TCL 27X3B – 27 pouces OLED QHD 280 Hz, audio Bang & Olufsen à 590€ au lieu de 799€ sur @Son-vidéo
- HOT! Écran Samsung Odyssey G3 G30H – 24 pouces, Full HD, 200 Hz, 1 ms à 89,99€ au lieu de 119,99€ sur @Darty
➡️ Logiciels / Abonnements :
- Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon – ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go
- Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon
- Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon
Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.
—🔥 Films / Séries —
- Oppenheimer — 4K Ultra HD + Blu-ray à 12,47€ sur @Amazon
- La Soupe aux choux — Blu-ray, version restaurée à 11,47€ sur @Amazon
- Rush Hour — coffret de la trilogie en Blu-ray à 14,99€ sur @Amazon
- La Cité des enfants perdus — 4K Ultra HD à 11,97€ sur @Amazon
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- Super Mario Bros. Le Film – édition collector limitée Blu-ray + DVD avec figurine à 22,50€ sur @Fnac
- Coffret Jurassic Park – la trilogie en Blu-ray 4K UHD à 20,99€ sur @Amazon
- Les Aventures de Rabbi Jacob en Blu-ray 4K à 11,97€ sur @Amazon
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- Coffret Terre du Milieu – Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, les 6 films en versions longues, Blu-ray à 69,99€ sur @Amazon
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- [Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 11,97€ sur @Amazon
—🔥 Photos / Vidéos —
- Appareil photo hybride Panasonic Lumix S5 II plein format – boîtier nu noir à 1 199€ sur @Amazon
- Caméra DJI Osmo Action 4 — Standard Combo à 160€ sur @Amazon
- Trépied SmallRig CT-10 3935 – hauteur maximale de 182 cm, convertible en monopode à 42€ sur @Amazon
- Imprimante photo Canon Selphy CP1500 – Wi-Fi, noire, avec 54 feuilles de papier photo à 118,96€ sur @Amazon
- Pack Panasonic Lumix S5D plein format + objectif 18-40 mm f/4,5-6,3 + formation photo 12 mois à 799,99€ au lieu de 999€ sur @Fnac
- Caméra 360° Insta360 X3 – vidéo 5,7K à 199,99€ au lieu de 299,99€ sur @Carrefour – 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 29 novembre
- Caméra d’action Insta360 Ace Pro 2 Pack Instantané – avec poignée Xplorer Pro et imprimante photo à 439€ sur @Amazon
- Objectif Macro Insta360 pour Ace Pro 2 à 71,50€ sur @Amazon
—🔥 Électroménager —
- Réfrigérateur combiné Hisense RB372N4CCD — 292 L, No Frost, classe D à 479€ sur @Boulanger
- Robot tondeuse Dreame A2 1200 — sans câble périphérique, jusqu’à 1 200 m² à 709€ sur @Boulanger
- HOT! Blender portable Ninja Blast BC151EUBK – 530 ml, rechargeable en USB-C, noir à 27,19€ sur @Amazon
- HOT! Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 avec station automatique à 299€ sur @Boulanger
- HOT! Sèche-linge Beko D0H1910FB — pompe à chaleur, 9 kg, noir à 274,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Lave-linge Hoover HLP610BL10GUH-47 — 10 kg, 1 600 tr/min, vapeur et Wi-Fi, anthracite à 269,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Four encastrable Bosch Série 6 HBG578ES7 — 71 litres, pyrolyse et Air Fry à 474,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Lave-linge Bosch Série 4 WAN2827UFR — 8 kg, 1 400 tr/min et vapeur à 374,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Aspirateur traîneau sans sac Dyson Big Ball Parquet 2 à 229€ sur @Carrefour – retrait dans les magasins participants ; 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- Climatiseur mobile réversible Medek MEDCLIMW12 à 249,99€ sur @Carrefour
- HOT! Four encastrable Electrolux EOM7P10H – 72 L, chaleur pulsée, pyrolyse et rails télescopiques à 429€ sur @Boulanger
