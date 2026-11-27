C’est le jour J : le Black Friday 2026 commence ce vendredi 27 novembre ! Après une semaine de promotions, les enseignes entrent dans le temps fort de l’opération, avec des prix qui peuvent encore évoluer au fil des heures. Pour vous aider à trouver une offre utile, nous avons fait le tri dans notre sélection : smartphones, ordinateurs, téléviseurs, consoles, audio, objets connectés et électroménager sont réunis par catégorie. Que vous prépariez les cadeaux de Noël ou le remplacement d’un appareil, retrouvez les bons plans retenus, accompagnés des codes et des conditions nécessaires pour bénéficier du tarif indiqué.

Les prix et les disponibilités peuvent changer au cours de la journée.

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— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

➡️ Tablettes / Liseuses :

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

HOT! Pack Nintendo Switch bleu néon / rouge néon + Mario Kart 8 Deluxe à 189,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129

Pack Nintendo Switch bleu néon / rouge néon + Mario Kart 8 Deluxe à 189,99€ – avec le code HOT! Pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 484,99€ sur @Cdiscount – avec le code 25DES299 ; Nintendo Switch Sports Resort à télécharger

Pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 484,99€ – avec le code ; Nintendo Switch Sports Resort à télécharger HOT! Pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort + étui de voyage PlayTrek à 434,99€ sur @Cdiscount – avec le code 25DES299 ; jeu à télécharger

Pack Nintendo Switch 2 + Nintendo Switch Sports Resort + étui de voyage PlayTrek à 434,99€ – avec le code ; jeu à télécharger Pack Nintendo Switch 2 + EA Sports FC 27 à 481,83€ sur @Amazon

Console Nintendo Switch 2 – batterie remplaçable par l’utilisateur à 449€ sur @Amazon

HOT! Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 474,99€ sur @Cdiscount – avec le code 25DES299

Nintendo Switch 2 avec batterie remplaçable + The Legend of Zelda: Ocarina of Time à 474,99€ – avec le code Casque de réalité virtuelle Meta Quest 3S 128 Go avec Resident Evil 4 offert à 295,99€ sur @Amazon – jeu offert à activer avec un compte Meta jusqu’au 4 janvier 2027

– jeu offert à activer avec un compte Meta jusqu’au 4 janvier 2027 Console portable MSI Claw A1M-212FR — Core Ultra 5 135H, RAM 16 Go et SSD 1 To à 499€ sur @Carrefour – 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre

– 20% crédités sur la carte Carrefour Club pour un prochain achat, jusqu’au 30 novembre Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World + 3 mois de Nintendo Switch Online à 499,99€ sur @Fnac – jeu à télécharger ; 30€ en chèques cadeaux pour les adhérents, hors Fnac&Moi, jusqu’au 30 novembre ; crédit valable 30 jours après réception

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

Serveur NAS Ugreen NASync DXP480T Plus – 4 Baies M.2 NVMe, Intel Core i5 (12e Gén), Port 10 GbE, Wi-Fi 6, Gris à 659,99€ au lieu de 899,99€ sur @Boulanger

HOT! NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100, RAM 8 Go et réseau 2,5 GbE à 304,99€ sur @Cdiscount – avec le code 25DES299 ; vendu sans disques

NAS Ugreen DXP2800 — 2 baies, Intel N100, RAM 8 Go et réseau 2,5 GbE à 304,99€ – avec le code ; vendu sans disques NAS TerraMaster F2-425 – 2 baies, Intel N5095, RAM 4 Go et réseau 2,5 GbE à 255,99€ sur @Amazon – vendu sans disques

– vendu sans disques NAS Ugreen DH2300 – 2 Baies, 4Go RAM, Connexion NFC, LAN 1GbE à 169,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129

➡️ SSD :

SSD Crucial P310 1 To — M.2 NVMe PCIe 4.0 à 134,99€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129

– avec le code SSD PNY CS900 2 To — SATA 2,5 pouces à 189,98€ sur @Cdiscount – avec le code 10DES129

– avec le code SSD PNY CS900 500 Go — SATA 2,5 pouces à 59,99€ sur @Cdiscount

SSD externe Lenovo PS6S – 1 To, argent et orange à 139,99€ sur @Fnac

SSD Samsung 9100 Pro 1 To – NVMe PCIe 5.0 à 194,98€ sur @Amazon

SSD SanDisk Optimus GX Pro 8100 — 1 To, PCIe Gen5, sans dissipateur à 204,99€ sur @Amazon

SSD interne Samsung 990 1 To (MZ-V9V1T0BW) – M.2, PCIe 4.0, jusqu’à 7 150 Mo/s à 153,99€ sur @Amazon

— 🔥 TV / Son —

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

➡️ Logiciels / Abonnements :

Abonnement Adobe Creative Cloud Pro – 1 an, PC/Mac à 221,40€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud Photographie 1 To – Photoshop, Lightroom et Lightroom Classic, 1 an, PC/Mac à 107,92€ sur @Amazon – ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go

– ne prolonge pas un forfait Photographie 20 Go Abonnement Adobe Lightroom 1 To – 1 an, PC/Mac à 54,03€ sur @Amazon

Abonnement Adobe Creative Cloud All Apps Étudiants / Enseignants – 1 an, PC/Mac à 83,11€ sur @Amazon

Offres Adobe : certaines formules sont réservées aux nouveaux clients. La version Étudiants / Enseignants nécessite un statut éligible. Vérifiez les conditions d’activation et de renouvellement automatique avant l’achat.

