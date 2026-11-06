La FAA va enfin abandonner les disquettes dans le contrôle aérien américain d’ici 2028

Il était temps de passer à l’ère moderne : les disquettes vivent leurs dernières années dans le contrôle aérien américain. La Federal Aviation Administration (FAA) a commencé à remplacer quatre systèmes informatiques datant des années 1980 encore utilisés dans plus de 400 installations pour transmettre des informations essentielles, notamment la météo, les restrictions d’espace aérien ou les rapports des pilotes.

Leur successeur, baptisé Enterprise Information Display System (E-IDS), regroupe ces données sur une plateforme numérique commune. Bryan Bedford, administrateur de la FAA, explique que l’agence abandonne « des processus manuels dépassés et une technologie qui reposait autrefois sur des disquettes » afin de permettre aux contrôleurs de partager immédiatement les informations critiques.

435 sites doivent être modernisés avant la fin de l’année 2028

Les premiers équipements sont déployés dans les aéroports d’Atlantic City, Nashville et Rochester, ainsi que dans deux centres de traitement situés à Atlanta et Salt Lake City. La FAA prévoit d’installer E-IDS dans 435 sites d’ici la fin de 2028.

Cette modernisation s’inscrit dans un chantier beaucoup plus vaste. L’agence déploie déjà SMART, un logiciel prédictif destiné à réduire les retards, tandis que le Congrès a débloqué 12,5 milliards de dollars pour renouveler les infrastructures du contrôle aérien américain.

Remplacer les disquettes ne résout pas tous les problèmes

Le chantier E-IDS lui-même n’est pas nouveau : un contrat d’environ 292 millions de dollars avait été attribué à Leidos dès 2020. Le calendrier initial envisageait pourtant certaines installations jusqu’en 2034 avant une accélération du programme.

Le défi qui attend la FAA dépasse largement les supports de stockage : les infrastructures aériennes restent en effet particulièrement sensibles aux pannes, comme l’a récemment montré l’incident ayant paralysé le contrôle aérien britannique. La France a elle aussi connu des situations étonnantes, avec un ordinateur d’Orly fonctionnant encore sous Windows 3.1 en 2015. La disparition des disquettes constitue donc surtout une étape certes nécessaire mais sans doute pas suffisante d’un chantier de modernisation beaucoup plus profond.