- HOT! Friteuse sans huile Ninja Foodi Flex AF500EUWH – 10,4 L, blanche à 169,99€ sur @Carrefour – 54€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre ; retrait en magasin selon disponibilité
- HOT! Shampouineuse Bissell SpotClean Pet Pro 15585 – 750 W à 129,98€ sur @Amazon – avec le coupon à activer
- HOT! Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute – 240 Air Watts + station d’accueil indépendante à 454€ sur @Dyson – avec le code
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- HOT! Robot aspirateur laveur DJI ROMO P – 25 000 Pa et station autonettoyante à 499,99€ sur @Darty
- Réfrigérateur combiné Hisense RB372N4ADE 292 L No Frost à 399€ sur @Boulanger
- Réfrigérateur encastrable Gorenje RBI512E21 179 L à 399€ sur @Boulanger
- Lave-linge compact Samsung WW80FG3M05AW 8 kg 1 400 tr/min classe A à 349€ sur @Boulanger
- Machine à expresso De’Longhi La Specialista Arte Evo EC9255.M – broyeur intégré et fonction Cold Brew à 399,99€ sur @Boulanger
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- Ninja Double Stack XL SL400EUCP — 9,5 L, noir et cuivre, avec pinces à 169,99€ sur @Amazon
- Cafetière Philips Senseo Original HD6553/21 – bleu gris à 49,99€ sur @Cdiscount
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo S Pro Set avec station à 299,99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 avec station à 224,98€ sur @Amazon
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- Aspirateur laveur Tineco iFloor 5 Breeze Complete à 104,99€ sur @Joybuy – offre réservée aux nouveaux clients
- Machine à café avec broyeur De’Longhi Magnifica S ECAM22.110.W – blanche à 249,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Blender chauffant Moulinex Easy Soup LM841110 – 1,2 litre, 5 programmes à 61,99€ sur @Amazon
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- Plaque à induction portable Ochama 2 000 W à 22,98€ sur @Joybuy
- HOT! Nettoyeur détacheur Bissell SpotClean Pro 1558N – 750 W à 129,99€ sur @Carrefour – 38€ crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat
- HOT! Sèche-linge Samsung Série 5 DV80DG52B0AH – pompe à chaleur, 8 kg, classe C à 399€ sur @E.Leclerc – retrait en magasin uniquement
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T30C Omni Gen2 avec station – blanc à 189€ sur @Joybuy – offre réservée aux nouveaux clients
- HOT! Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T90 Max Pro Omni avec station à 384€ sur @Amazon
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- Aspirateur Dyson Cyclone V10 + kit de nettoyage minutieux à 284€ sur @Dyson avec le code
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- HOT! Philips OneBlade 360 QP2824/31 – tondeuse avec 3 lames, 3 sabots barbe et kit corps à 29,99€ sur @Amazon
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- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo 2 Pro avec station à 379,99€ sur @Amazon
- HOT! Robot aspirateur laveur Roborock Saros 10R à 499,99€ sur @Amazon
- HOT! Robot aspirateur laveur Dreame L50s Pro Ultra-A à 499€ sur @Amazon
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- Aspirateur balai sans fil Rowenta X-Pert 6.60 — violet à 99,99€ sur @Amazon
- Robot aspirateur laveur Roborock Saros 20 Flow Complete à 799€ sur @Amazon
- HOT! Multicuiseur Moulinex Cookeo+ CE851HF0 – 150 recettes à 154€ sur @E.Leclerc
- Gaufrier rotatif Tefal King Size semi-professionnel à 84,99€ sur @Amazon
- Robot pâtissier Kenwood Chef KVC3100S – 1000 W, bol inox 4,6 L, pétrin, fouet et batteur inclus à 189,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Table de cuisson induction SAMSUNG NZ64M3NM1BB/UR – 4 zones, L59 x P57 cm , 7200W à 189,99€ sur @Cdiscount – avec le code
