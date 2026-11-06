TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek PC et systèmes La FAA va enfin abandonner les disquettes dans le contrôle aérien américain d’ici 2028
PC et systèmes

La FAA va enfin abandonner les disquettes dans le contrôle aérien américain d’ici 2028

3 min.
6 Nov. 2026 • 12:40
1

Il était temps de passer à l’ère moderne : les disquettes vivent leurs dernières années dans le contrôle aérien américain. La Federal Aviation Administration (FAA) a commencé à remplacer quatre systèmes informatiques datant des années 1980 encore utilisés dans plus de 400 installations pour transmettre des informations essentielles, notamment la météo, les restrictions d’espace aérien ou les rapports des pilotes.

Leur successeur, baptisé Enterprise Information Display System (E-IDS), regroupe ces données sur une plateforme numérique commune. Bryan Bedford, administrateur de la FAA, explique que l’agence abandonne « des processus manuels dépassés et une technologie qui reposait autrefois sur des disquettes » afin de permettre aux contrôleurs de partager immédiatement les informations critiques.

435 sites doivent être modernisés avant la fin de l’année 2028

Les premiers équipements sont déployés dans les aéroports d’Atlantic City, Nashville et Rochester, ainsi que dans deux centres de traitement situés à Atlanta et Salt Lake City. La FAA prévoit d’installer E-IDS dans 435 sites d’ici la fin de 2028.

Disquettes

Cette modernisation s’inscrit dans un chantier beaucoup plus vaste. L’agence déploie déjà SMART, un logiciel prédictif destiné à réduire les retards, tandis que le Congrès a débloqué 12,5 milliards de dollars pour renouveler les infrastructures du contrôle aérien américain.

Remplacer les disquettes ne résout pas tous les problèmes

Le chantier E-IDS lui-même n’est pas nouveau : un contrat d’environ 292 millions de dollars avait été attribué à Leidos dès 2020. Le calendrier initial envisageait pourtant certaines installations jusqu’en 2034 avant une accélération du programme.

Le défi qui attend la FAA dépasse largement les supports de stockage : les infrastructures aériennes restent en effet particulièrement sensibles aux pannes, comme l’a récemment montré l’incident ayant paralysé le contrôle aérien britannique. La France a elle aussi connu des situations étonnantes, avec un ordinateur d’Orly fonctionnant encore sous Windows 3.1 en 2015. La disparition des disquettes constitue donc surtout une étape certes nécessaire mais sans doute pas suffisante d’un chantier de modernisation beaucoup plus profond.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Pas d'articles en relation.

Un commentaire pour cet article :

  • Chris
    6 Nov. 2026 • 13:16
    Dans les A320 et B747, on les utilise toujours pour les mise à jour airac tous les 28j.Et vue le prix d’une certification d’un autre moyen, ça n’est pas prêt d’arrêter.

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Bose S1 Pro

Bose rappelle plus de 630 000 batteries de ses enceintes S1 Pro/S1 Pro+ après des départs de feu

6 Nov. 2026 • 14:10
0 Matériel

Bose lance un important rappel de sécurité concernant certaines batteries lithium-ion utilisées avec ses enceintes portables S1 Pro...

lord of war 2027

Lords of War : Nicolas Cage affronte Bill Skarsgård dans la première bande-annonce

6 Nov. 2026 • 11:50
0 Geekeries

Nicolas Cage reprend le rôle du marchand d’armes Yuri Orlov dans la première bande-annonce de Lords of War, suite directe du film sorti...

Illustration conceptuelle d’un téléphone éteint entouré d’un câble en boucle.

GhostMap : une application piégée peut bloquer Android sans même être ouverte

6 Nov. 2026 • 11:27
0 Logiciels

Installer une application spécialement conçue peut suffire à bloquer un téléphone Android, sans jamais l’ouvrir...

Bioware Mass Effect

Massive Effect : un documentaire racontera l’ascension puis la chute du studio culte BioWare

6 Nov. 2026 • 11:15
0 Jeux vidéo

L’histoire de BioWare va se poursuivre sur grand écran. Un documentaire intitulé Massive Effect: The BioWare Story est actuellement en...

Crise boursière mondiale et technologie

Le Nasdaq chute de 5,52 % : les craintes sur les data centers secouent la tech

6 Nov. 2026 • 10:41
0 Business

Les valeurs technologiques ont brutalement décroché jeudi 5 novembre à Wall Street. Le Nasdaq Composite a perdu 5,52 %, tandis que...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Awkwafina : la cheffe improbable débarque sur Apple TV pour un docu culinaire insolite (2 épisodes disponibles)

Awkwafina : la cheffe improbable débarque sur Apple TV pour un docu culinaire insolite (2 épisodes disponibles)

6 Nov. 2026 • 12:40

image de l'article Instagram Edits arrive sur Mac avec montage multipiste, export 4K et publication directe

Instagram Edits arrive sur Mac avec montage multipiste, export 4K et publication directe

6 Nov. 2026 • 11:15

image de l'article iPhone : Apple a capté 50 % des revenus de smartphones au 3e trimestre

iPhone : Apple a capté 50 % des revenus de smartphones au 3e trimestre

6 Nov. 2026 • 10:12

image de l'article Apple Arcade accueille NBA 2K27, Crossy Road Rush, Food Stylist+ et KAMI 2+

Apple Arcade accueille NBA 2K27, Crossy Road Rush, Food Stylist+ et KAMI 2+

6 Nov. 2026 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site