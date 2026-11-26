La Poste se prépare à une fin d’année particulièrement chargée. Entre le Black Friday et Noël, le groupe prévoit de distribuer plus de 195 millions de colis en France en novembre et décembre, soit une progression de 8,3 % sur un an. À l’échelle européenne, ses opérateurs devraient prendre en charge plus de 500 millions de colis, avec 260 000 personnes mobilisées pour absorber cet afflux.

Ces volumes concernent les trois principaux opérateurs français de La Poste : Colissimo, Chronopost et DPD France. Dans le détail, Colissimo prévoit 106 millions de colis sur les deux derniers mois de l’année, en hausse de 6 % par rapport à 2025. Chronopost en anticipe 66 millions (+10 %), tandis que DPD France devrait en traiter 23,5 millions (+12,5 %). La filiale Chronofresh, spécialisée dans le transport de produits alimentaires à température contrôlée, prévoit également 1,6 million de colis.

La semaine suivant le Black Friday, qui a lieu demain cette année, s’annonce particulièrement intense. Colissimo prévoit d’y traiter environ 17 millions de colis, soit quelques centaines de milliers de plus que pendant la semaine précédant Noël, traditionnellement la plus chargée de l’année. Les Français semblent anticiper leurs achats de cadeaux pour profiter des promotions de novembre.

Cette évolution accompagne la progression générale du commerce en ligne, dont les ventes ont augmenté de 6,6 % au premier semestre 2026 selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad). La Poste observe toutefois un recul d’une partie des petits colis importés de Chine : leurs volumes ont diminué de 30 % depuis l’instauration en juillet d’une taxe européenne visant notamment les plateformes Shein et Temu. Ils représentent désormais 16 % des colis traités par le groupe, contre plus de 20 % auparavant.

3 500 renforts et davantage de livraisons en points relais

Pour absorber cette activité supplémentaire, La Poste recrute 3 500 renforts saisonniers en France, soit 500 de plus que l’année dernière. À l’échelle européenne, plus de 260 000 personnes seront mobilisées pour assurer le tri et la livraison des colis. Le groupe compte également sur ses infrastructures industrielles capables de traiter près de 12 millions de colis par jour ouvré pendant cette période de pointe.

La livraison hors domicile prend une place croissante dans cette organisation. Le réseau Pickup, qui regroupe les relais commerçants et les consignes automatiques, anticipe une progression de 22 % de ses volumes par rapport à la fin d’année 2025. Il compte désormais 18 000 commerces partenaires et près de 8 000 consignes en France, dont 2 000 nouvelles installations réalisées cette année. Pour augmenter les capacités d’accueil, 350 relais supplémentaires ont également été recrutés et 420 consignes agrandies

À l’échelle européenne, le réseau Geopost, qui rassemble notamment les activités de DPD et SEUR, prévoit de dépasser les 400 millions de colis sur la période. En additionnant les activités de ses opérateurs français et européens, le groupe La Poste table ainsi sur plus de 500 millions de colis en novembre et décembre. À titre de comparaison, Geopost avait traité 392 millions de colis lors de la même période en 2025.