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- Cafetière Nespresso Vertuo Next YY5901FD (Noir) + 52 Capsules Krups (+ 30€ offerts sur votre première commande de cafés Nespresso) à 49,99€ sur @Carrefour – retrait en magasin
- Aspirateur eau et poussières Kärcher KWD 3 S V-17/4/20/F – cuve inox 17 L, 1000 W à 54€ sur @E.Leclerc
- HOT! Robot aspirateur laveur Dreame L40 Ultra A – station multifonction et aspiration 24 000 Pa à 299€ sur @Amazon
- Robot de piscine sans fil Gosvor – piscines hors sol jusqu’à 80 m², autonomie jusqu’à 90 min et retour automatique à 104€ au lieu de 129€ sur @Amazon
- Robot de piscine sans fil AIPER Scuba S1 (version 2026) – fond, parois et ligne d’eau, filtration ultrafine et contrôle via application à 494€ au lieu de 549€ sur @Amazon
- Machine à Café Vertuo Nespresso Krups Next Gris Claire + 52 Capsules Offertes à 49€ au lieu de 123,74€ sur @Amazon
- Robot Aspirateur Laveur Dreame L10s Ultra Gen 2 à 279€ au lieu de 475€ sur @Amazon
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- Robot aspirateur laveur Xiaomi Robot Vacuum 6 Max à 799,99€ sur @Amazon
— 🔥 LEGO et jeux de société —
- HOT! Jeu de société Crack List — version française, 2 à 8 joueurs, dès 10 ans à 12€ sur @Amazon
- Jeu de cartes Flip 7 — version française, 3 à 12 joueurs, dès 8 ans à 11,99€ sur @Amazon
- Jeu de société Avalon Hill HeroQuest à 74,64€ sur @E.Leclerc – 40% crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 28 novembre ; retrait dans 3 magasins participants
- Jeu de société 7 Wonders Duel à 18,17€ sur @E.Leclerc – 40% crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 28 novembre
- Jeu de société Sea Salt & Paper à 7,99€ sur @E.Leclerc – 40% crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 28 novembre
- Jeu de société Harmonies à 23,75€ sur @E.Leclerc – 40% crédités sur la carte E.Leclerc jusqu’au 28 novembre ; retrait dans les magasins participants
- Jeu de société Rebirth à 36,90€ sur @E.Leclerc – 40% crédités sur la carte E.Leclerc jusqu’au 28 novembre ; retrait dans les magasins participants
- Jeu de société Dune : Imperium – Insurrection, version française à 46,52€ sur @E.Leclerc – 40% crédités sur la carte E.Leclerc jusqu’au 28 novembre ; retrait dans les magasins participants
- Jeu de société Dune : Imperium – version française à 40,66€ sur @E.Leclerc – 40% crédités sur la carte E.Leclerc jusqu’au 28 novembre ; retrait dans les magasins participants
- LEGO City Le van LEGO 60500 – 276 pièces à 15€ sur @Amazon
- LEGO Botanicals 11501 – Le Bouquet de Tulipes à 42,99€ sur @E.Leclerc – 25% crédités en Ticket E.Leclerc pour un prochain achat ; jusqu’au 30 novembre
- LEGO Speed Champions 77243 – F1 Oracle Red Bull Racing RB20 à 17,52€ sur @E.Leclerc – 4,38€ crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat
- HOT! LEGO Technic 42238 – Moto Ducati Desmo 450 MX Factory à 29,99€ sur @Cultura – remise de 40% au panier ; retrait en magasin selon disponibilité
- LEGO DUPLO 10913 – boîte de briques à 19,79€ sur @Amazon
- LEGO Ideas 21357 Disney Pixar Luxo Jr. – 613 pièces à 48,90€ sur @E.Leclerc – 12,23€ crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- LEGO Icons 10329 Les Plantes miniatures à 34,99€ sur @E.Leclerc – 8,75€ crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- LEGO Botanicals L’Orchidée 10311 à 34,99€ sur @E.Leclerc – 8,75€ crédités sur la carte E.Leclerc pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre
- LEGO Disney 43257 – Angel à 29,99€ sur @Cultura – remise de 40% au panier ; retrait en magasin uniquement
- LEGO Creator 3-en-1 31167 – Le Manoir hanté à 47,99€ sur @Cultura – remise de 40% au panier ; retrait en magasin uniquement
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Black Friday 2026 : comment repérer les offres les plus intéressantes ?
