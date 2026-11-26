Identifier les molécules présentes dans un échantillon de sang, de sol ou de plante peut demander un véritable travail d’enquête. Les instruments fournissent des mesures, mais les chercheurs doivent encore déterminer à quels composés elles correspondent. Google DeepMind veut accélérer cette étape avec Mass Spec Skills, un ensemble d’outils lancé le 25 novembre pour Antigravity. Le principe : permettre à Gemini de piloter des logiciels scientifiques et de consulter des bases chimiques pour proposer une identification, accompagnée des éléments qui la justifient.

Retrouver une molécule à partir de ses fragments

Pour comprendre l’intérêt de ces outils, il faut partir de ce que produit un spectromètre de masse. Cet appareil mesure les caractéristiques de molécules chargées électriquement et, selon l’analyse réalisée, celles des fragments obtenus en les décomposant. Les résultats prennent la forme d’un graphique composé de pics. Chaque signal apporte un indice, mais l’ensemble doit encore être interprété pour retrouver la structure recherchée. L’exercice se complique lorsque plusieurs molécules possèdent exactement les mêmes types et nombres d’atomes, organisés différemment.

Les chimistes disposent déjà de logiciels pour examiner ces indices. Mass Spec Skills permet à Gemini de les utiliser à la demande : préparer les données, chercher des correspondances, sélectionner des structures possibles, puis comparer leurs fragments aux mesures. La base publique PubChem sert notamment à retrouver des molécules candidates, tandis que MetFrag peut simuler leur fragmentation pour vérifier lesquelles correspondent le mieux aux signaux observés.

Depuis Antigravity, le chercheur décrit son besoin en langage courant et laisse l’agent enchaîner les opérations. Il peut demander une analyse complète ou une tâche plus ciblée, comme le nettoyage d’un relevé ou la comparaison de deux structures. Après son ouverture au travail bureautique, la plateforme élargit ainsi ses usages scientifiques.

Le résultat comprend une proposition d’identification et un rapport détaillant les éléments utilisés pour y parvenir. Le chimiste peut ainsi revenir aux mesures, examiner les correspondances et vérifier les hypothèses retenues.

97 % de réussite dans le test de Google

DeepMind a évalué le système sur 100 composés déjà présents dans les bases de référence, avec trois essais par spectre. Équipés de Mass Spec Skills et d’un accès aux bases en ligne, les trois modèles testés ont identifié la bonne molécule dans environ 97 % des tentatives. Sans Internet ni ces outils spécialisés, leur taux de réussite restait inférieur à 4 %. Le modèle plus léger Gemini 3.8 Flash a même obtenu un résultat comparable à celui des modèles haut de gamme, dont Gemini 4 Carbon.

Ces chiffres proviennent de l’évaluation de Google. Ils montrent la capacité du système à retrouver des structures connues dans les conditions du test, sans établir une précision équivalente sur tous les échantillons d’un laboratoire. Pour une molécule absente des catalogues, l’outil peut proposer une formule et dégager des pistes, mais sa structure doit encore être déterminée. Certaines molécules très proches produisent aussi des fragments si similaires que d’autres mesures restent nécessaires pour les distinguer.

Des outils disponibles dans Antigravity

Mass Spec Skills est accessible en installant le plugin Mass Spec dans Antigravity. Google accompagne ce lancement d’une offre destinée à 10 000 scientifiques : six mois d’accès gratuit au niveau d’utilisation le plus élevé de la plateforme, sous réserve d’éligibilité, de sélection et des capacités disponibles.

Les services scientifiques utilisés conservent toutefois leurs propres conditions d’accès. C’est notamment le cas de SIRIUS, qui aide à déterminer les formules chimiques compatibles avec les mesures. Certaines fonctions s’exécutent localement sans licence, tandis que ses services web avancés sont gratuits pour les usages académiques éligibles. Les utilisateurs non académiques doivent passer par les offres de Bright Giant.