—🔥 Films / Séries —

—🔥 Photos / Vidéos —



—🔥 Électroménager —

— 🔥 LEGO et jeux de société —

— 🔥 Bricolage et outillage —

— 🔥 Divers —

Black Friday 2026 : comment repérer les offres les plus intéressantes ?

Le Black Friday du 27 novembre est l’occasion de comparer les promotions sur les produits que vous aviez déjà en vue. Commencez par fixer votre budget et les fonctions dont vous avez besoin : une bonne autonomie pour un smartphone, un écran confortable pour travailler, un aspirateur adapté à la surface du logement. Cette liste de critères permet de départager deux offres proches et d’éviter qu’un pourcentage de réduction impressionnant ne dicte à lui seul votre choix.

Un modèle de génération précédente peut rester pertinent si ses caractéristiques répondent à vos attentes. À l’inverse, une petite économie perd de son intérêt si elle impose un manque de stockage, un accessoire supplémentaire ou une fonction absente dont vous aurez besoin.

Smartphones, PC et TV : comparer les prix à référence égale

Pour comparer les bons plans high-tech, vérifiez le nom complet du produit. Deux smartphones d’une même gamme peuvent différer par leur capacité de stockage ; deux PC d’apparence identique, par le processeur, la mémoire vive, le SSD ou la qualité de l’écran. Un prix plus bas peut aussi correspondre à une configuration sans Windows ou sans chargeur. Pour un téléviseur, la diagonale et la référence complète comptent autant que le nom de la série.

Les packs méritent la même attention. Une console avec un jeu, un casque accompagné d’un accessoire ou un robot aspirateur avec une station ne se comparent pas directement au produit vendu seul. Regardez ce que contient réellement la boîte et la valeur que ces éléments ont pour vous. Notre comparateur de prix permet de consulter les offres sur une référence et de créer une alerte pour suivre le tarif qui vous intéresse.

Codes promo, Amazon Prime et remboursements : comprendre le prix affiché

Le montant à payer peut dépendre d’un code promo, d’un coupon à activer ou d’une remise appliquée au panier. Les offres réservées aux abonnés Amazon Prime portent la mention [Prime]. Lorsqu’une carte adhérent ou un retrait en magasin est nécessaire, cette condition est indiquée avec le bon plan. Avant de valider, vérifiez que le total correspond bien à l’offre et que la bonne variante du produit est sélectionnée.

Une cagnotte fidélité constitue un avantage pour un prochain achat : elle ne réduit pas la somme à régler immédiatement. Une offre de remboursement demande, elle, une démarche après l’achat, avec des justificatifs et un délai à respecter. Ces deux mécanismes restent donc séparés du prix payé. Les règles de cumul comptent aussi : la présence de plusieurs codes chez une enseigne ne signifie pas qu’ils peuvent être utilisés ensemble.

Black Friday ou Cyber Monday : faut-il attendre lundi ?

Le Cyber Monday 2026 aura lieu le lundi 30 novembre. Certaines opérations se poursuivent pendant le week-end, tandis que d’autres remises s’arrêtent plus tôt ou dépendent des stocks restants. Attendre peut permettre de comparer de nouvelles offres, mais ne garantit ni un prix inférieur ni la disponibilité de la référence souhaitée.

Pour décider, partez du prix que vous étiez prêt à payer. Si une offre correspond à ce budget et au modèle recherché, évaluez-la sur ces critères. Si vous hésitez encore entre plusieurs appareils, prenez le temps de confronter leurs caractéristiques : une date de fin ne remplace pas un choix adapté à votre usage. Nos guides d’achat peuvent vous aider à préciser ces besoins.

Profiter des promotions pour préparer les cadeaux de Noël

Pour un cadeau, pensez à la compatibilité avant de choisir un accessoire : génération de console, modèle de téléphone, connectique ou environnement domotique. Vérifiez également si un jeu est fourni sur support physique, sous forme de code ou sur une carte-clé nécessitant un téléchargement. Ces détails peuvent changer l’utilisation dès le déballage.

La disponibilité en ligne et le stock d’un magasin sont deux informations différentes. Consultez le délai annoncé pour votre commande, ainsi que les possibilités d’échange ou de retour si le cadeau est offert plusieurs semaines plus tard. Conservez enfin la facture et les éléments d’emballage nécessaires si l’achat bénéficie d’une offre de remboursement.