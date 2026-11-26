Nvidia aurait décidé de suspendre les livraisons de serveurs d’intelligence artificielle vers quatre pays d’Asie du Sud-Est. Si l’on en croit les bonnes sources du Financial Times, le fabricant américain a demandé à ses partenaires industriels de bloquer les commandes destinées à la Malaisie, à Singapour, à la Thaïlande et à l’Indonésie. Cette décision intervient dans un contexte de durcissement des restrictions américaines sur les exportations de puces avancées.

Les livraisons de serveurs Nvidia brutalement interrompues

Plusieurs fabricants, notamment Dell et Supermicro, auraient informé leurs clients que les serveurs équipés de processeurs Nvidia ne pouvaient plus être expédiés vers les quatre pays concernés. La durée de cette suspension reste en revanche inconnue.

Cette situation découle des nouvelles restrictions américaines destinées à empêcher les entreprises chinoises d’accéder indirectement aux technologies d’intelligence artificielle occidentales.

Depuis plusieurs années, certains groupes chinois utilisent des centres de données situés en Asie du Sud-Est pour louer de la puissance de calcul équipée de GPU Nvidia, contournant ainsi les restrictions sur les exportations physiques vers la Chine.

Washington renforce son contrôle sur le cloud

Entrées en vigueur le 19 novembre, les nouvelles règles imposent notamment aux opérateurs concernés d’obtenir des licences américaines pour poursuivre certaines activités. Les entreprises disposent toutefois d’un délai de 90 jours pour se mettre en conformité.

« Il existe une nouvelle réglementation, mais aucune directive sur son application. Personne ne sait comment demander cette licence alors que le compte à rebours de 90 jours a commencé. Cela provoque un chaos total dans la région », déplore un dirigeant du secteur du cloud interrogé par le Financial Times.

L’affaire Megaspeed accentue la pression sur Nvidia

Cette suspension suit de peu l’inscription de Megaspeed sur liste noire. Cette entreprise singapourienne fait l’objet d’une enquête concernant de possibles transferts illégaux de puces vers la Chine, un dossier qui s’ajoute à de précédentes affaires de contrebande, sans oublier les auditions parlementaires attendues de Jensen Huang.

Pour les gestionnaires de centres de données asiatiques, cette incertitude réglementaire menace désormais des investissements souvent considérables. L’ « affaire Huang » semble avoir agi comme un électro-choc : Washington entend désormais contrôler toute la chaîne des processeurs américains, de leur fabrication jusqu’au choix des pays autorisés à s’en procurer.