Le Black Friday du 27 novembre est l’occasion de comparer les promotions sur les produits que vous aviez déjà en vue. Commencez par fixer votre budget et les fonctions dont vous avez besoin : une bonne autonomie pour un smartphone, un écran confortable pour travailler, un aspirateur adapté à la surface du logement. Cette liste de critères permet de départager deux offres proches et d’éviter qu’un pourcentage de réduction impressionnant ne dicte à lui seul votre choix.
Un modèle de génération précédente peut rester pertinent si ses caractéristiques répondent à vos attentes. À l’inverse, une petite économie perd de son intérêt si elle impose un manque de stockage, un accessoire supplémentaire ou une fonction absente dont vous aurez besoin.
Smartphones, PC et TV : comparer les prix à référence égale
Pour comparer les bons plans high-tech, vérifiez le nom complet du produit. Deux smartphones d’une même gamme peuvent différer par leur capacité de stockage ; deux PC d’apparence identique, par le processeur, la mémoire vive, le SSD ou la qualité de l’écran. Un prix plus bas peut aussi correspondre à une configuration sans Windows ou sans chargeur. Pour un téléviseur, la diagonale et la référence complète comptent autant que le nom de la série.
Les packs méritent la même attention. Une console avec un jeu, un casque accompagné d’un accessoire ou un robot aspirateur avec une station ne se comparent pas directement au produit vendu seul. Regardez ce que contient réellement la boîte et la valeur que ces éléments ont pour vous. Notre comparateur de prix permet de consulter les offres sur une référence et de créer une alerte pour suivre le tarif qui vous intéresse.
Codes promo, Amazon Prime et remboursements : comprendre le prix affiché
Le montant à payer peut dépendre d’un code promo, d’un coupon à activer ou d’une remise appliquée au panier. Les offres réservées aux abonnés Amazon Prime portent la mention [Prime]. Lorsqu’une carte adhérent ou un retrait en magasin est nécessaire, cette condition est indiquée avec le bon plan. Avant de valider, vérifiez que le total correspond bien à l’offre et que la bonne variante du produit est sélectionnée.
Une cagnotte fidélité constitue un avantage pour un prochain achat : elle ne réduit pas la somme à régler immédiatement. Une offre de remboursement demande, elle, une démarche après l’achat, avec des justificatifs et un délai à respecter. Ces deux mécanismes restent donc séparés du prix payé. Les règles de cumul comptent aussi : la présence de plusieurs codes chez une enseigne ne signifie pas qu’ils peuvent être utilisés ensemble.
Black Friday ou Cyber Monday : faut-il attendre lundi ?
Le Cyber Monday 2026 aura lieu le lundi 30 novembre. Certaines opérations se poursuivent pendant le week-end, tandis que d’autres remises s’arrêtent plus tôt ou dépendent des stocks restants. Attendre peut permettre de comparer de nouvelles offres, mais ne garantit ni un prix inférieur ni la disponibilité de la référence souhaitée.
Pour décider, partez du prix que vous étiez prêt à payer. Si une offre correspond à ce budget et au modèle recherché, évaluez-la sur ces critères. Si vous hésitez encore entre plusieurs appareils, prenez le temps de confronter leurs caractéristiques : une date de fin ne remplace pas un choix adapté à votre usage. Nos guides d’achat peuvent vous aider à préciser ces besoins.
Profiter des promotions pour préparer les cadeaux de Noël
Pour un cadeau, pensez à la compatibilité avant de choisir un accessoire : génération de console, modèle de téléphone, connectique ou environnement domotique. Vérifiez également si un jeu est fourni sur support physique, sous forme de code ou sur une carte-clé nécessitant un téléchargement. Ces détails peuvent changer l’utilisation dès le déballage.
La disponibilité en ligne et le stock d’un magasin sont deux informations différentes. Consultez le délai annoncé pour votre commande, ainsi que les possibilités d’échange ou de retour si le cadeau est offert plusieurs semaines plus tard. Conservez enfin la facture et les éléments d’emballage nécessaires si l’achat bénéficie d’une offre de remboursement.